Si entregas tu teléfono, tablet o smartwatch en una tienda de Verizon, puedes obtener una estimación instantánea y un crédito mientras esperas. Si eliges intercambiar tu dispositivo en línea, recibirás tu tarjeta de regalo dentro de 4 a 6 semanas o el crédito en tu cuenta dentro de 1 a 2 ciclos de facturación desde el momento en que Verizon reciba tu dispositivo.

