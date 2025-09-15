Apple Watch SE 3
Personaliza tu dispositivo
Caja : Aluminio
Color : Color medianoche aluminio
Tamaño de la caja
Correa : Sport Band
Color de correa : Color medianoche
Tamaño de la correa
Compara dispositivos
Viendo ahora
Apple Watch SE 3
Precio desde $ 8.33 /mes
por 36 meses, 0% APR
Apple Watch Series 11
Precio desde $ 13.88 /mes
por 36 meses, 0% APR
Apple Watch SE (2.ª gen.)
Precio desde $ 6.94 /mes
por 36 meses, 0% APR
Apple Watch Series 8
Precio desde $ 12.49 /mes
por 36 meses, 0% APR
Apple Watch SE 3
Vida útil de la batería
Hasta 32 horas en modo de ahorro de batería
Apple Watch Series 11
Vida útil de la batería
Hasta 38 horas en modo de ahorro de batería
Apple Watch SE (2.ª gen.)
Vida útil de la batería
Hasta 18 horas.*
Apple Watch Series 8
Vida útil de la batería
Hasta 18 horas.*
Apple Watch SE 3
Pantalla
Always-On Retina display with OLED and LTPO | Tough Ion-X front glass with 4x crack resistance | Up to 1000 nits peak brightness | 2 nits minimum brightness | 326 pixels per inch
Apple Watch Series 11
Pantalla
Pantalla Retina siempre activa con OLED de gran angular y LTPO3 | Hasta 2000 nits de brillo máximo
Apple Watch SE (2.ª gen.)
Pantalla
Pantalla Retina LTPO OLED
Apple Watch Series 8
Pantalla
Pantalla Retina LTPO OLED siempre activa
Apple Watch SE 3
Reseñas
Apple Watch Series 11
Reseñas
Apple Watch SE (2.ª gen.)
Reseñas
Calificación 4.3 de 5
4.3 (2.5K reseñas)
Apple Watch Series 8
Reseñas
Calificación 4.6 de 5
4.6 (2.4K reseñas)
Apple Watch SE 3
Almacenamiento
Apple Watch Series 11
Almacenamiento
Apple Watch SE (2.ª gen.)
Almacenamiento
Apple Watch Series 8
Almacenamiento
Apple Watch SE 3
Apple Watch SE 3
Colores
Apple Watch Series 11
Colores
+ 2
Apple Watch SE (2.ª gen.)
Colores
Apple Watch Series 8
Colores
Apple Watch SE 3
Apple Watch Series 11
Apple Watch SE (2.ª gen.)
Apple Watch Series 8