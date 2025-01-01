Dispositivos compatibles con One Talk​​ 

Las funciones de llamada de empresa, incluidas la transferencia de llamadas, la retención y el desplazamiento de llamadas, están disponibles durante una llamada activa desde el marcador telefónico. Número de teléfono móvil de Verizon Wireless (debe tener el servicio Verizon Wireless y One Talk) en los siguientes dispositivos:
- Samsung Galaxy A23 5G UW (SM-A236V)
- Samsung Galaxy A42 5G (SM-A426U)
- Samsung Galaxy A50 (SM-A505U)
- Samsung Galaxy A51 (SM-A515U)
- Samsung Galaxy A51 5G UW (SM-A516V)
- Samsung Galaxy A53 5G (SM-A536E)
- Samsung Galaxy A53 5G UW (SM-A536V)
- Samsung Galaxy A54 5G (SM-A546V)
- Samsung A71 5G UW (SM-A716V)
- Samsung Galaxy Note9 (SM-N960U)
- Samsung Galaxy Note10 (SM-N970U)
- Samsung Galaxy Note10+ (SM-N975U)
- Samsung Galaxy Note10+ 5G (SM-N976V)
- Samsung Galaxy Note20 5G (SM-N981U)
- Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (SM-N986U)
- Samsung Galaxy S9 (SM-G960U)
- Samsung Galaxy S9+ (SM-G965U)
- Samsung Galaxy S10 (SM-G973U)
- Samsung Galaxy S10e (SM-G970U)
- Samsung Galaxy S10+ (SM-G975U)
- Samsung Galaxy S10 5G (SM-G977U)
- Samsung Galaxy S20 5G UW (SM-G981V)
- Samsung Galaxy S20 FE 5G UW (SM-G781V)
- Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (SM-G988U)
- Samsung Galaxy S20+ 5G (SM-G986U)
- Samsung Galaxy S21 5G (SM-G991U)
- Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (SM-G998U>
- Samsung Galaxy S21+ 5G (SM-G996U)
- Samsung Galaxy S21 FE 5G (SM-G990U)
- Samsung Galaxy S22 (SM-S901U)
- Samsung Galaxy S22+ (SM-S906U)
- Samsung Galaxy S22 Ultra (SM-S908U)
- Samsung Galaxy S23 (SM-S911U)
- Samsung Galaxy S23+ (SM-S916U)
- Samsung Galaxy S23 Ultra (SM-S918U)
- Samsung Galaxy S23 FE (SM-S711UZAV)
- Samsung Galaxy S24 (SM-S921UZVV)
- Samsung Galaxy S24+ (SM-S926UZVEV)
- Samsung Galaxy S24 Ultra (SMS928UZTFV)
- Samsung Galaxy Z Flip3 5G (SM-F711U)
- Samsung Galaxy Z Flip4 (SM-F721U)
- Samsung Galaxy Z Flip5 (SM-F731U)
- Samsung Galaxy Z Flip6 (SM-F741ULBV)
- Samsung Galaxy Z Fold3 5G (SM-F926U)
- Samsung Galaxy Z Fold4 (SM-F936U)
- Samsung Galaxy Z Fold5 (SM-F946U)
- Samsung Galaxy Z Fold6 (SM-F956UZSV)
- Samsung XCover 6 Pro (SM-G736U)