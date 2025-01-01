Por inactividad, tu sesión finalizará en unos 2 minutos. Extiende tu sesión haciendo clic en Aceptar a continuación.​​ 

Dispositivos compatibles con One Talk​​ 

Con One Talk, tu número de teléfono móvil se comparte en múltiples dispositivos, lo que te brinda acceso a llamadas y funciones telefónicas comerciales en cualquiera de tus dispositivos compatibles, que incluyen:​​ 

  • Smartphones​​ 
  • Tablets​​ 
  • Teléfonos de escritorio Verizon One Talk​​ 
  • PC Windows y ordenadores Apple® Mac®​​ 

One Talk se puede usar en muchos dispositivos inteligentes de Verizon Wireless, así como en cualquier otro dispositivo inteligente del operador (smartphones o tablets), incluyendo:​​ 

    Smartphones Verizon - Marcador optimizado​​ 
    Las funciones de llamada de empresa, incluidas la transferencia de llamadas, la retención y el desplazamiento de llamadas, están disponibles durante una llamada activa desde el marcador telefónico. Número de teléfono móvil de Verizon Wireless (debe tener el servicio Verizon Wireless y One Talk) en los siguientes dispositivos:​​ 

    • Samsung Galaxy A23 5G UW (SM-A236V)​​ 
    • Samsung Galaxy A42 5G (SM-A426U)​​ 
    • Samsung Galaxy A50 (SM-A505U)​​ 
    • Samsung Galaxy A51 (SM-A515U)​​ 
    • Samsung Galaxy A51 5G UW (SM-A516V)​​ 
    • Samsung Galaxy A53 5G (SM-A536E)​​ 
    • Samsung Galaxy A53 5G UW (SM-A536V)​​ 
    • Samsung Galaxy A54 5G (SM-A546V)​​ 
    • Samsung A71 5G UW (SM-A716V)​​ 
    • Samsung Galaxy Note9 (SM-N960U)​​ 
    • Samsung Galaxy Note10 (SM-N970U)​​ 
    • Samsung Galaxy Note10+ (SM-N975U)​​ 
    • Samsung Galaxy Note10+ 5G (SM-N976V)​​ 
    • Samsung Galaxy Note20 5G (SM-N981U)​​ 
    • Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (SM-N986U)​​ 
    • Samsung Galaxy S9 (SM-G960U)​​ 
    • Samsung Galaxy S9+ (SM-G965U)​​ 
    • Samsung Galaxy S10 (SM-G973U)​​ 
    • Samsung Galaxy S10e (SM-G970U)​​ 
    • Samsung Galaxy S10+ (SM-G975U)​​ 
    • Samsung Galaxy S10 5G (SM-G977U)​​ 
    • Samsung Galaxy S20 5G UW (SM-G981V)​​ 
    • Samsung Galaxy S20 FE 5G UW (SM-G781V)​​ 
    • Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (SM-G988U)​​ 
    • Samsung Galaxy S20+ 5G (SM-G986U)​​ 
    • Samsung Galaxy S21 5G (SM-G991U)​​ 
    • Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (SM-G998U>​​ 
    • Samsung Galaxy S21+ 5G (SM-G996U)​​ 
    • Samsung Galaxy S21 FE 5G (SM-G990U)​​ 
    • Samsung Galaxy S22 (SM-S901U)​​ 
    • Samsung Galaxy S22+ (SM-S906U)​​ 
    • Samsung Galaxy S22 Ultra (SM-S908U)​​ 
    • Samsung Galaxy S23 (SM-S911U)​​ 
    • Samsung Galaxy S23+ (SM-S916U)​​ 
    • Samsung Galaxy S23 Ultra (SM-S918U)​​ 
    • Samsung Galaxy S23 FE (SM-S711UZAV)​​ 
    • Samsung Galaxy S24 (SM-S921UZVV)​​ 
    • Samsung Galaxy S24+ (SM-S926UZVEV)​​ 
    • Samsung Galaxy S24 Ultra (SMS928UZTFV)​​ 
    • Samsung Galaxy Z Flip3 5G (SM-F711U)​​ 
    • Samsung Galaxy Z Flip4 (SM-F721U)​​ 
    • Samsung Galaxy Z Flip5 (SM-F731U)​​ 
    • Samsung Galaxy Z Flip6 (SM-F741ULBV)​​ 
    • Samsung Galaxy Z Fold3 5G (SM-F926U)​​ 
    • Samsung Galaxy Z Fold4 (SM-F936U)​​ 
    • Samsung Galaxy Z Fold5 (SM-F946U)​​ 
    • Samsung Galaxy Z Fold6 (SM-F956UZSV)​​ 
    • Samsung XCover 6 Pro (SM-G736U)​​ 

    Smartphones de Verizon - Native Dialer iOS​​ 
    La incorporación de One Talk al iPhone® te permite acceder a las funciones de los grupos empresariales de One Talk (debes tener Verizon Wireless y el servicio One Talk).​​ 

    • iPhone 6​​ 
    • iPhone 6 Plus​​ 
    • iPhone 6s​​ 
    • iPhone 6s Plus​​ 
    • iPhone 7​​ 
    • iPhone 7 Plus​​ 
    • iPhone 8​​ 
    • iPhone 8 Plus​​ 
    • iPhone X​​ 
    • iPhone XS​​ 
    • iPhone XS Max​​ 
    • iPhone XR​​ 
    • iPhone 11​​ 
    • iPhone 11 Pro​​ 
    • iPhone 11 Pro Max​​ 
    • iPhone 12​​ 
    • iPhone 12 mini​​ 
    • iPhone 12 Pro​​ 
    • iPhone 12 Pro Max​​ 
    • iPhone 13​​ 
    • iPhone 13 mini​​ 
    • iPhone 13 Pro​​ 
    • iPhone 13 Pro Max​​ 
    • iPhone 14​​ 
    • iPhone 14 Plus​​ 
    • iPhone 14 Pro​​ 
    • iPhone 14 Pro Max​​ 
    • en el iPhone 15​​ 
    • iPhone 15 Plus​​ 
    • iPhone 15 Pro​​ 
    • iPhone 15 Pro Max​​ 
    • iPhone 16​​ 
    • iPhone 16e​​ 
    • iPhone 16 Plus​​ 
    • iPhone 16 Pro​​ 
    • iPhone 16 Pro Max​​ 
    • iPhone SE​​ 
    • iPhone SE (2020)​​ 
    • iPhone SE (3.° generación)​​ 

    Smartphones de Verizon - Native Dialer Android™​​ 
    Si agregas One Talk a un smartphone compatible, tendrás la posibilidad de usar las funciones de los grupos empresariales de One Talk.​​ 

    • Google Pixel™​​ 
    • Google Pixel XL​​ 
    • Google Pixel 2​​ 
    • Google Pixel 2 XL​​ 
    • Google Pixel 3​​ 
    • Google Pixel 3XL​​ 
    • Google Pixel 3a​​ 
    • Google Pixel 3a XL​​ 
    • Google Pixel 4​​ 
    • Google Pixel 4 XL​​ 
    • Google Pixel 4a 5G UW​​ 
    • Google Pixel 5​​ 
    • Google Pixel 6​​ 
    • Google Pixel 6 Pro​​ 
    • Google Pixel 6a​​ 
    • Google Pixel 7​​ 
    • Google Pixel 7 Pro​​ 
    • Google Pixel 7a​​ 
    • Google Pixel 8​​ 
    • Google Pixel 8 Pro​​ 
    • Google Pixel 8a​​ 
    • Google Pixel 9​​ 
    • Google Pixel 9a​​ 
    • Google Pixel 9 Pro​​ 
    • Google Pixel 9 Pro XL​​ 
    • Google Pixel 9 Pro Fold​​ 
    • Google Pixel Fold​​ 
    • Kyocera DuraForce PRO​​ 
    • Kyocera DuraForce PRO 2​​ 
    • Kyocera DuraForce PRO 3​​ 
    • Kyocera DuraForce Ultra 5G UW​​ 
    • Kyocera DuraSport 5G UW​​ 
    • LG G7 ThinQ™​​ 
    • LG K51​​ 
    • LG Stylo™ 6​​ 
    • LG V20™​​ 
    • LG V40 ThinQ​​ 
    • LG V60 ThinQ​​ 
    • LG Velvet™ 5G UW​​ 
    • LG WING™ 5G​​ 
    • motorola edge+​​ 
    • Motorola edge - 2022​​ 
    • MOTOROLA EDGE+ 5G UW​​ 
    • MOTOROLA EDGE 5G UW​​ 
    • Motorola moto e5 play​​ 
    • Motorola moto e6​​ 
    • Moto g 5G - 2024​​ 
    • moto g - 2025​​ 
    • Motorola moto g6​​ 
    • moto g play - 2024​​ 
    • Motorola moto g6 play​​ 
    • Motorola moto g7 power​​ 
    • Motorola MOTO G POWER (2022)​​ 
    • moto g power 5G - 2024​​ 
    • moto g power - 2025​​ 
    • Motorola MOTO G PURE​​ 
    • Motorola moto g stylus 5G​​ 
    • Motorola Moto Z Force Droid Edition​​ 
    • Motorola Moto Z edición Droid​​ 
    • Motorola Moto Z Play edición Droid​​ 
    • Motorola moto z2 play​​ 
    • Moto Z2 Force de Motorola​​ 
    • Motorola moto z3​​ 
    • Motorola moto z4​​ 
    • MOTOROLA ONE 5G UW​​ 
    • MOTOROLA ONE 5G UW ACE​​ 
    • Nokia 2 V Tella​​ 
    • Nokia 8 V 5G UW​​ 
    • El OnePlus 8 5G UW​​ 
    • Samsung Galaxy A11​​ 
    • Samsung Galaxy A14 5G​​ 
    • Samsung Galaxy A15 5G​​ 
    • Samsung Galaxy A16 5G​​ 
    • Samsung Galaxy A21​​ 
    • Samsung Galaxy A36 5G​​ 
    • Samsung Galaxy J3 Eclipse​​ 
    • Samsung Galaxy J3 V (3.ª generación)​​ 
    • Samsung Galaxy J7 V (2.ª gen.)​​ 
    • Samsung Galaxy Note8​​ 
    • Samsung Galaxy S8​​ 
    • Samsung Galaxy S8+​​ 
    • Samsung Galaxy S24 FE​​ 
    • Samsung Galaxy S25​​ 
    • Samsung Galaxy S25+​​ 
    • Samsung Galaxy S25 Ultra​​ 
    • TCL 10 5G UW​​ 
    • TCL 30 V 5G​​ 

    Smartphones de Verizon y otros proveedores de servicios - Aplicación móvil Over the Top​​ 
    Tabletas de Verizon y otros proveedores de servicios (disponibles en Google Play Store y Apple App Store)​​ 
    • La aplicación móvil One Talk está disponible en tablets Android e iOS​​ 
    • iPadOS 17 y versiones posteriores​​ 
    • Android 10 y versiones posteriores​​ 

    Teléfonos de escritorio (modelos actuales a la venta)​​ 
    • Teléfono IP de escritorio One Talk T53W​​ 
    • Teléfono IP de escritorio One Talk T54W​​ 
    • Teléfono IP de escritorio One Talk T57W​​ 
    • Teléfono de escritorio One Talk T64 LTE 4G LTE​​ 
    • Videoteléfono IP de escritorio One Talk VZP59​​ 
    • Teléfono de escritorio One Talk T67LTE 4G LTE​​ 
    • Teléfono de escritorio inteligente One Talk T77LTE​​ 
    • One Talk Base W78B DECT IP​​ 
    • Teléfono para llamadas en conferencia One Talk CP925 IP​​ 
    • Teléfono para llamadas en conferencia One Talk CP965 IP​​ 

    Windows PC y Apple Mac - One Talk para escritorio​​ 
    (visita la página de descargas de One Talk).​​ 

    • Requisitos mínimos para PC con Windows​​ 
      • Windows 10 (32 bits o 64 bits) y superior​​ 
      • Procesador x86 de cuatro núcleos o equivalente​​ 
      • Memoria de 4 GB o más​​ 
      • 500 MB de espacio libre en el disco duro​​ 
      • Cámara HD y pantalla (para videollamadas)​​ 
    • Requisitos mínimos de Apple Mac OS​​ 
      • Mac OS 13 (64 bits) y superior​​ 
      • Procesador x86 de cuatro núcleos o equivalente​​ 
      • Memoria de 4 GB o más​​ 
      • 500 MB de espacio libre en el disco duro​​ 
      • Cámara HD y pantalla (para videollamadas)​​ 

