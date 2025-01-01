Verizon 5G Home no tiene contratos anuales ni cargos por equipo, además ofrece una instalación "Conéctalo y listo" que es rápida, fácil y muy conveniente. Con Xfinity, tienes un cargo por equipo mensual de $15 al mes por módem o router.

Verizon tiene una precio garantizado que varía según el plan de internet. Para nuevas unidades familiares de Verizon Home Internet (VHI) que no se hayan suscrito a un servicio de VHI en los últimos 90 días. Se aplica solo a la tarifa base mensual vigente, sin incluir ningún otro cargo por instalación ni cargos por equipo adicional, descuentos o promociones, beneficios del plan o cualquier otro servicio de terceros.

¿Instalarás Verizon 5G Home tú mismo? Hacerlo solo te tomará unos minutos. Si lo prefieres, puedes elegir que alguien de Verizon vaya a tu casa y te lo instale por $99.