Compara los modelos de Apple Watch

Apple Watch Series 11
Apple Watch SE 3
Apple Watch Ultra 3
Apple Watch Series 11
Apple Watch SE 3
Apple Watch Ultra 3
 
Apple Watch SE 2
Apple Watch Series 10
Apple Watch Ultra 2
Apple Watch Series 9
Apple Watch Ultra
Apple Watch Series 8
Apple Watch Series 7
Apple Watch Series 6
Apple Watch SE
Apple Watch Series 5
Apple Watch Series 4
Apple Watch Series 3
Apple Watch Series 2
Apple Watch Series 1
Elige modelos para comparar.
Imágenes
GPS
No aplicable
No aplicable

GPS

GPS no aplicable
No aplicable
GPS + Celular

GPS + Celular

Desde $499.99

GPS + Celular

Desde $299.99

GPS + Celular

Desde $799.99
No aplicable
No aplicable
Aluminio

Aluminio

Rosa oro, Color plata, Gris espacial, Negro azabache

Aluminio

Color medianoche, Blanco estelar

Aluminio no aplicable

Aluminio

Medianoche, Blanco estelar, Plata

Aluminio

Negro azabache, Oro rosa, Plata

Aluminio no aplicable

Aluminio

Medianoche, Blanco estelar, Plata, Rosa, PRODUCT(RED)

Aluminio no aplicable

Aluminio

Medianoche, Blanco estelar, Plata, PRODUCT(RED)

Aluminio

Medianoche, Blanco estelar, Verde, Azul, PRODUCTO (RED)

Aluminio

Gris espacial, Plata, Oro, Azul, PRODUCTO(RED)

Aluminio

Colores gris espacial, plata, oro

Aluminio

Colores gris espacial, plata, oro

Aluminio

Colores gris espacial, plata, oro

Aluminio

Gris espacial, Plata

Aluminio

Gris espacial, Plata, Oro rosa, Oro

Aluminio

Gris espacial, Plata, Oro rosa, Oro

Titanio

Titanio

Natural, Color oro, Gris pizarra

Titanio no aplicable

Titanio

Natural, negro

Titanio no aplicable

Titanio

Pizarra, Oro, Natural

Titanio

Negro, Natural

Titanio no aplicable

Titanio

Natural

Titanio no aplicable

Titanio no aplicable

Titanio no aplicable

Titanio no aplicable

Titanio no aplicable

Titanio no aplicable

Titanio no aplicable

Titanio no aplicable

Titanio no aplicable

Acero inoxidable

Acero inoxidable no aplicable

Acero inoxidable no aplicable

Acero inoxidable no aplicable

Acero inoxidable no aplicable

Acero inoxidable no aplicable

Acero inoxidable no aplicable

Acero inoxidable

Grafito, Plata, Oro

Acero inoxidable no aplicable

Acero inoxidable

Grafito, Plata, Oro

Acero inoxidable

Grafito, Plata, Oro

Acero inoxidable

Grafito, Plata, Oro

Acero inoxidable no aplicable

Acero inoxidable

Negro espacial, Plata, Oro

Acero inoxidable

Negro espacial, Plata, Oro

Acero inoxidable no aplicable

Acero inoxidable

Negro, color plata

Acero inoxidable no aplicable

Tamaño de la funda
Pantalla
Salud cardíaca
Duerme
Signos vitales
Salud de la mujer
Seguridad
Resistencia al agua
Conectividad
Chip
Energía y duración de la batería