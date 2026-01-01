Combina y
ahorra $15/mes en
internet residencial
Disfruta de un descuento al combinar cualquier plan telefónico Verizon Prepaid
con Fios Home Internet o Frontier Fiber Internet.
Conexiones rápidas, grandes ahorros
Inscríbete hoy para disfrutar del descuento de Verizon Prepaid + Home con ahorros de hasta $180 al año.
Todo lo que necesitas es un plan telefónico Prepaid con servicio Fios Home Internet o Frontier Fiber Internet.
Planes telefónicos Verizon Prepaid
Servicio de Internet para el hogar
Te contamos cómo inscribirte:
-
Obtén un plan telefónico Prepaid.
Si aún no tienes un plan existente,
únete a Verizon Prepaid hoy.
-
Contrata el servicio de Internet para tu hogar.
Si aún no tienes un plan activo, pide
Fios Home Internet o Frontier Fiber Internet.
-
Disfruta tu descuento de $15/mes.
Vincula tu teléfono y tus cuentas de Internet. Tu
descuento Verizon Prepaid + Home se aplicará a tu factura de Internet en 1-2 ciclos de facturación.
¿Tienes preguntas?
¿Puedo combinar cualquier plan telefónico Verizon Prepaid con cualquier plan de Fios Home Internet?
Sí, cualquier plan Verizon Prepaid califica.
Si aún no tienes un teléfono Verizon Prepaid, puedes elegir cualquiera de nuestros planes sin contrato:
- Plan telefónico Verizon Prepaid Unlimited Plus
- Plan telefónico Verizon Prepaid Unlimited
- Plan telefónico Verizon Prepaid de 15 GB
- Plan telefónico Verizon Prepaid para llamadas y mensajes de texto
¿Pueden los clientes existentes recibir un descuento en Fios Home Internet?
Sí, los clientes nuevos y existentes son elegibles.
¿Por qué debería considerar Fios?
Fios 1 Gig ofrece internet ultrarrápida con el poder de una capacidad descomunal, porque al usar fibra se obtiene una mayor capacidad de carga. Para que puedas tener más ancho de banda para todas las personas de tu casa al mismo tiempo. Fios ofrece ancho de banda suficiente para todos. Nuestro router tribanda más reciente con Wi-Fi 6 tiene uno de los mayores anchos de banda, para que toda la familia pueda estar conectada al mismo tiempo.
Fios también tiene una latencia ultrabaja, lo que puede significar conexiones de video más fluidas y un lag ultrabajo al jugar. Además, Fios ha sido la red más premiada por su velocidad de internet y satisfacción del cliente en los últimos 10 años. La red Fios ofrece alta confiabilidad, además de velocidades ultrarrápidas y capacidad masiva, prácticamente sin interrupciones.
¿Cómo sabré si Fios está disponible en mi área?
Verizon Fios está disponible en el área del Atlántico Medio y Nueva Inglaterra. Visita nuestra página de Verizon Fios Home Internet para verificar si Fios está disponible en tu dirección.
¿Qué sucede con mi descuento cuando dejo de estar suscrito a Verizon Prepaid?
Si cancelas tu plan telefónico Verizon Prepaid o no reanudas el servicio en un plan móvil elegible dentro de los 30 días, ya no recibirás el descuento de $15/mes en Verizon Prepaid + Fios.