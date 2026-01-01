Fios 1 Gig ofrece internet ultrarrápida con el poder de una capacidad descomunal, porque al usar fibra se obtiene una mayor capacidad de carga. Para que puedas tener más ancho de banda para todas las personas de tu casa al mismo tiempo. Fios ofrece ancho de banda suficiente para todos. Nuestro router tribanda más reciente con Wi-Fi 6 tiene uno de los mayores anchos de banda, para que toda la familia pueda estar conectada al mismo tiempo.

Fios también tiene una latencia ultrabaja, lo que puede significar conexiones de video más fluidas y un lag ultrabajo al jugar. Además, Fios ha sido la red más premiada por su velocidad de internet y satisfacción del cliente en los últimos 10 años. La red Fios ofrece alta confiabilidad, además de velocidades ultrarrápidas y capacidad masiva, prácticamente sin interrupciones.