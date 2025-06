Preguntas frecuentes acerca de Llamadas Wi-Fi en Verizon

Diagnóstico de problemas de una conexión Wi-Fi

Hoy vamos a hablar sobre el diagnóstico de problemas de una conexión Wi-Fi.



Un buen punto de partida es simplemente apagar el dispositivo y volver a encenderlo. Esto puede hacer que lo pongas en funcionamiento en cuestión de minutos.



También deberás asegurarte de que Wi-Fi esté habilitada en el dispositivo y se encuentre dentro del alcance de la red Wi-Fi.



El alcance habitual de los routers Wi-Fi es de unos 30 pies, pero los obstáculos como las paredes pueden disminuir este alcance.



Los artículos electrónicos, como microondas o teléfonos inalámbricos, también pueden interferir con la señal. Asegúrate de estar dentro del alcance y de que tu dispositivo tenga una señal Wi-Fi fuerte.



Al conectarte a la red Wi-Fi, puedes seleccionar la opción Mostrar contraseña para asegurarte de que no haya errores tipográficos al ingresarla.



Si no estás seguro de cuál es tu contraseña de Wi-Fi, o la contraseña no funciona, revisa la parte inferior de tu router. La contraseña predeterminada generalmente se encuentra allí. No ayuda si lo has cambiado, pero es un buen punto de partida.



Si necesitas ayuda para restablecer tu contraseña, contacta a tu proveedor de servicio de internet o al fabricante del router para obtener asistencia adicional.



Si todavía no puedes conectarte, intenta conectar otro dispositivo a la misma red Wi-Fi. Si ese dispositivo tampoco se conecta, entonces es probable que el problema sea la red Wi-Fi o el router, no el dispositivo.



Otra manera de identificar el problema es intentar conectarte a otro punto de acceso Wi-Fi. Si tienes problemas con varias redes Wi-Fi, probablemente sea un problema del dispositivo. Si solo tienes problemas con una red Wi-Fi específica, entonces el problema es con ese punto de acceso Wi-Fi, no con tu dispositivo.



Cuando todo lo demás falle, intenta desenchufar el router y el módem durante unos 60 segundos para reiniciarlos, y luego vuélvelos a conectar. Esto los restablecerá con el ISP y podría solucionar el problema.



Si eso no lo resolvió, el siguiente paso que puedes intentar es eliminar y volver a agregar manualmente la red Wi-Fi desde la configuración del dispositivo. También puedes borrar la configuración de Wi-Fi seleccionando Restablecer ajustes de red, lo que actualizará todos los ajustes de red del dispositivo pero no eliminará ninguna información personal.



Estos pasos están disponibles para cada dispositivo, en el Asistente para diagnóstico de problemas en verizon.com/support/devices



Simplemente selecciona tu dispositivo y busca problemas de Wi-Fi. ¡También encontrarás cualquier paso adicional de solución de problemas que pueda estar disponible para tu dispositivo!



¡Aquí tienes algunos pasos básicos para ayudarte a solucionar problemas con Wi-Fi!



Recuerda: si parece que hay un problema con tu punto de acceso Wi-Fi, deberás contactar a tu ISP o al fabricante del router para obtener asistencia adicional.