Asistencia técnica premium - Resumen de asistencia | Verizon

Nuestros servicios de asistencia técnica premium están disponibles por un cargo mensual.

Tech Coach ofrece asistencia técnica para tu teléfono móvil y prácticamente cualquier dispositivo que se conecte a él.

Home Device Advisor brinda asistencia técnica premium para prácticamente todos tus productos de entretenimiento en el hogar, oficina en el hogar, dispositivos wearables y para el hogar inteligente.

Si no estás suscrito a ninguno de estos servicios y necesitas ayuda con tu servicio de Verizon, comunícate con Verizon.