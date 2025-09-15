El Apple Watch SE 3 viene equipado con funcionalidades esenciales de salud, fitness, conectividad y seguridad. Todo a un precio irresistible. Conoce tu Puntuación de Sueño. Obtén información más detallada sobre tu salud en la aplicación Signos Vitales.1 Lleva una vida más activa con una gran variedad de entrenamientos. Ahorra tiempo con la carga rápida.2 Accede de un vistazo a toda la información que necesitas con la pantalla siempre activa. Todo con 18 horas de batería para todo el día.3​​