Guía de intercambio de teléfonos y dispositivos móviles

Clientes de Verizon:comienza por visitar tu página Dispositivos en My Verizon. Elige Actualizar debajo de un dispositivo para ver las opciones de intercambio. O visita nuestra página Intercambiar para ver tus dispositivos.



Para tener en cuenta: ciertas promociones para clientes existentes requieren que el dispositivo que entregas haya estado activo en tu cuenta móvil de Verizon (cualquier línea) durante los últimos 60 días consecutivos antes del intercambio para calificar.



Si no eres cliente: incluso si aún no eres cliente de Verizon, puedes intercambiar un dispositivo y obtener una tarjeta de regalo de Verizon o un crédito de PayPal. Sigue los pasos a continuación para obtener un valor estimado de tu dispositivo.

Elige los dispositivos que deseas intercambiar. Responde unas preguntas breves sobre la condición de tu dispositivo para conocer el valor de intercambio estimado. Confirmaremos el valor final después de que recibamos tus dispositivos y validemos la marca/modelo, la elegibilidad y el estado. Incluso si el valor es cero, lo mismo podemos reciclar el dispositivo por ti. Necesitas la ID del dispositivo para realizar un intercambio. A continuación, te indicamos cómo encontrar la ID de tu dispositivo.



Los clientes que no son de Verizon pueden ir a: (Android™) Configuración > Acerca del teléfono

(iOS) Configuración > General > Información

Teléfonos básicos: Herramientas y ajustes > Acerca del teléfono > Estado Clientes de Verizon: Ve a Mis dispositivos en My Verizon.

Toca o haz clic en Administrar dispositivo junto al dispositivo que quieres ver. La ID y el IMEI de tu dispositivo aparecen en la sección de información del dispositivo. Ve Cómo encontrar la ID del dispositivo para más opciones. Continúa con tu intercambio eligiendo un método de pago y el método de devolución del dispositivo entregado.* También puedes usar tu crédito para un teléfono nuevo elegible. Verifica y acepta los Términos y Condiciones del programa de intercambio de dispositivos. Toca Completa el intercambio para que se envíe tu solicitud de intercambio. Busca un correo electrónico nuestro en el que te expliquemos cómo preparar, empacar y enviar o traernos cada dispositivo que vayas a intercambiar: Verifica tus carpetas de correo no deseado para ver si aparece allí.

Guarda el correo electrónico para que puedas usar el botón Ver estado abajo para realizar un seguimiento del envío, evaluación y pago de tu dispositivo entregado. Prepara cada dispositivo: ¿Cómo elimino mi información personal antes de devolver mi dispositivo? Envía o trae tus dispositivos a Verizon en un plazo de 30 días:

Si eliges usar tu propio empaque y etiquetas, empaca los dispositivos de forma segura para que tu intercambio no se dañe durante el transporte. Los dispositivos dañados valen menos.

Si prefieres llevar tu intercambio a una tienda de Verizon*, usa nuestro localizador de tiendas y selecciona el filtro "Tiendas de la compañía Verizon". Tráenos tu dispositivo y nosotros nos encargamos del resto.

Si eliges el envío a través de UPS*, busca nuestro correo electrónico y sigue las instrucciones.

¿Tienes preguntas? Consulta las preguntas frecuentes acerca de Cómo intercambio mi dispositivo..