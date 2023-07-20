Consigue el mejor plan de telefonía móvil para ti, sin gastar todo tu dinero.

Según una encuesta realizada por Whistle Out, el 44% de los estadounidenses afirma que la cobertura de su plan telefónico es insuficiente, mientras que el 37% dice que los datos de su plan son demasiado lentos. Además, el 26% no estuvo satisfecho con la cantidad de datos de hotspot móvil que les proporcionaba su plan. Está claro que no todo el mundo está conforme con su plan telefónico actual y puede que quieran cambiar a algo mejor. Tu plan puede hacer que tu experiencia como usuario de teléfono móvil sea un éxito o un fracaso. Si sales de viaje y tu cobertura es irregular, podrías encontrarte sin servicio al costado de la carretera. Y si tu tasa de datos no es lo suficientemente rápida o si experimentas ralentizaciones en momentos aparentemente aleatorios, es probable que te sientas frustrado a diario. Tu plan telefónico debe ser capaz de satisfacer todas tus necesidades, inclusive la cobertura de red, las asignaciones de datos, la velocidad y el presupuesto. La buena noticia es que puedes encontrar un plan que te ofrezca todo lo que necesitas en términos de cobertura confiable, costo razonable, velocidad ultrarrápida y un montón de datos de hotspot para cuando estás fuera.

¿Qué necesitas realmente en un plan telefónico? El primer paso para conseguir el mejor plan telefónico para ti y tu familia es saber qué necesitas que cubra tu plan. Algunos factores que pueden ayudarte a determinar tus necesidades son: Cuántos datos usas

La velocidad de conexión que necesitas

Cuántas llamadas telefónicas realizas, así como la duración de las mismas

Si usas el teléfono para hacer llamadas internacionales

Si hay cobertura de red en tu zona

Qué niveles de seguridad necesitas

Y si utilizarás el teléfono para trabajar o solo para uso personal Todo eso influirá en el tipo de plan que necesites, así como en el precio que pagarás. No todos los planes telefónicos son iguales, por eso puede haber grandes variaciones de precio. Por ejemplo, si haces streaming o juegas mucho en tu teléfono, entonces querrás un plan que incluya 5G para manejar el alto poder de procesamiento. Si eres un viajero frecuente, necesitarás un plan que incluya opciones de datos internacionales. O si tienes un presupuesto estricto, puedes adaptar tu plan telefónico para que sea más barato, sin dejar de ser funcional. Y lo que es más importante, no tienes que sacrificar el área de cobertura, las tasas de descarga rápidas o los datos de hotspot a cambio de que sea rentable.

¿Qué tipos de planes telefónicos hay disponibles? Hay varios tipos de planes telefónicos entre los que puedes elegir, dependiendo de los proveedores que estés considerando. (Ve, por ejemplo, los planes telefónicos actuales de Verizon.) Elegir el más adecuado para ti dependerá de tus necesidades, preferencias y compatibilidad del dispositivo. Algunos tipos de planes telefónicos comunes son: Planes Unlimited : Ve películas en streaming, juega y navega por internet sin preocuparte por los límites de datos o por tener que pagar tarifas adicionales. Los planes Unlimited ofrecen datos ilimitados por un cargo mensual fijo. Los servicios adicionales pueden incluir hotspots móviles, servicios de streaming y otros beneficios que dependen del plan.

: Ve películas en streaming, juega y navega por internet sin preocuparte por los límites de datos o por tener que pagar tarifas adicionales. Los planes Unlimited ofrecen datos ilimitados por un cargo mensual fijo. Los servicios adicionales pueden incluir hotspots móviles, servicios de streaming y otros beneficios que dependen del plan. Planes familiares : Los planes familiares generalmente están diseñados para grupos de personas, normalmente con más de 3 líneas en cualquier momento, quienes no tienen problema en compartir la misma factura. Pueden brindar ofertas o recompensas específicas para familias, como líneas personalizables o transferibles, controles parentales o acceso a funciones para toda la familia. Incluso los proveedores de planes telefónicos que no ofrecen específicamente planes familiares suelen ofrecer descuentos para varias líneas en un mismo plan; por ejemplo, el plan Unlimited de Verizon ofrece descuentos para varias líneas, además de beneficios familiares adicionales con descuento según el plan y los servicios adicionales que elijas.

: Los planes familiares generalmente están diseñados para grupos de personas, normalmente con más de 3 líneas en cualquier momento, quienes no tienen problema en compartir la misma factura. Pueden brindar ofertas o recompensas específicas para familias, como líneas personalizables o transferibles, controles parentales o acceso a funciones para toda la familia. Incluso los proveedores de planes telefónicos que no ofrecen específicamente planes familiares suelen ofrecer descuentos para varias líneas en un mismo plan; por ejemplo, el plan Unlimited de Verizon ofrece descuentos para varias líneas, además de beneficios familiares adicionales con descuento según el plan y los servicios adicionales que elijas. Planes prepagados : Un plan telefónico prepagado es aquel en el que no se paga por una duración del servicio, sino por una cantidad de servicio por adelantado. Por ejemplo, puedes comprar un plan telefónico prepagado con 15 GB de datos al mes y, cuando se hayan agotado, el servicio vence para el período asignado.

: Un plan telefónico prepagado es aquel en el que no se paga por una duración del servicio, sino por una cantidad de servicio por adelantado. Por ejemplo, puedes comprar un plan telefónico prepagado con 15 GB de datos al mes y, cuando se hayan agotado, el servicio vence para el período asignado. Con contrato : Un plan con contrato es lo contrario al prepagado, en el que pagas por una cantidad de tiempo. Por ejemplo, puedes firmar un contrato de seis meses y tendrás garantizado el servicio durante esos seis meses.

: Un plan con contrato es lo contrario al prepagado, en el que pagas por una cantidad de tiempo. Por ejemplo, puedes firmar un contrato de seis meses y tendrás garantizado el servicio durante esos seis meses. Pago por uso : Tal y como suena, en un plan de pago por uso se paga por la cantidad de uso durante un período determinado. Esto puede ser genial para teléfonos temporales, como teléfonos con servicio de otro país que quizá no necesites cuando vuelvas a casa.

: Tal y como suena, en un plan de pago por uso se paga por la cantidad de uso durante un período determinado. Esto puede ser genial para teléfonos temporales, como teléfonos con servicio de otro país que quizá no necesites cuando vuelvas a casa. Líneas telefónicas fijas: Los planes de línea telefónica fija suelen ser económicos, y los teléfonos residenciales ofrecen un gran respaldo para los usuarios de teléfonos móviles. Dependiendo de la recepción en tu domicilio, una línea telefónica fija puede ofrecer una mayor claridad de sonido y una confiabilidad que te resultará muy útil si trabajas fuera de casa, si tienes sistemas de seguridad o si necesitas una línea médica de respaldo. El proveedor de telefonía que elijas también determinará los tipos de planes disponibles, ya que no todos los proveedores ofrecen la misma variedad de planes. Por eso deberías buscar un proveedor de telefonía que no solo esté bien valorado, sino que además sea muy versátil y se adapte a tus necesidades, no solo ahora, sino también en el futuro.

¿Qué tipo de descuentos especiales puedo obtener en los planes telefónicos? Es posible que seas elegible para un descuento en tu plan telefónico, así que consulta con tu proveedor para descubrir más acerca de lo que hay disponible. Tenemos descuentos disponibles para una gran variedad de personas, como: Estudiantes

Maestros

Socorristas

Militares

Enfermeros

Adultos mayores A menudo, los descuentos en planes telefónicos se ofrecen como muestra de agradecimiento, como suele ser el caso de los descuentos para veteranos. A raíz del COVID-19, los descuentos para socorristas y enfermeros se hicieron cada vez más comunes, ya que estos trabajadores eran los que más riesgos corrían, así como los más valiosos para quienes estaban hospitalizados. En otros casos, estos descuentos pueden ser una muestra de apoyo; por ejemplo, ofrecer descuentos para estudiantes universitarios suele ser una forma de que las empresas apoyen la búsqueda de una educación superior. Consulta si estos descuentos son por única vez o si se aplican a tu factura mensual antes de comenzar un presupuesto. Además, busca otras formas de ahorrar, como un descuento por configurar autopay o por combinar internet residencial con tu plan telefónico. Puede que consigas una oferta mayor a la que esperabas.

¿Cuáles son las opciones para combinar servicios? Combinar tus servicios es una gran forma de aprovechar más tu plan telefónico. Dependiendo de tu plan, puedes combinar varios servicios, como internet y telefonía móvil, streaming y planes de datos para smartwatch o tablet. Si estás interesado en tener una línea telefónica fija, puede que te sorprenda saber que combinar internet residencial con un plan telefónico puede ahorrarte dinero en un teléfono de línea telefónica fija. Hay muchas razones para tener un teléfono residencial. Quizá trabajes desde casa y quieras una línea exclusiva para tu oficina. O quizá quieras una línea de respaldo en caso de emergencia. En cualquier caso, gastarás muy poco por incluir una línea telefónica fija con cobertura móvil e internet. Las ofertas combinadas también pueden incluir servicios de streaming, en los que puedes agregar beneficios a tu plan por un precio con descuento. Esta es otra forma en que combinar puede ayudarte a ahorrar dinero en tus gastos mensuales de entretenimiento e internet. Puedes consultar con tu proveedor qué tipo de ofertas de paquetes tiene. Si no ofrece ningún servicio combinado, puede que haya llegado el momento de cambiar el servicio de tu familia.

¿Puedes agregar una línea telefónica para conseguir una oferta mejor? Al igual que ocurre con los descuentos especiales y paquetes, tu proveedor puede tener una oferta para ti al agregar una línea a tu plan. Esto aumentará tu factura total, pero a menudo, el precio por línea disminuye. Aunque puede funcionar de forma similar a un plan familiar, es posible que tu proveedor lo denomine de otra manera o lo combine de forma ligeramente distinta. Sin embargo, es ideal para que tus hijos tengan su propio teléfono o si necesitas otro teléfono para el trabajo. Algunas familias eligen incluir en su plan a familiares por este motivo. Además, agregar una línea secundaria a un plan preexistente significa que no tienes que pasar por la molestia de encontrar un nuevo proveedor. También tendrás acceso administrativo a la línea a través de tu cuenta de titular del plan, que es otra gran opción para los padres. Pero no necesitas ser parte de una familia para agregar una línea secundaria a tu plan. Compañeros de habitación, familiares intermedios como los abuelos, y otras personas con las que compartes tu vida pueden compartir un mismo plan con múltiples líneas, lo que te permite beneficiarte de las ventajas del precio. Y, afortunadamente, agregar a alguien a tu plan en línea es rápido y sencillo.

¿Puedo conseguir un plan telefónico mejor si entrego mi teléfono? Como hemos mencionado, entregar tu teléfono viejo puede ayudarte a ahorrar algo de dinero. Algunos proveedores ofrecen dinero en efectivo por los dispositivos viejos, que puedes utilizar para pagar el precio de un teléfono nuevo o usarlo como crédito en tu factura. No todos los proveedores ofrecen programas de intercambio, y puede haber requisitos específicos para el intercambio de dispositivos. Algunos dispositivos pueden ser demasiado viejos o estar muy dañados para ser elegibles para el intercambio, ya que las empresas suelen reacondicionar los teléfonos intercambiados o utilizar sus piezas. Siempre puedes preguntar en una tienda si tu dispositivo es elegible para el intercambio, o consultar los requisitos de elegibilidad que pueden estar publicados en línea. Si tu proveedor de servicios específico no tiene un programa de intercambio, es posible que puedas conseguir dinero por tu dispositivo antiguo. Los programas de reciclaje y los intercambios por dinero en efectivo en otras tiendas pueden ser lucrativos, pero no afectarán tu factura telefónica a menos que uses específicamente el dinero obtenido en pagos de teléfono.