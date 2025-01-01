Llamadas ilimitadas a México y
Canadá.
$5/mes por línea.
Para agregar este plan, envía un mensaje de texto
con la palabra “Global” al 4004 oinicia sesión
Obtén planes, tarifas e instrucciones de
marcación
para el país
al que quieres llamar.
Ingresa el nombre del país
$0.05/min.
*Cuando tienes un plan con Unlimited talk to the US; se aplican cargos por tiempo de vuelo
nacional.
**Recuerda, todos los planes nacionales Unlimited y otros planes nacionales seleccionados
incluyen llamadas a México y Canadá.
Si decides no agregar un plan de larga
distancia internacional, se te
cobrarán tarifas
por minuto.
¿Tienes preguntas? Tenemos las respuestas.
¿En qué consiste el servicio de llamadas internacionales desde EE. UU.?
Mientras estás en EE. UU. puedes hacer llamadas a otros países usando tu dispositivo.
¿Puedo realizar llamadas internacionales desde mi dispositivo móvil de Verizon?
Sí. Si necesitas llamar a los países que se indican a continuación desde los Estados Unidos, o a un tercer país mientras viajas fuera de los Estados Unidos, llama al 800-922-0204.
Países excluidos - International Enabled Lite
|
Países
|Angola
|Isla Ascensión
|Azerbaiyán
|República Democrática del Congo
|República del Congo
|Yibuti
|Timor Oriental
|Estonia
|Gambia
|Guinea
|Letonia
|Liberia
|Lituania
|Maldivas
|Mayotte
|Senegal
|Sierra Leona
|Santa Helena
Debes agregar esta función a tu cuenta si quieres:
- Llama desde EE. UU. a cualquiera de los países enumerados anteriormente.
- Llamar a países distintos del país en el que te encuentras mientras viajas internacionalmente.
- Esta función no es necesaria para llamar a Estados Unidos mientras viajas al extranjero.
Para agregar International Services Enabled, contáctanos. Tu cuenta debe estar activa al menos 34 días* y debe estar sin saldos vencidos para poder agregar esta función.
* Contáctanos si tu cuenta lleva activa menos de 34 días.
¿Cómo realizo una llamada internacional desde EE. UU.?
La forma de hacer una llamada internacional cuando estás en EE. UU. depende del país al que llames.
Países de marcación de 10 dígitos:
- Para realizar una llamada internacional a un país que utiliza la marcación de 10 dígitos mientras te encuentras en EE. UU., simplemente ingresa el número de teléfono de 10 dígitos al que deseas llamar.
- Oprime el botón Llamar.
Hacer una llamada internacional a países que no utilizan la marcación de 10 dígitos:
- Marca 011.
- Ingresa el código del país.
- Ingresa el número de teléfono al que deseas llamar.
- Oprime el botón Llamar.
Para tener en cuenta:
- Para obtener más información sobre cómo marcar a países específicos, visita nuestra página de llamadas internacionales .
- Para obtener información sobre cómo realizar llamadas mientras viajas fuera de EE. UU., visita la herramienta Planificador de viajes.
¿Cómo agrego un plan de llamadas internacionales a mi línea?
Puedes agregar un plan de larga distancia internacional a la línea de tu dispositivo:
- En My Verizon: en la página de tu plan internacional, elige Agregar nuevo plan y sigue las indicaciones.
- Enviando un SMS al 4004:
- Global Choice: envía un mensaje de texto con el nombre de la palabra clave de tu país seleccionado
- Global Calling Plus: envía un mensaje de texto con la palabra "Plus"
- Global Calling: envía un mensaje de texto con la palabra "Global"
Es bueno saberlo: Cuando agregas un plan de llamadas internacionales, reemplazará cualquier plan de llamadas internacionales existente en tu línea.