¿Smartwatch o monitor de actividad? Esto es lo que debes tener en cuenta.

¿Y si pudieras salir a correr y dejar tu teléfono en casa? ¿Y si pudieras rastrear todos tus movimientos y tu recorrido, reproducir tu música favorita e incluso aceptar llamadas o mensajes de texto, todo manos libres y sin llevar tu teléfono a todos lados en donde podrías perderlo o dañarlo fácilmente? ¿Y si te diera sed y pudieras comprar un refresco y usar tu smartwatch para pagar? Los monitores de ejercicio y dispositivos similares pueden conectarse a tu smartphone por Bluetooth; en cambio, los smartwatches te brindan muchas de las funciones que te ofrece un teléfono, pero sin usar tu teléfono. Solo necesitas conectarlos a un plan de servicio. Estos son algunos beneficios de conectar tu smartwatch a un plan de servicio.

Beneficios de los smartwatches ¿Estás a punto de decidirte por un smartwatch? Estas son 17 cosas que los smartwatches pueden hacer y tal vez no lo sabías: Despertarte con alarmas vibratorias silenciosas para no molestar a tu pareja. Ayudarte a seguir indicaciones sin quitar la vista de la carretera (algunos también ofrecen diferentes vibraciones para "girar a la derecha" en lugar de la izquierda). Encontrar tu teléfono u otras pertenencias. Pagar sin usar tu billetera o tarjeta de crédito. Hacer un seguimiento de tu entrenamiento y estado general de salud. Recibir y responder llamadas telefónicas. Responder mensajes de texto. Contar tus vueltas en la piscina. Hacer streaming discreto de tus películas, música, videos de entrenamiento y más. Controlar las novedades y otras notificaciones. Mantenerte conectado incluso cuando tu teléfono se queda sin batería. Conectarte con tus hijos sin necesidad de darles un teléfono, que podrían perder o dañar. Determinar rápidamente si responder el teléfono o no, sin quitarlo de tu bolso o bolsillo. Hacer un seguimiento preciso de tu ubicación con GPS, en especial en caso de emergencia. Usar un hotspot de internet en el dispositivo. Aprovechar los mapas en tiempo real. Usar comandos de voz y búsqueda para estar con las manos realmente libres. Los smartwatches son la manera más avanzada de estar conectado sin atarte a un teléfono.

¿Cuál es el mejor smartwatch para mi? Los smartwatches son un accesorio familiar que ofrece una variedad de herramientas y funciones, todas accesibles desde tu muñeca. Si bien se los considera bastante modernos, los smartwatches tienen más años de los que imaginas. El primer "smartwatch" con una pantalla de TV pequeña era conocido como el reloj Seiko TV y se lanzó en 1982. En los últimos 40 años, el diseño, la funcionalidad y la popularidad de los smartwatches se han desarrollado cada vez más. Fue en la década de 2010 cuando el mercado realmente tuvo un gran desarrollo y las compañías como Samsung, Apple y Google comenzaron a crear sus propios productos compatibles con sus smartphones. En un artículo de Harvard Business se sugiere que los smartwatches se han vuelto tan populares porque aumentan la conciencia de los usuarios sobre un estilo de vida más saludable, con funciones como los contadores de pasos, los monitores de ritmo cardíaco e incluso recordatorios automáticos para pararse luego de un largo período de estar sentado. Algunos smartwatches también pueden transferir información de tu smartphone sin problema. Esto permite que actividades como escuchar música, enviar mensajes de texto o ver tus redes sociales sean mucho más fáciles. Tipos de dispositivos conectados Existen diversos tipos de dispositivos que puedes tener en cuenta según la marca, el precio y las funciones deseadas. En general, todos los smartwatches comparten algunas características similares: Una pantalla;

Un reloj;

Una correa wearable para usarlo;

Un protector de pantalla;

Bluetooth;

Conectividad Wi-Fi. Estas funciones permiten que los smartwatches le hagan honor a su nombre y lleven acabo todas sus funciones básicas. En general, estas funciones trabajan en paralelo con otras más avanzadas que se realizan de dispositivo a dispositivo. Algunos tipos de dispositivo son: Smartwatch : Este dispositivo es lo que todos se imaginan cuando piensan en un "smartwatch". Tiene una pantalla plana y táctil con diferentes funciones de comunicación y estilo de vida. Además, estos dispositivos son compatibles con smartphones o Bluetooth, lo cual aumenta su utilidad para el día a día. Estos modelos están diseñados para cumplir una variedad de propósitos, no solo uno.

: Este dispositivo es lo que todos se imaginan cuando piensan en un "smartwatch". Tiene una pantalla plana y táctil con diferentes funciones de comunicación y estilo de vida. Además, estos dispositivos son compatibles con smartphones o Bluetooth, lo cual aumenta su utilidad para el día a día. Estos modelos están diseñados para cumplir una variedad de propósitos, no solo uno. Smartwatch híbrido : Un híbrido es un reloj analógico con funciones inteligentes. Por ejemplo, es posible que no pueda recibir llamadas o mensajes de texto, pero que tenga otras funciones como el contador de pasos. Estos relojes son ideales para quienes prefieran la apariencia de un reloj analógico, pero no quieran sacrificar las funciones inteligentes de su tecnología wearable.

: Un híbrido es un reloj analógico con funciones inteligentes. Por ejemplo, es posible que no pueda recibir llamadas o mensajes de texto, pero que tenga otras funciones como el contador de pasos. Estos relojes son ideales para quienes prefieran la apariencia de un reloj analógico, pero no quieran sacrificar las funciones inteligentes de su tecnología wearable. Smartwatch para niños: Los smartwatches diseñados especialmente para niños pueden tener funciones de conexión y ser un buen paso intermedio hacia un smartphone. En general, estos relojes tienen funciones básicas de recepción de llamadas y mensajes de texto con la capacidad de Number Share. Con algunos relojes, como el GizmoWatch PDP, puedes comunicarte con tu hijo desde un smartphone conectado, incluyendo el tuyo, aunque no todos los dispositivos tienen esta funcionalidad. Los smartwatches para niños también tienen funciones de seguimiento de ubicación, lo cual los convierte en un dispositivo ideal para padres que desean saber dónde andan sus hijos. Los precios de estos dispositivos varían según las diferentes especificaciones que tengan. Esto puede incluir comprar un dispositivo nuevo o uno usado, buscar modelos con más funciones o capacidades, comprar marcas reconocidas vs. marcas más locales, así como los cargos de internet o de cobertura de servicio. Los smartwatches promedio tienen un precio que oscila desde $50 hasta $300, y el costo de algunos modelos y marcas más lujosos puede rondar los mil dólares.

¿Cómo usarás el smartwatch? Hay diferentes tipos de dispositivos con diversas funciones y características. Algunos dispositivos están diseñados para ser multifunción, mientras que otros tienen funciones más específicas. Ten en cuenta tu estilo de vida cuando pienses en las funciones que sean de mayor utilidad para ti. Comunicaciones Si necesitas enviar mensajes, hacer y recibir llamadas telefónicas o usar los controles y comandos de voz, un smartwatch multifunción será tu mejor opción. Estos pueden considerarse como un complemento de otros dispositivos, como tu smartphone o computadora. En general, los smartwatches son compatibles con las funciones de comunicación, mientras que los monitores de ejercicio no. Para asegurarte, verifica las funciones de tus dispositivos individuales. Aplicaciones Los smartwatches están dentro de la categoría multifunción. Las aplicaciones como Spotify, YouTube o Apple Music necesitan Wi-Fi o capacidades de datos para funcionar, lo cual significa que tu smartwatch deberá tener un plan de servicio móvil. Hay otras aplicaciones que no necesitan conexión a internet, como juegos, bibliotecas de almacenamiento de música o álbumes de fotos. Pagos móviles Otra función conveniente de los smartwatches es la compatibilidad con el pago móvil. Estos últimos años se han hecho muy populares las aplicaciones de pago móvil, como Apple Pay. Muchos smartwatches admiten estos pagos compatibles con la comunicación de campo cercano (NFC). Ya son muchos los lugares donde aceptan pagos móviles, como gasolineras, cafeterías, tiendas y más. Este es otro motivo por el cual te conviene tener un dispositivo que pueda conectarse a internet, ya que muchos de estos pagos móviles con NFC dependen de una conexión para funcionar. Funciones de entrenamiento Las funciones de entrenamiento son muy populares en la tecnología wearable. Los monitores de ejercicio o smartwatches con funciones de entrenamiento brindan la opción manos libres para hacer un seguimiento de métricas como: GPS

Ritmo cardíaco

Duerme

Saturación del oxígeno

Contador de pasos Un dispositivo manos libres te permite usar máquinas y sostener accesorios o botellas de agua, todo sin preocuparte de que se caiga a la mitad del entrenamiento.

Smartwatches y servicio móvil Muchos proveedores de servicio ofrecen planes específicos para smartwatches. Esta es una manera conveniente de tener todos tus dispositivos conectados a un plan o proveedor. Y, siempre que elijas un proveedor con una buena cobertura, esto también significa que podrás disfrutar de tu smartwatch en los mismos lugares donde usas tu smartphone. Entre los beneficios de conectar tu smartwatch con un plan está la capacidad de hacer y recibir llamadas sin tener que llevar un teléfono. Imagínate salir a caminar o correr sin preocuparte por llevar un dispositivo pesado en tu brazalete o bolsillo. Puedes usar mapas en tiempo real y GPS en tu reloj para navegar en tu recorrido. Y no te olvides que puedes escuchar música donde tengas servicio y buscar las canciones que encontrarías normalmente en tu teléfono usando los comandos de voz. Incluso los smartwatches que no tienen una e-SIM de datos integrada pueden hacerlo a través de los datos de tu teléfono. Por este motivo es importante tener en cuenta la compatibilidad de los sistemas operativos (SO) del teléfono y del smartwatch al momento de comprar un dispositivo nuevo. Si no son compatibles, no podrás aprovechar todas las ventajas de las funciones de tu smartwatch, en especial si intentas usarlo en modo manos libres cuando estás fuera. Explora los planes de datos para smartwatches.

Pantalla, comodidad y estilo Una vez que consigas combinar la funcionalidad y la compatibilidad, lo siguiente a considerar es la pantalla, la comodidad y el estilo. Si planeas usarlo todos los días, debes asegurarte de que sea cómodo, legible y apto para tu estilo de vida. Características de la pantalla Las características de la pantalla variarán según el dispositivo. Puedes esperar lo siguiente: Diodo emisor de luz orgánico (OLED);

Pantalla de cristal líquido (LED);

Blanco y negro;

Pantalla táctil;

Botones. Estas especificaciones determinarán la interfaz de usuario del dispositivo, así como la nitidez, el color y la iluminación de la pantalla. Tú decides sobre estas funciones según tus preferencias personales y lo que más necesites al usar el smartwatch. Tamaño El tamaño del dispositivo es otra consideración de comodidad y estilo. Las correas de los smartwatches son ajustables y reemplazables, de modo que el tamaño no es algo por lo que debas preocuparte. Lo que sí debes tener bien en cuenta es el tamaño de la esfera del dispositivo, ya que eso no se modifica. Un dispositivo más grande puede ser útil si lo usas más para comunicarte, ya que tendrás una pantalla más grande para leer. Por supuesto que los comandos de voz como Siri te ayudarán con esto siempre que no estés en una sala llena de gente o en un concierto, pero cuando no puedas usar los comandos de voz, será muy práctico tener una pantalla más grande. En cambio, si quieres usarlo para tus entrenamientos, un dispositivo más delgado será perfecto, ya que no necesitas ver tanta información. Si puedes, pruébate el dispositivo, o uno de tamaño similar, antes de comprarlo para asegurarte de que puedes llevarlo en tu muñeca con comodidad. Por qué es importante la comodidad Cuando se trata de reunir datos exactos, el ajuste adecuado hace la diferencia. Por ejemplo, una correa floja o demasiado ajustada puede generar lecturas inexactas de la frecuencia cardíaca o del O2. Asimismo, una tecnología wearable incómoda no estaría cumpliendo con el fin básico de la tecnología wearable. Puedes aumentar la comodidad de tu dispositivo con diferentes accesorios para smartwatches y personalizarlo según tu estilo.

Consideraciones de funciones adicionales Por último, al momento de evaluar la compra de un smartwatch, debes considerar funciones prácticas como la duración de la batería, la carga y las medidas de seguridad. Todo esto te permitirá definir cómo usarás el dispositivo, la vida útil del mismo para un uso continuo y el riesgo de guardar allí información personal. Lo que ocurra con la información almacenada en el dispositivo dependerá de los acuerdos legales de las diferentes compañías. Si esto te preocupa, asegúrate de leer todos los términos y condiciones o investiga un poco en línea. Asimismo, elige un smartwatch que sea compatible con tu teléfono. De lo contrario, no podrás disfrutar al máximo de todas las funciones que tu reloj tiene para ofrecer. Duración de la batería y carga de tu reloj La duración de la batería se verá afectada por diferentes funciones. Por ejemplo, las funciones de fondo, como el contador de pasos, consumen menos batería que las de streaming, que usan múltiples funciones y requieren que la pantalla esté siempre activa. Son muchos los factores que afectan la cantidad de carga de batería que tengas en tu dispositivo, y es importante tener estas diferencias en cuenta al momento de comprarte uno. Los cargadores inalámbricos son una opción popular para los smartwatches, ya que estos simplemente se colocan sobre el cargador. Con esto, no es necesario que el dispositivo tenga un puerto de carga, lo que pueden preferir algunos usuarios. Seguridad del smartwatch Los smartwatches recopilan una cantidad importante de datos del usuario, en especial los que son multifunción. Para cuidar la seguridad de tu dispositivo, puedes tomar las siguientes precauciones: Conecta tu reloj a una red Wi-Fi secundaria en tu hogar : Conectar tu reloj a una red Wi-Fi diferente de la que usan tus otros dispositivos es una buena manera de reducir las posibilidades de que cualquier dispositivo conectado sea hackeado a través de la misma red.

: Conectar tu reloj a una red Wi-Fi diferente de la que usan tus otros dispositivos es una buena manera de reducir las posibilidades de que cualquier dispositivo conectado sea hackeado a través de la misma red. Mantén tu reloj y teléfonos actualizados : La mayoría de los teléfonos y relojes tienen sistemas de seguridad integrados que reciben actualizaciones de software con frecuencia. Por eso es importante mantener el sistema operativo (SO) de tu teléfono y reloj con la versión más actualizada.

: La mayoría de los teléfonos y relojes tienen sistemas de seguridad integrados que reciben actualizaciones de software con frecuencia. Por eso es importante mantener el sistema operativo (SO) de tu teléfono y reloj con la versión más actualizada. Protege tu reloj con una contraseña : Usar una contraseña, PIN o inicio de sesión biométrico en tus dispositivos es una excelente manera de asegurarte de que tu dispositivo sea usado solo por quienes tienen esas credenciales de seguridad. Esto es una gran ventaja si pierdes tu dispositivo.

: Usar una contraseña, PIN o inicio de sesión biométrico en tus dispositivos es una excelente manera de asegurarte de que tu dispositivo sea usado solo por quienes tienen esas credenciales de seguridad. Esto es una gran ventaja si pierdes tu dispositivo. Usa la autenticación en dos pasos : Muchos dispositivos ofrecen la autenticación en dos pasos como una medida de seguridad adicional. Esto podría ser una contraseña y un PIN, o el envío de un código o enlace desde otra cuenta para poder iniciar sesión. Esto es simplemente un paso de seguridad adicional, en caso de que alguien adivine tu contraseña.

: Muchos dispositivos ofrecen la autenticación en dos pasos como una medida de seguridad adicional. Esto podría ser una contraseña y un PIN, o el envío de un código o enlace desde otra cuenta para poder iniciar sesión. Esto es simplemente un paso de seguridad adicional, en caso de que alguien adivine tu contraseña. Bloquea las conexiones Bluetooth no autorizadas: Las conexiones por Bluetooth sin autorización pueden poner tu dispositivo en riesgo. Mantén el Bluetooth desactivado, a menos que estés usando la función, y no permitas que ningún dispositivo desconocido se conecte al tuyo a través de Bluetooth. Hay muchos factores que hay que tener en cuenta al momento de comprar un smartwatch. Pero lo principal es que el dispositivo que elijas facilite tus rutinas diarias, no que las complique. Si este es el caso, puedes buscar un proveedor de servicio móvil como Verizon que tenga ofertas de smartwatches. De esa manera, puedes tener el smartwatch adecuado a tus necesidades por un precio que se adapte a tu presupuesto.