¿Tienes preguntas? Tenemos las respuestas.
¿Cómo agrego un plan para viajes internacionales a mi línea?
Para agregar un plan para viajes internacionales* para usar en más de 210 países y destinos, puedes hacer lo siguiente:
- En tu página internacional en Mi Verizon, selecciona Agregar nuevo plan.
- Para agregar TravelPass, envía un mensaje de texto con la palabra TRAVEL al 4004.
*TravelPass se agrega automáticamente a tu línea con nuestros planes Unlimited Plus y Unlimited Welcome. TravelPass no se puede agregar a Unlimited Ultimate porque Unlimited Ultimate incluye datos, llamadas y mensajes de texto internacionales.
¿Cómo puedo preparar mi dispositivo para usarlo fuera de EE. UU.?
Antes de irte, asegúrate de que el roaming esté activado en la configuración de tu dispositivo. Esto permite que tu dispositivo se conecte a redes de otros países.
Visita nuestra Asistencia para solucionar problemas con dispositivos para ver instrucciones para tu dispositivo.
- Ingresa tu dispositivo en el campo de búsqueda en Filtro (p.ej., "Samsung" o "S24", etc.) y elige tu dispositivo.
- Selecciona Diagnosticar problema debajo del nombre del dispositivo en la sección de dispositivos.
- En el campo Buscar otro problema, escribe "Activar o desactivar el roaming de datos". Sigue las instrucciones para tu dispositivo.
¿Cómo se me cobra por usar mi dispositivo si viajo al exterior?
La forma en que se le cobrará dependerá de si agrega o no un plan internacional a su línea para su viaje.
Nuestros planes internacionales te permiten usar tu teléfono en más de 210 países y destinos fuera de EE. UU.:
- TravelPass - Ofrece llamadas, mensajes de texto y datos ilimitados1 en más de 210 países y destinos fuera de los EE. UU. por un cargo diario. Solo se te cobrará por los días que uses tu teléfono en el extranjero:
- $12/día en más de 210 países y destinos
- $6/día en Canadá y México2 Información útil: Datos, llamadas y textos ilimitados en Canadá y México están incluidos con todos los planes Unlimited y otros planes selectos.
- Descubre más visitando las preguntas frecuentes sobre TravelPass.
- Plan mensual internacional de $100 - Ideal para viajes de 9 días o más. Puedes elegir un plan de 1 mes o renovarlo cada mes.
- Datos ilimitados (20 GB de datos de alta velocidad; luego, datos ilimitados a velocidades 3G).
- Mensajería de texto ilimitada.
- 250 minutos.
- Pase diario para cruceros - Mantente en contacto mientras estás a bordo de un crucero. Solo pagas los días que usas el teléfono en el mar.3
- Por $20/día por línea obtienes:
- Datos ilimitados (0.5 GB de datos de alta velocidad; luego, datos ilimitados a velocidades 3G)
- Llamadas ilimitadas a los EE. UU.4
- Textos ilimitados
- Por $20/día por línea obtienes:
- Pase diario para vuelos: mantente conectado a bordo de los vuelos internacionales participantes.
- $20/día por línea.
- Datos 3G ilimitados en los aviones que ofrecen el servicio.
- Te enviaremos un mensaje de texto para agregar el plan donde esté disponible.
- Pago por uso: si eliges no agregar TravelPass, plan mensual internacional de $100, o si viajas a un país no incluido en los más de 210 países y destinos, se te cobrará por minuto, por mensaje de texto y por MB de datos utilizados.
- Si tienes un segundo número y usas ambos números mientras viajas, se aplican cargos según el plan internacional asociado con esa línea
Para obtener información sobre la cobertura y los precios, visita nuestra página Viajes internacionales.
Para tener en cuenta: Algunos dispositivos pueden tener 2 números de móvil (p.ej., Doble SIM, Second Number). Si usas ambos números cuando viajas internacionalmente, se aplican cargos según el plan internacional asociado con cada línea.
1 Recibes 5 GB de datos de alta velocidad. Después, obtienes datos ilimitados a velocidades 3G durante el resto de tu sesión de TravelPass.
2 Si más del 50% de tu uso de llamadas, mensajes de texto o datos en un período de 60 días es en Canadá o México, los servicios en esos países pueden ser eliminados o limitados.
3 A 12 millas o más de la costa.
4Hacer llamadas a países fuera de los EE. UU. incurre en los mismos cargos que si llamaras desde dentro de los EE. UU. Puedes agregar un plan de llamadas internacionales o tarifas por minuto para llamar a otros países.
¿Puedo usar mi dispositivo cuando viajo fuera de EE. UU.?
La mayoría de los smartphones y algunas tablets se pueden usar cuando viajas al exterior. Usa nuestro planificador de viajes para saber si tu dispositivo funcionará cuando viajes.
Asistencia para servicios internacionales
En EE. UU.: (800) 711-8300
Fuera de EE. UU.: 1 (908) 559-4899
Si tu dispositivo se pierde, te lo roban o se daña, o si tienes problemas con el dispositivo cuando viajas fuera de EE. UU., usa
las siguientes instrucciones para contactar al equipo de asistencia internacional desde un teléfono de línea fija:
- 1. Marca el número sin cargo por conexión de tu país.
- 2. Cuando recibas la indicación de la línea de atención telefónica internacional, ingresa los 10 dígitos de tu número de móvil.
Si no hay un número sin cargo por conexión para el país donde te encuentras, marca (908) 559-4899 (se aplicarán cargos por conexión).