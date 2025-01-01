Has llegado a la página de preguntas frecuentes. Para intercambiar tu teléfono, smartwatch o
tablet y Verizon para una tarjeta de regalo virtual regresa a la página de intercambio.
Beneficios de intercambiar tu dispositivo
Is this trade-in process with Verizon sustainable?
Sí. Nos aseguramos de reciclar de manera responsable todos los dispositivos que intercambies. Nuestro programa de intercambio es una opción ecológica y sostenible que ayuda a mantener los dispositivos fuera de los vertederos.
¿Qué hace que el proceso de intercambio de Verizon sea tan conveniente?
El proceso de intercambio fue diseñado con flexibilidad y facilidad en mente. Puedes obtener un valor de intercambio para tu dispositivo en línea en menos de cinco minutos y completar el proceso con tres opciones sencillas, según lo que sea más conveniente para ti. Ya sea que prefieras la simplicidad de dejar tu dispositivo en una tienda de Verizon, empaquetarlo y dejarlo en UPS, o que te lo envíen con un código QR de UPS, hay múltiples maneras de intercambiar tu dispositivo con Verizon. Dependiendo del estado del dispositivo, es posible que algunos intercambios deban realizarse en una tienda.
¿Cómo funciona el proceso de intercambio en línea?
Nuestro proceso en línea es bastante simple. En solo 15 minutos, puedes obtener una estimación de intercambiar y recibir todas las instrucciones que necesitas para enviarnos tu dispositivo.
¿Qué pasa con los datos personales de mi dispositivo durante el proceso de intercambio?
La seguridad de tus datos es una de las prioridades de Verizon. Además de que realices un restablecimiento de fábrica en tu dispositivo, todos los dispositivos que recibimos se restablecen profesionalmente a los ajustes de fábrica como parte estándar de nuestro proceso de inspección. Tu información personal se borrará de forma segura y permanente.
¿Por qué no deberías mantener tu dispositivo viejo como copia de seguridad?
Los dispositivos electrónicos pierden valor al estar sin uso. Intercambia tu dispositivo y encuentra valor en el crédito para una nueva compra. Intercambia tu dispositivo con Verizon, deshazte de lo que no necesitas, ahorra dinero y asegúrate de que tu dispositivo viejo no se convierta en desecho electrónico.
Proceso de intercambio de dispositivo
¿Cómo funciona el intercambio de un dispositivo?
Trae tu propio dispositivo antiguo, como un teléfono móvil, smartwatch o tablet, y Verizon determinará el valor de mercado de tu dispositivo y te dará un crédito en tu cuenta (o tarjeta de regalo virtual) válido para un nuevo dispositivo u otros productos y servicios disponibles a través de Verizon. También puedes ser elegible para un valor de intercambio adicional según las promociones nuevas o existentes.
Cuando intercambio un dispositivo y recibo una tarjeta de regalo virtual, ¿para qué puedo usarla además de para un teléfono nuevo?
Para casi todo lo que vende Verizon. No tienes que destinar tu crédito a un teléfono nuevo. Puedes invertirlo en una tablet, incluso en un smartwatch. Si lo deseas, puedes aplicarlo a tu factura o guardarlo para una futura compra, incluidos accesorios y productos para videojuegos. Verizon se hará cargo de los gastos de envío para la devolución del intercambio.
¿Puedo intercambiar un dispositivo que no esté pagado en su totalidad?
No. Si tu dispositivo tiene un saldo activo de acuerdo de pago de dispositivo que se factura en tu factura de Verizon, debes pagarlo antes de enviarlo al Programa de intercambio, a menos que califiques para una oferta promocional que acepte un saldo restante.
¿Puedo cambiar la forma en que devuelvo mi dispositivo?
El proceso de intercambio de Verizon está diseñado para ofrecerte flexibilidad y conveniencia. Puedes acceder a Seguimiento de intercambios para ver los detalles de tu intercambio, seleccionar un método de devolución diferente y ver el estatus actual de tu intercambio. Independientemente del método de intercambio que seleccionaste, puedes devolver tu intercambio en una tienda de ventas directas de Verizon.
¿Cuánto tiempo se tarda en recibir la tarjeta de regalo o el crédito por un intercambio?
Si entregas tu teléfono, tablet o smartwatch en una tienda de Verizon, puedes obtener una estimación instantánea y un crédito mientras esperas. Si eliges intercambiar tu dispositivo en línea, recibirás tu tarjeta de regalo dentro de 4 a 6 semanas o el crédito en tu cuenta dentro de 1 a 2 ciclos de facturación desde el momento en que Verizon reciba tu dispositivo.
Valor de intercambio de un teléfono
¿Cómo obtengo el mejor valor por mi dispositivo de intercambio?
Cuanto mejor sea el estado de tu dispositivo, más recibirás por tu dispositivo entregado. Un dispositivo en "excelentes" condiciones puede tener algunos rayones y marcas leves. Un dispositivo en "muy buenas condiciones" tendrá algunos rayones más. Un dispositivo en "buenas" condiciones tendrá rayones, marcas o abolladuras más importantes en la funda del teléfono y también puede tener pequeños rayones en la pantalla. También puedes ser elegible para un crédito por intercambio adicional bajo ciertas ofertas promocionales de intercambio que ofrecemos de forma ocasional.
¿Puedo intercambiar un dispositivo que esté dañado (por ejemplo, si tiene la pantalla rota) o que no funcione?
Verizon evalúa el valor de mercado de tu dispositivo según la marca, el modelo y el estado. También puedes ser elegible para un valor de intercambio adicional según las promociones nuevas o existentes. La forma más rápida de conocer tu elegibilidad para el crédito por intercambio es visitar la página de Intercambio de dispositivos de Verizon e ingresar información sobre tu dispositivo y su estado para obtener una oferta preliminar; se te notificará el valor final del crédito después de que Verizon reciba tu dispositivo. Para descubrir más sobre el proceso, consulta esta guía paso a paso.
Preparando tu dispositivo
para el intercambio
¿Tengo que pagar por enviar mi dispositivo de intercambio?
Tienes varias opciones para devolver tu dispositivo a Verizon. Primero, después de iniciar tu intercambio a través de My Verizon, puedes dejar tu dispositivo en una tienda de ventas directas y completar inmediatamente tu intercambio. También puedes usar tu propio paquete, utilizando una etiqueta prepagada y las instrucciones proporcionadas, o devolver tu dispositivo a The UPS Store usando un código QR, donde tu dispositivo será empaquetado y enviado.
¿Cómo preparo mi dispositivo para intercambiarlo de modo que mi información no se vea afectada?
Antes de enviarnos el dispositivo:
- Transfiere tu contenido a la nube o a tu computadora.
- Desactiva Buscar mi dispositivo (Android) o la aplicación Encontrar (iOS).
- Restablece tu dispositivo a las configuraciones predeterminadas de fábrica.
- Conserva o destruye las tarjetas de memoria o módulos extraíbles o portátiles (es decir, tarjeta de memoria, tarjeta SIM).
¿Cómo borro todo el contenido de mi dispositivo para el intercambio?
Android: Los pasos variarán en función de la marca del dispositivo que tengas (es decir, Samsung, Google, etc.), pero generalmente se hace en la aplicación Ajustes. Consulta las indicaciones según tu dispositivo específico.
Apple: Después de hacer una copia de seguridad de tus datos y desconectar el dispositivo de la nube, vuelve a Configuración y toca General > Transferir o restablecer [dispositivo] > Borrar todo el contenido y configuraciones. Es posible que tengas que ingresar tu Apple ID y tu contraseña al desconectar determinadas aplicaciones.
