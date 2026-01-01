Verizon Home Internet Lite

El router de última generación incluido es compatible con doble banda para ofrecer velocidades rápidas, cobertura, y una baja latencia para que obtengas un rendimiento óptimo de tu dispositivo.

Verizon es propietario de los equipos provistos con tu plan, incluidos el router y el extensor Wi-Fi. Si eliges desconectar el servicio, debes devolver el equipo en un plazo de 30 días o incurrirás en cargos por equipo no devuelto.

Disfruta de una experiencia Wi-Fi mejorada con un extensor Wi-Fi de Verizon incluido en tu plan, que brinda una cobertura confiable donde más la necesitas.

Disponible en ciertas áreas. Durante la instalación profesional, el técnico realizará una prueba para determinar si se recomienda un extensor Wi-Fi y lo instalará si es necesario. Si estás instalando el servicio tú mismo, puedes solicitar un extensor Wi-Fi después de la instalación. O bien, 30 días después de configurar tu servicio, nuestra herramienta de análisis del estado del dispositivo Wi-Fi controlará automáticamente la intensidad de la conexión Wi-Fi entre el router y los dispositivos conectados e indicará si es recomendable usar un extensor. Si nuestro análisis descubre problemas de señal, te notificaremos por email para confirmar el envío de un extensor Wi-Fi de Verizon.

Requisitos para la actualización del router:Podrías ser elegible para actualizar el router sin costo una vez cada tres años, sujeto a las siguientes condiciones:1) Tu cuenta debe estar al día.2) Debes haber mantenido un plan de servicio que cumpla con los requisitos durante los doce meses anteriores.3) Debes haber usado el modelo de router actual durante al menos tres años.

Tu elegibilidad para la actualización se mostrará después de iniciar sesión en My Verizon app. El equipo actualizado está sujeto a disponibilidad al momento de tu elegibilidad. Verizon, a su discreción, puede proporcionar equipo nuevo o reacondicionado como parte de la actualización. Verizon se reserva el derecho de alterar, limitar, modificar o terminar este Programa de Actualización de Router, incluidos sus términos, reglas, regulaciones, beneficios, criterios de elegibilidad o cualquier función de este, en cualquier momento, con o sin previo aviso. Estos cambios quedan a la exclusiva discreción de Verizon.