Centro de recursos de accesibilidad​​  Salta al contenido principal​​ 
Personal​​  Negocios​​ 
English​​ 
Móvil​​ 
Internet residencial​​ 
Obtén nuestras mejores ofertas en teléfonos, tablets, internet residencial y más.​​ 

Disfruta de todos los beneficios
de Verizon Prepaid​​ 

Y gestiona todo en línea o
en My Verizon app.​​ 


Obtén más datos que se adapten a tus necesidades​​ 

100 GB de hotspot móvil​​ 

Disfruta de más datos para compartir con dispositivos como tablets y laptops por solo $10/mes.​​ 

Datos ilimitados​​ 

Disfruta de datos ilimitados en la red 5G más confiable del país por solo $10/mes.​​ 

Verizon Cloud​​ 

Protege tus fotos, videos y más con el almacenamiento en Cloud seguro de Verizon.​​ 

Viaja al extranjero y ahorra​​ 

Global Choice​​ 

Obtén una asignación de minutos para llamar un país disponible de tu elección por solo $10/mes, además obtén un descuento tarifas para más de 220 países.​​ 

Global Calling​​ 

Haz llamadas ilimitadas a 5 destinos por solo $5/mes (México y Canadá ya están incluidos). Además, obtén tarifas con descuento para otros 230 destinos.​​ 

Global Calling Plus​​ 

Haz llamadas ilimitadas a más de 40 destinos por solo $15al mes, incluyendo México y Canadá. Obtén tarifas con descuento a más de 190 países. ​​ 

TravelPass​​ 

Obtén llamadas, mensajes de texto y datos ilimitados en más de 140 países con un dispositivo World 4G o 5G por $6 o $12/día.​​ 

Beneficios que están siempre incluidos​​ 

Sin cargo por activación​​ 

Ahorra $35 sin cargo por activación al activar en línea.​​ 

3 años de precio fijo garantizado​​ 

Disfruta de nuestro precio fijo garantizado por 3 años en cualquier plan telefónico Prepaid (excluye cargos únicos).​​ 

Verizon Protect (Básico)​​ 

Se trata de una aplicación todo-en-uno de privacidad y seguridad que mantiene tu información personal protegida.​​ 

Bloquear mensajería​​ 

Bloquea el envío y la recepción de mensajes de texto, fotos y videos. ​​ 

Bloquear identificador de llamadas​​ 

Bloquea tu número en las pantallas de identificador de llamadas para las llamadas salientes. ​​ 

Puedes agregar, cambiar o eliminar beneficios y servicios cuando quieras.​​  Comienza​​ 

Para obtener beneficios y servicios al alcance de tu mano, descarga la aplicación My Verizon app.​​ 

Hazlo como un
profesional​​ 

Obtén actualizaciones personalizadas, consulta tus beneficios y descuentos y descubre grandes ofertas en tecnología de última generación.​​ 

Agrega fondos
con facilidad​​ 

Recarga tu cuenta desde cualquier lugar. O configura Auto Pay para ahorrar dinero y nunca te preocupes por un pago omitido.​​ 

Ten más control​​ 

Mantén un control de tus datos, obtén la información que necesitas rápidamente y monitorea llamadas y mensajes internacionales desde cualquier lugar.​​ 