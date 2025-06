Cuando cambies tu dispositivo viejo por uno nuevo, necesitarás saber cómo encontrar la ID de tu dispositivo. Se trata de un número de identificación único asignado a tu dispositivo y a ningún otro.



Dependiendo del tipo de dispositivo que estés intercambiando, la ID de tu dispositivo puede aparecer en el IMEI, MEID, ESN o todos ellos. La única diferencia entre los distintos tipos es la cantidad de caracteres de cada número de identificación único.



Veamos algunas formas de encontrar la ID de tu dispositivo.



Siempre puedes encontrarla en el menú Configuración de tu dispositivo.



En dispositivos Apple, ve a Configuración y selecciona General. Luego, toca Información. Desplázate hasta encontrar tu número de IMEI.



En otros dispositivos, como Android, ve a Ajustes y selecciona Sistema. A continuación, toca Acerca del teléfono. Busca tu número de IMEI aquí o toca Estado para obtener más información.



Los clientes existentes de Verizon pueden encontrar la marca, el modelo y la ID del dispositivo de todas las líneas de su cuenta rápidamente en My Verizon.



En My Verizon app, toca el ícono de Cuenta. Ve hacia abajo para ver las líneas de tu cuenta. A continuación, toca Administrar dispositivo para seleccionar un dispositivo. Desplázate hasta que veas "Ver información del IMEI".



Para encontrar la ID de tu dispositivo a través de espanol.VZW.com, ingresa a My Verizon. En el menú desplegable "Cuenta", en "Mis dispositivos", " Resumen de dispositivos", haz clic en Administrar dispositivo para elegir un dispositivo. La ID del dispositivo y el IMEI aparecerán en Información del dispositivo.



Otra opción es buscar directamente en tu dispositivo.



En los dispositivos con baterías extraíbles, consulta el número de identificación que aparece en el interior del dispositivo después de quitar la batería.



También puedes encontrar la ID de tu dispositivo en el interior o exterior de la caja en la que venía. Si ya no tienes el empaque, revisa el recibo de compra original para ver la ID del dispositivo. Debería estar etiquetado como MEID, ESN o IMEI.



Eso es todo. Encontrar la ID de tu dispositivo y canjear tu dispositivo viejo es más fácil que nunca.