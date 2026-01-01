Disfruta de todos los beneficios
Y gestiona todo en línea o
en My Verizon app.
Obtén más datos que se adapten atus necesidades
100 GB de hotspot móvil
Disfruta de más datos para compartir condispositivos como tablets y laptops por solo $10/mes.
Datos ilimitados
Disfruta de datos ilimitados en la red 5Gmás confiable del país por solo $10/mes.
Verizon Cloud
Protege tus fotos, videosy más con el almacenamiento en Cloud seguro de Verizon.
Viaja al extranjeroy ahorra
Obtén una asignación de minutos para llamarun país disponible de tu elección por solo $10/mes, además obtén un descuento tarifas para más de 220 países.
Haz llamadas ilimitadas a 5destinos por solo $5/mes (México y Canadá ya están incluidos). Además, obtén tarifas con descuento para otros 230 destinos.
Haz llamadas ilimitadas a más de 40destinos por solo $15al mes, incluyendo México y Canadá. Obtén tarifas con descuento a más de 190 países.
Obtén llamadas, mensajes de texto y datos ilimitados enmás de 140 países con un dispositivo World 4G o 5G por $6 o $12/día.
Beneficios que estánsiempre incluidos
Ahorra $35 sin cargo por activación alactivar en línea.
Disfruta de nuestro precio fijo garantizado por 3 añosen cualquier plan telefónico Prepaid (excluye cargos únicos).
Verizon Protect (Básico)
Se trata de una aplicación todo-en-uno de privacidad y seguridadque mantiene tu información personal protegida.
Bloquear mensajería
Bloquea el envío y la recepción de mensajes de texto,fotos y videos.
Bloquear identificador de llamadas
Bloquea tu número en las pantallas de identificador de llamadaspara las llamadas salientes.