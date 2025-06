Obtén una Verizon ID en My Verizon app

Get one Verizon ID in the My Verizon app (1:11)

Consulta la respuesta completa Cómo configurar una identificación única de Verizon



¿Sabías que tus cuentas del servicio móvil y residencial pueden compartir las mismas credenciales de inicio de sesión?



Con una identificación única de Verizon, no hay necesidad de recordar varias ID de usuario y contraseñas.



Solo tienes que abrir My Verizon app e iniciar sesión con las credenciales de tu cuenta de servicio móvil.



Toca la pestaña Móvil.



Desplázate hacia abajo y busca la opción para vincular los ID de usuario de móvil y Fios.



Si ya tienes credenciales para ingresar en tu cuenta Home, toca Sí.



Ingresa tu ID de usuario y contraseña para confirmar tus credenciales existentes de la cuenta Home.



Una vez completado, está todo listo.



Ahora que usas una identificación única de Verizon, puedes acceder a las cuentas de servicio móvil y residencial directamente desde My Verizon app.



También puedes habilitar una identificación única de Verizon desde tu computadora.



Ve a espanol.verizon.com e ingresa en tu cuenta de My Verizon.



Usa My Verizon Mobile para comenzar.



Busca "una identificación única de Verizon".



Haz clic en Combinar y sigue los pasos para confirmar tus credenciales del servicio residencial y habilitar una identificación única de Verizon.