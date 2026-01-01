Obtén más datos que se adapten a

tus necesidades​​ 100 GB de hotspot móvil​​ Disfruta de más datos para compartir con

dispositivos como tablets y laptops

por

solo $10/mes.​​ Datos ilimitados​​ Disfruta de datos ilimitados en la red 5G

más confiable del país

por solo $10/mes.​​ Verizon Cloud​​ Protege tus fotos, videos

y más con el almacenamiento en Cloud seguro de Verizon.​​

Viaja al extranjero

y ahorra​​ Global Choice​​ Obtén una asignación de minutos para llamar

un país disponible de

tu elección

por solo $10/mes, además obtén un descuento

tarifas para más de

220 países.​​ Global Calling​​ Haz llamadas ilimitadas a 5

destinos por solo $5/mes (México

y Canadá ya están incluidos).

Además, obtén tarifas con descuento para

otros 230 destinos.​​ Global Calling Plus​​ Haz llamadas ilimitadas a más de 40

destinos por solo $15al mes,

incluyendo México y Canadá.

Obtén tarifas con descuento a más de 190 países.

​​ TravelPass​​ Obtén llamadas, mensajes de texto y datos ilimitados en

más de 140 países con un dispositivo World

4G o 5G por $6 o $12/día.​​