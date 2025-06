Preguntas frecuentes sobre tarjeta de regalo de Verizon

Gift cards can be used to pay your Verizon mobile bill through My Verizon or by phone.



Important: You must have a balance to be able to add a Verizon Gift Card as a bill payment option.



To add a Verizon Gift Card as a payment option for your mobile bill through My Verizon visit the Pay Bill page:

Select Pay bill. Elige un monto a pagar. Selecciona Cambiar o agregar un método de pago. Selecciona Agregar un nuevo método de pago. Selecciona tu forma de pago > Agrega una tarjeta de regalo. Si no tienes saldo, la tarjeta de regalo no aparece como una opción. Ingresa el número de tu tarjeta de regalo y tu PIN. Selecciona Ver saldo.

Cuando agregas la tarjeta de regalo, puedes seleccionarla como opción de pago para tu factura.



Para aplicar tu tarjeta de regalo a tu factura por teléfono, llama a #GIFT (#4438) desde tu teléfono móvil. También puedes llamar al 800-876-4141 desde cualquier teléfono.



Descubre cómo usar una tarjeta de regalo de Verizon cuando tienes Auto Pay en tu cuenta del servicio residencial.