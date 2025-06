Preguntas frecuentes acerca de la lista de deseos de Verizon para hacer una compra más rápida en línea

You can share individual items from your Wishlist with others. However you can't share your entire list at once.



To share an item:

Go to the Wishlist in My Verizon. Toca o haz clic en Compartir al lado del producto que quieres compartir. Toca o haz clic en Copiar para el producto que quieres compartir. Se mostrará la URL para que puedas copiarla. Pega la URL en un mensaje de texto, email o mensaje en las redes sociales para enviarla a otras personas.