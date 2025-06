Preguntas frecuentes sobre larga distancia internacional

La mayoría de los planes telefónicos móviles* incluyen mensajería ilimitada a otros países mientras estés en EE. UU.:



*Planes disponibles anteriormente: One Unlimited para iPhone, Welcome Unlimited, 5G Start, 5G Play More, 5G Do More, 5G Get More, Get More Unlimited, Do More Unlimited, Play More Unlimited, Above Unlimited, Beyond Unlimited, Go Unlimited, Just Kids, Datos compartidos – 5 GB y Datos compartidos – 10 GB, El Plan Verizon de datos compartidos (por ejemplo, S, M, L, XL y XXL).