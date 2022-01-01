Conecta tu
tablet en cualquier momento,
y en cualquier lugar
Ahorra40$ al mes al agregarun plan de tablet a tu cuenta.
Encuentra el plan para tablet adecuado para ti
Transmite, juega y trabaja en tu tablet sinWi-Fi. Comienza con un nuevo dispositivo o trae tu propia tablet. Si necesitas una nueva tarjeta SIM física, te enviaremos una sin costo.
-
Seguro y confiable
Conéctate con confianza a la red 5G más confiable del país.
-
No se necesita Wi-Fi.
Usa tu tablet en cualquier lugar donde tengas acceso a la red de Verizon.
Incluye "5G Ultra Wideband"
More Unlimited
Disfruta de datos rápidos y premium para hacerlo todo,
además de muchos datos de hotspot para compartir.
Desde tan solo
$60/mes sin descuento por paquete
Detalles del plan
5G Ultra Wideband
30 GB para hotspot móvil
Streaming de calidad HD premium
hasta 1080 p
Unlimited
Navega, transmite y publica con
datos ilimitados, además de suficientes datos de hotspot para compartir.
Desde tan solo
$50/mes sin descuento por paquete
Detalles del plan
5G / 4G LTE
Hotspot móvil de 5G
Streaming en calidad HD de hasta 720 p
Incluye 5G Ultra Wideband​
More Unlimited
$60 /mes
$20/mes con descuento por paquete
Unlimited
$50 /mes
$10/mes con descuento por paquete
Al agregar una línea
$20/línea al mes
Pueden aplicarse impuestos y cargos adicionales.
$10/línea al mes
Pueden aplicarse impuestos y cargos adicionales.
5G Ultra Wideband
5G / 4G LTE
Asignación de datos
Unlimited
Unlimited
Hotspot móvil
30 GB
5 GB
Streaming con calidad HD
Hasta 1080 p en 5G Ultra Wideband
Hasta 720 p en 5G / 4G LTE
$60 /mes
$50 /mes
Al agregar una línea
$20/línea al mes
Pueden aplicarse impuestos y cargos adicionales.
$10/línea al mes
Pueden aplicarse impuestos y cargos adicionales.
5G Ultra Wideband
5G / 4G LTE
Asignación de datos
Unlimited
Unlimited
Hotspot móvil
30 GB
5 GB
Streaming con calidad HD
Hasta 1080 p en 5G Ultra Wideband
Hasta 720 p en 5G / 4G LTE
Pueden aplicarse impuestos y cargos adicionales.
Conéctate en 3 simples pasos
Tanto si vas a comprar una nueva tablet como si vas a llevarte uno que ya te gusta, te ayudaremos a conectarte con facilidad.
-
Elige un plan para tablet.
Elige la velocidad y las funciones que mejor se adapten a tu estilo de vida.
-
Configura los pagos.
Agrega una tarjeta de crédito, débito o recarga para hacer pagos mensuales.
-
Activa tu tablet.
Enciéndelo y sigue las instrucciones paso a paso.
Nuestras mejores tablets
para estar conectados
Explora nuestra selección de tablets y
otros dispositivos portátiles.
Samsung Galaxy Tab A9+ 5G Prepaid
TCL TAB 10 NXPAPER 5G Prepaid
Samsung Galaxy Tab s7 FE 5G
Ipad Pro de 11 pulgadas (2021)
TCL Tab 8
Ve todas las tablets
Explora todos los planes Verizon Prepaid
Planes para teléfonos
Elige entre los planes que se adaptan a tu vida para llamadas, mensajes de textos y datos.
Planes para smartwatches
Mantente conectado sin necesidad de Wi-Fi o incluso de teléfono.
Planes de hotspot y router
Explora los planes para conectar tus dispositivos en casa y mientras estás en movimiento.
¿Tienes preguntas?
¿Qué dispositivos son compatibles con un plan Prepaid de tablet?
Los planes Prepaid de tablet están disponibles sin contrato para tablets compatibles con 4G y 5G. Visita nuestra página de tablets prepagadas para comprar un nuevo dispositivo.
Nota: los planes Prepaid de tablet no admiten routers, dispositivos de hotspot móvil, laptops u otros dispositivos que no sean tablets. Para obtener más información sobre los planes para esos dispositivos, visita nuestra página de planes Prepaid de hotspot y router.
¿Puedo agregar un plan prepagado para la tablet que ya tengo?
Sí, siempre que sea compatible con la red de Verizon. Puedes verificar la compatibilidad de tu dispositivo en nuestra página Trae tu propio dispositivo.
Si tu dispositivo actual no es compatible, puedes comprar una tablet sin contrato en línea.
¿Cómo activo una tablet?
Ve a nuestra página Trae tu propio dispositivo para activar tu dispositivo prepagado compatible.
¿Cuántos datos necesito con mi plan Prepaid de tablet?
La cantidad de datos que necesitas depende de lo que hagas con tus dispositivos conectados. Estos son algunos ejemplos (no tu uso real):
Ejemplos de uso de datos
|Hábitos de uso
|Cantidad de datos recomendada por dispositivo
|Principalmente hablas y texteas, pero usas redes sociales de vez en cuando
|Menos de 5 GB/mes
|Haces streaming de música, cargas fotos en redes sociales y navegas por internet
|5 - 10 GB/mes
|Haces streaming de videos y siempre estás en línea
|Más de 10 GB/mes
Si ya tienes un plan Verizon Prepaid, consulta tus detalles de uso para conocer los números reales.
Puedes cambiar tu plan con My Verizon.
Para tener en cuenta: El uso de datos del hotspot móvil depende de cuántos dispositivos estén conectados a él y de lo que estén haciendo. El uso podría ser de 30 GB o más si 3 dispositivos están haciendo streaming de música o video.
¿Qué sucede cuando me quedo sin datos de alta velocidad en mi plan Prepaid de tablet?
Los planes Prepaid de tablet ofrecen datos ilimitados. Sin embargo, una vez que hayas alcanzado la asignación mensual de datos de hotspot móvil en tu plan, tus servicios de hotspot móvil se suspenderán hasta la próxima renovación de tu plan.
- No puedes comprar más datos de alta velocidad en un plan Prepaid de tablet.
- Puedes cambiar tu plan por uno que incluya más datos.