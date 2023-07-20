Como el servicio de internet se ha vuelto una parte muy importante de la vida personal y profesional, cada vez son más las personas que consideran que las conexiones confiables y sin interrupciones son fundamentales, y los hotspots pueden ayudarnos a mantenernos conectados.

Un hotspot es un punto desde el que las personas pueden acceder a una conexión a internet en forma inalámbrica a través de un dispositivo móvil. La mayoría de los hotspots funcionan utilizando datos celulares para conectar dispositivos a internet por Wi-Fi (también wifi o wi-fi). Esto les permite a los usuarios conectar sus dispositivos móviles a internet rápidamente a través de un solo punto de acceso. Los hotspots les ofrecen a los usuarios numerosos beneficios y son ideales para quienes necesiten acceder a internet con frecuencia vayan donde vayan.

A pesar de que estos beneficios se aplican a todos los hotspots, algunos pueden cubrir mejor tus necesidades que otros dependiendo del proveedor.

Además, los diferentes acuerdos internacionales de datos pueden contemplar el roaming internacional. El roaming internacional se activa cuando los consumidores viajan al exterior y usan sus teléfonos en una red extranjera o "como visita". Usar un hotspot en el extranjero sin un acuerdo internacional de datos puede generar cargos adicionales por parte de tu proveedor. Si viajas con cierta frecuencia al extranjero, elegir un plan con datos de roaming internacional mediante un hotspot puede ayudarte a mantenerte conectado en otro país y evitar un exceso de uso que puede resultar costoso.

Similar a otros tipos de hotspots, los hotspots para viaje son simplemente tan efectivos como la red a la que están conectados. Como resultado, el nivel de velocidad y banda ancha que proporcionan pueden variar dependiendo del lugar en donde te encuentres.

También conocido como router para viaje, un hotspot de viaje te permite conectarte a Wi-Fi desde cualquier lugar mediante una conexión a internet pública para crear una red Wi-Fi privada y pequeña para tus dispositivos. Usar una de estas redes privadas en vez de una conexión pública te puede ayudar a proteger mejor tus bienes e información personal al asegurar tu teléfono y otros dispositivos móviles contra amenazas cibernéticas cuando viajas.

Para configurar un hotspot 5G, necesitarás un teléfono compatible con 5G con un plan de datos, o un dispositivo con hotspot móvil especializado que pueda admitir velocidades 5G. Los dispositivos para hotspot móvil 5G también ofrecen una batería de mayor duración que los smartphones y permiten que más dispositivos se conecten a internet al mismo tiempo.

Como su nombre lo indica, los hotspots 5G están diseñados para funcionar mediante las redes celulares 5G. En comparación con las conexiones 3G y 4G LTE, estas redes 5G pueden ofrecer velocidades significativamente más rápidas y una menor latencia.

Los dispositivos con hotspot móvil a menudo pueden ofrecer un mejor desempeño que la conexión mediante un teléfono. Si no quieres firmar un contrato para un plan de hotspot pero sí quieres un hotspot móvil, puedes comprar un dispositivo para hotspot móvil prepagado .

A diferencia de hotspots de teléfonos móviles, los hotspots móviles específicos funcionan utilizando dispositivos independientes para conectarse a internet. Estos dispositivos de internet, generalmente conocidos como "hotspots móviles", funcionan como routers inalámbricos que se conectan a torres celulares locales para ofrecerles una conexión de banda ancha a dispositivos compatibles con Wi-Fi.

Para utilizar estas funciones en tu teléfono, deberás asegurarte de que tu plan de datos móviles sea apto para hotspots móviles. Si no encuentras una opción de "hotspot personal" en el menú de ajustes de tu teléfono, deberás comunicarte con tu proveedor de servicio para conocer tu plan y obtener más información sobre las funciones y aplicaciones de hotspot móvil .

Si bien usar tu teléfono celular como un hotspot móvil es sencillo en términos generales, los pasos precisos que debes seguir pueden variar dependiendo del sistema operativo que se utilice:

Muchos smartphones modernos vienen con funciones de hotspot incorporadas que se pueden activar fácilmente desde el menú de configuración. También conocido como "conexión de teléfono", configurar un hotspot de teléfono móvil te permite compartir los datos móviles de tu teléfono con otros dispositivos, como laptops y tablets.

¿Qué planes de internet se encuentran disponibles para hotspots?

Existe una amplia variedad de planes de internet que tienen capacidad para hotspot. Entre ellos, se incluyen planes para teléfonos móviles con cobertura de datos de hotspot u otros planes de datos individuales ofrecidos para dispositivos de internet móvil específicos. El plan que mejor se adapte a ti puede variar dependiendo de tus necesidades únicas de acceso a internet, por lo que debes considerar otras variables que también pueden afectar tu decisión.

Opciones de planes para hotspot de Verizon

Verizon, particularmente, ofrece una variedad de distintos planes móviles que tienen capacidad para hotspot, como planes solo de datos y paquetes que combinan datos de hotspot y otros servicios:

Planes ilimitados de hotspot : Los planes ilimitados de hotspot incluyen acceso a una cantidad ilimitada de datos móviles para hotspot de calidad para hacer streaming, así como una cantidad preestablecida de datos premium por mes. Verizon cuenta con una variedad de niveles y opciones disponibles para elegir según tu presupuesto y necesidades de datos. Los planes ilimitados para hotspot se encuentran disponibles tanto con redes 4G LTE como 5G y te dan la opción de traer tu dispositivo o comprar uno nuevo al registrarte. Estos planes son ideales para aquellas personas que consumen muchos datos y solo quieren pagar por servicios de hotspot.

: Los planes ilimitados de hotspot incluyen acceso a una cantidad ilimitada de datos móviles para hotspot de calidad para hacer streaming, así como una cantidad preestablecida de datos premium por mes. Verizon cuenta con una variedad de niveles y opciones disponibles para elegir según tu presupuesto y necesidades de datos. Los planes ilimitados para hotspot se encuentran disponibles tanto con redes 4G LTE como 5G y te dan la opción de traer tu dispositivo o comprar uno nuevo al registrarte. Estos planes son ideales para aquellas personas que consumen muchos datos y solo quieren pagar por servicios de hotspot. Planes prepagados de solo datos : Los planes prepagados de solo datos te permiten comprar cierta cantidad de datos de hotspot al mes para tu smartphone o dispositivo de internet. Esto puede ayudarte a limitar tu consumo de datos y así evitar pagar por datos que no necesitas. Todos los planes ofrecen streaming de calidad HD y algunos incluyen acceso a redes 5G. La cantidad de datos disponible para planes prepagados va de 5 GB a 150 GB al mes. Los planes de mayor volumen son ideales para respaldar actividades como videojuegos en línea y streaming de video, mientras que los planes más pequeños pueden ser adecuados para tareas más sencillas, como enviar correos electrónicos y hacer publicaciones en redes sociales.

: Los planes prepagados de solo datos te permiten comprar cierta cantidad de datos de hotspot al mes para tu smartphone o dispositivo de internet. Esto puede ayudarte a limitar tu consumo de datos y así evitar pagar por datos que no necesitas. Todos los planes ofrecen streaming de calidad HD y algunos incluyen acceso a redes 5G. La cantidad de datos disponible para planes prepagados va de 5 GB a 150 GB al mes. Los planes de mayor volumen son ideales para respaldar actividades como videojuegos en línea y streaming de video, mientras que los planes más pequeños pueden ser adecuados para tareas más sencillas, como enviar correos electrónicos y hacer publicaciones en redes sociales. Planes móviles ilimitados : Además de los planes de solo datos, Verizon también ofrece planes móviles ilimitados que también incluyen datos de hotspot. Estos planes te proporcionarán datos ilimitados para hotspot y acceso a la red móvil 5G de Verizon. Los planes ilimitados son ideales para consumidores que desean tanto datos móviles como datos para hotspot, ya que los paquetes puede ayudarte a reducir el costo de ambos servicios. Varios planes también incluyen servicios de internet residencial a un precio con un descuento considerable.

: Además de los planes de solo datos, Verizon también ofrece planes móviles ilimitados que también incluyen datos de hotspot. Estos planes te proporcionarán datos ilimitados para hotspot y acceso a la red móvil 5G de Verizon. Los planes ilimitados son ideales para consumidores que desean tanto datos móviles como datos para hotspot, ya que los paquetes puede ayudarte a reducir el costo de ambos servicios. Varios planes también incluyen servicios de internet residencial a un precio con un descuento considerable. Planes prepagados de datos móviles : Los planes de datos móviles prepagados también pueden incluir datos de hotspot. Estos planes incluyen cierta cantidad de datos móviles y de datos de hotspot al mes, que puede variar dependiendo del paquete que elijas. Son ideales para consumidores con un presupuesto limitado, ya que les ofrecen acceso a servicios de datos móviles y de hotspot a una tarifa con descuento.

: Los planes de datos móviles prepagados también pueden incluir datos de hotspot. Estos planes incluyen cierta cantidad de datos móviles y de datos de hotspot al mes, que puede variar dependiendo del paquete que elijas. Son ideales para consumidores con un presupuesto limitado, ya que les ofrecen acceso a servicios de datos móviles y de hotspot a una tarifa con descuento. Planes para dispositivos conectados: Los planes para dispositivos conectados te permiten comprar datos para dispositivos como smartwatches, laptops, tablets y sistemas informáticos para el auto. Esto te permite acceder a internet y configurar hotspots directamente desde dichos dispositivos en vez de depender de un solo teléfono o dispositivo de internet para conectar a todos. Estos planes son ideales para consumidores que usan con frecuencia una variedad de dispositivos informáticos mientras viajan.

Si bien cada tipo de plan tiene sus ventajas, no todos los planes se adaptarán a todos los clientes. Si consultas a tu proveedor de antemano, puedes asegurarte de cubrir tus necesidades de datos y de que el plan que elijas se ajuste a tu presupuesto.

Planes estándar vs. planes prepagados

Existen muchas diferencias notables entre los planes para hotspot estándar y prepagados, y comprender dichas diferencias puede ayudarte a determinar qué tipo de plan es ideal para ti. Con la mayoría de los planes estándar, firmarás un contrato con tu proveedor en el que te comprometes a pagar un cargo mensual para acceder a la red de datos móviles, el cual puede variar dependiendo del límite de datos de tu plan y el tipo de red que tengas (aunque algunos proveedores de planes para hotspot, como Verizon, no tienen contratos). Con un plan para hotspot prepagado, puedes comprar una determinada cantidad de datos de tu proveedor sin firmar un contrato.

Aunque con ambos planes puedes realizar actividades que requieren datos, como hacer streaming de video y descargar archivos, con los planes prepagados notarás una diferencia en cuanto a la calidad de las imágenes. En sí, tu elección entre planes prepagados y estándar dependerá de tu preferencia y de la frecuencia con la que usas datos.

Aspectos que debes tener en cuenta

Con la cantidad de opciones de planes de datos disponibles para los consumidores modernos, puede resultar difícil asegurarte de que estás tomando la decisión correcta. Sin embargo, puedes acotar tu búsqueda al estudiar y comparar las características individuales de cada opción. Hay varios aspectos que deben tenerse en cuenta a la hora de buscar un plan de internet apto para hotspot.

La cantidad de datos que recibes en el plan para hotspot del proveedor: Los datos disponibles es uno de los elementos más importantes de cualquier plan para hotspot. La mayoría de los proveedores ofrecen una variedad de planes para hotspot diseñados para organizar diferentes niveles de uso de datos.

Estos abarcan desde planes prepagados que te permiten comprar una cierta cantidad de datos sin contrato hasta planes ilimitados que puedes pagar mes a mes. La cantidad de datos que necesites dependerá de la frecuencia con la que uses tu hotspot y las actividades que usualmente lleves a cabo.

El tamaño de la red móvil del proveedor: En la mayoría de los casos, crear y tener capacidad para un hotspot requiere una conexión a una red móvil potente. Independientemente de tu plan de datos, una conexión a una red débil puede comprometer significativamente la velocidad y el ancho de banda de tus dispositivos.

Esto es algo muy importante para tener en cuenta si viajas habitualmente o si vives en un área con una cobertura inconsistente, ya que la potencia de la conexión puede variar ampliamente dependiendo de tu ubicación. Elegir un proveedor con una red 4G LTE o 5G más amplia puede ayudar a garantizar que tengas una conexión lo suficientemente fuerte como para respaldar el uso del hotspot en más lugares.

4G vs. 5G: El tipo de red inalámbrica que utiliza tu plan de telefonía móvil puede tener un impacto significativo en tu experiencia con hotspot. Los hotspots 5G también pueden ofrecer mejores velocidades y conectar más dispositivos a internet al mismo tiempo en comparación con los hotspots 4G. Actualmente, la infraestructura 5G no está tan extendida como la 4G, por lo que es posible que aún no esté lista en tu zona. Sin embargo, los dispositivos 5G cambiarán a la red disponible cuando te desplaces de una zona a otra para disfrutar de una experiencia más fluida. Como la prevalencia y la importancia del servicio 5G va en aumento para el uso de internet a futuro, invertir en un teléfono 5G será fundamental para mantener una conexión confiable y rápida.

Límite de datos: El límite de datos implica un límite en el uso de datos al mes asignado por tu proveedor de servicio móvil. Si superas el límite de datos de tu plan para hotspot antes de finalizar el mes, es posible que tu servicio se vea afectado notablemente hasta el comienzo del siguiente ciclo de facturación, que puede limitar drásticamente la funcionalidad de tu hotspot.

Tu límite de datos establecido puede variar dependiendo de tu plan específico, aunque la mayoría de los proveedores de servicio te permiten consultar tu consumo de datos en línea y agregar más datos durante el mes si así lo necesitas. Muchos proveedores ofrecen planes de hotspot 4G y 5G ilimitados para quienes utilizan hotspots frecuentemente y no quieren preocuparse por excederse de su límite.

Uso principal: Al decidirte por un plan para hotspot, es fundamental considerar si tu hotspot será tu fuente principal de acceso a internet. Si bien los hotspots pueden servir como una alternativa viable al servicio de internet residencial en algunos casos, reemplazar tu router por un hotspot posiblemente comprometa la velocidad y confiabilidad de tu conexión. Esto se debe a que los planes para hotspot dependen de datos móviles, mientras que el servicio de internet residencial depende de datos Wi-Fi. Los datos Wi-Fi solo se pueden utilizar si tus dispositivos se encuentran dentro del alcance de tu router.

Los datos móviles se pueden utilizar en cualquier lugar donde haya señal telefónica, pero generalmente tienes un límite de datos mensual establecido en tu plan. Los datos Wi-Fi y los datos móviles presentan beneficios y desventajas muy distintos. En muchos casos, los consumidores pueden beneficiarse de tener tanto un plan de internet residencial como un plan de hotspot, ya que esto les permite disfrutar de un acceso a internet ilimitado estando en casa y mantenerse conectados estén donde estén.

Tener en cuenta estos aspectos a la hora de investigar puede ayudarte a identificar un plan para hotspot que cubra tus necesidades y al mismo tiempo te evite tener que pagar de más por datos innecesarios que no usarás.

Cómo obtener una mejor oferta

Además de los planes personalizables, muchos proveedores también ofrecen a sus clientes otras maneras de ahorrar en los costos de sus datos y agregarles funciones a sus hotspots. Hay numerosas funciones increíbles y posibles descuentos de los que deberías estar al tanto al buscar un plan para hotspot:

Descuentos en paquetes : La mayoría de los principales proveedores ofrecen una variedad de planes en paquetes que te permiten combinar tus servicios móviles, de hotspot y de internet residencial en un solo paquete. Estos planes se pueden personalizar de acuerdo con tus necesidades de uso de datos, y muchas ofertas de paquetes incluyen datos móviles y para hotspot junto con internet residencial con descuento.

: La mayoría de los principales proveedores ofrecen una variedad de planes en paquetes que te permiten combinar tus servicios móviles, de hotspot y de internet residencial en un solo paquete. Estos planes se pueden personalizar de acuerdo con tus necesidades de uso de datos, y muchas ofertas de paquetes incluyen datos móviles y para hotspot junto con internet residencial con descuento. Servicios adicionales : Además de los paquetes combinados, muchos proveedores de servicio ofrecen servicios adicionales que te permiten sumar una variedad de funciones y servicios a tu plan a una tarifa con descuento. Estos pueden incluir servicios como almacenamiento en la nube, protección de dispositivos móviles y servicios de entretenimiento de pago, como Disney Plus y Apple Music.

: Además de los paquetes combinados, muchos proveedores de servicio ofrecen servicios adicionales que te permiten sumar una variedad de funciones y servicios a tu plan a una tarifa con descuento. Estos pueden incluir servicios como almacenamiento en la nube, protección de dispositivos móviles y servicios de entretenimiento de pago, como Disney Plus y Apple Music. Trae tu propio dispositivo: Los planes "Trae tu propio dispositivo" te permiten adquirir servicios móviles y de datos para dispositivos que ya tienes, en vez de tener que comprar un dispositivo nuevo al registrarte en caso de que tengas un presupuesto más ajustado.

Además de investigar meticulosamente los distintos planes y redes, hablar sobre estas opciones con tu proveedor antes de contratar un plan puede ayudarte a reducir el costo de tu hotspot sin comprometer la calidad del servicio.