Preguntas frecuentes sobre el sistema operativo (SO) Android™

No. Google es un conjunto de servicios que funciona de forma independiente de las aplicaciones de Google Play. Los servicios individuales de Google, como Gmail o Google Calendar, pueden no recibir actualizaciones, o puede que tú no tengas acceso a cierta función en caso de que un servicio específico deje de funcionar. Por ejemplo, si Google Play está afectado, es posible que no puedas acceder a Google Play Store en tu dispositivo.