Preguntas frecuentes acerca de Google Play Pass con planes móviles Unlimited

Si tienes una suscripción a Google Play Pass y luego te cambias de un plan Unlimited elegible a un plan que no sea elegible, ya no serás elegible para la promoción de Verizon. Verizon te facturará $4.99/mes más impuestos.



Si estás en New Mexico, tu promoción de Google Play Pass termina automáticamente si te cambias a un plan no elegible y puedes volver a inscribirte al precio regular.