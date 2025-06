Preguntas frecuentes sobre Extended Warranty

El servicio Extended Warranty cuesta $4.15 al mes.



No existe un cargo por las reparaciones de Extended Warranty. Existe un cargo por reemplazo de $49, cuya aplicabilidad se determina en el momento del reclamo según el tipo de dispositivo. Solo algunos smartphones son elegibles para reparaciones a través de Extended Warranty. Si tu dispositivo no es elegible para reparación a través de Extended Warranty, no se te cobrará el cargo por reemplazo.