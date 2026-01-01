Verizon Home Internet Lite
Internet residencial confiable
Ideal para el correo electrónico, navegar por Internet y mucho más. Desde tan solo $35 al mes. Con Auto Pay y cualquier plan de teléfono móvil de Verizon.
Para los clientes nuevos y existentes de myHome en todos los planes de internet.
Sin cargos ocultos ni cargos por equipo.
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Ya sea para enviar correos electrónicos, navegar por Internet o realizar tus tareas diarias, tenemos todo lo que necesitas. Velocidades de descarga de hasta 25 Mbps en áreas con opciones de conectividad limitadas. Ahora con un precio fijo garantizado por al menos 3 años.
Verizon Home Internet Lite Extra
- 4 años de precio fijo garantizado
- Velocidades típicas de 10 a 25 Mbps durante los primeros 200 GB de datos; después, hasta 10 Mbps durante el resto del ciclo de facturación
- 1 extensor de Wi-Fi para una cobertura más confiable
- Actualización gratuita de router después de 3 años (valor de $50)
Elige entre opciones como Netflix y Max (Con Comerciales), Disney+, Hulu, ESPN+ (Con Comerciales) y mucho más.
Verizon Home Internet Lite
- 3 años de precio fijo garantizado
- Velocidades típicas de 10 a 25 Mbps para los primeros 150 GB de datos, luego hasta 10 Mbps para el resto del ciclo de facturación.
** Para clientes nuevos y existentes de myHome. Se aplica solo a la tarifa mensual base vigente, sin incluir otros cargos por instalación ni equipos adicionales, descuentos o promociones, beneficios del plan ni ningún otro servicio de terceros.
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¿Tienes preguntas? Tenemos las respuestas.
¿Qué es Verizon Home Internet Lite?
Verizon Home Internet Lite es una solución de internet residencial diseñada para mantenerte conectado en zonas con opciones de banda ancha limitadas. Este servicio emplea nuestra red móvil estable para entregar conectividad a tus dispositivos Wi-Fi en casa. Es una opción ideal y económica para usuarios ocasionales de internet que más que nada necesitan revisar correos electrónicos, navegar por la web o realizar tareas básicas en línea.
¿Cuáles son los planes de Verizon Home Internet Lite?
Verizon ofrece dos planes de internet residencial de Verizon distintos dentro de la categoría Lite, diseñados específicamente para unidades familiares con necesidades de conectividad más sencillas para zonas que aún no disponen de fibra óptica o 5G Home Internet. Ambos planes ofrecen una alternativa asequible frente a opciones tradicionales para zonas rurales como satélite o DSL.
Verizon Home Internet Lite
El plan Lite estándar es nuestra opción más económica, perfecta para usuarios con un bajo consumo de datos que necesitan de una conexión estable para tareas básicas.
- Conectividad estable: optimizada para usos básicos como correo electrónico, navegación por sitios web y redes sociales.
- Datos ilimitados con velocidades de descarga de hasta 25 Mbps para los primeros 150 GB de datos (velocidades típicas de 10-25 Mbps) y velocidades de carga de hasta 6 Mbps (velocidades típicas de carga de 2-6 Mbps). Después de los 150 GB de datos, obtendrás velocidades reducidas por el resto del mes de facturación. Las velocidades reducidas son de hasta 10 Mbps de descarga y 3 Mbps de carga (velocidades de descarga típicas de 3 a 10 Mbps y velocidades de carga de 1 a 3 Mbps).1
- Estabilidad de precios: incluye un precio fijo garantizado por 3 años, lo que garantiza que tu tarifa mensual base se mantenga igual.2
- Fácil instalación: Incluye un router Wi-Fi de Verizon para una autoinstalación sencilla y rápida.
- Prueba sin riesgos: Respaldada por nuestra garantía de reembolso de 30 días para garantizar que se cubran las necesidades de tu unidad familiar.
1 El uso ilimitado de datos está sujeto a las restricciones de uso establecidas en los términos de servicio de Verizon; visita: https://espanol.verizon.com/support/customer-agreement/.
2 Para clientes nuevos y existentes de myHome. Se aplica solo a la tarifa mensual base vigente en ese momento, sin incluir otros cargos por instalación ni cargos adicionales por equipo, descuentos o promociones, beneficios del plan ni ningún otro servicio por parte de terceros.
Verizon Home Internet Lite Extra
El plan Lite Extra se basa en la estructura del servicio Lite estándar, ofreciendo una mayor flexibilidad y valor a largo plazo para el hogar moderno.
- Funciones mejoradas: Incluye todos los beneficios principales del plan Lite, como la inclusión del router y una autoinstalación simple y rápida.
- Protección extendida: incluye un precio fijo garantizado por 4 años para una protección aún mas larga de tu presupuesto.2
- Datos ilimitados con velocidades de descarga de hasta 25 Mbps para los primeros 200 GB de datos (velocidades típicas de 10 a 25 Mbps) y velocidades de carga de hasta 6 Mbps (velocidades típicas de carga de 2 a 6 Mbps). Después de los 200 GB de datos, obtendrás velocidades reducidas para el resto del mes de facturación. Las velocidades reducidas son de hasta 10 Mbps de descarga y 3 Mbps de carga (velocidades de descarga típicas de 3 a 10 Mbps y velocidades de carga de 1 a 3 Mbps).1
- Se incluye Whole Home Wi-Fi con un extensor señal Wi-Fi para una cobertura más estable.3
- Actualización gratuita del router al cabo de 3 años.4
- Obtén un beneficio por nuestra cuenta para clientes móviles. Como cliente de Mobile + Home, obtén hasta $10/mes para un beneficio elegible, como Netflix & Max (con anuncios) o Disney+, Hulu, ESPN+ (con anuncios), al seleccionar y mantener Verizon Home Internet Lite Extra.5
Para descubrir más acerca de Whole-Home Wi-Fi, consulta las Preguntas Frecuentes sobre Whole-Home Wi-Fi.
1 El uso ilimitado de datos está sujeto a las restricciones de uso establecidas en los términos de servicio de Verizon; visita: https://espanol.verizon.com/support/customer-agreement/.
2 Para clientes nuevos y existentes de myHome. Se aplica solo a la tarifa mensual base vigente en ese momento, sin incluir otros cargos por instalación ni cargos adicionales por equipo, descuentos o promociones, beneficios del plan ni ningún otro servicio por parte de terceros.
3 Podrás solicitar un extensor Wi-Fi después de la instalación. 30 días después de configurar tu servicio, nuestra herramienta de análisis del estado del dispositivo Wi-Fi controlará automáticamente la intensidad de la conexión Wi-Fi entre el router y los dispositivos conectados e indicará si se recomienda el uso un extensor. Si nuestro análisis descubre problemas de señal, te notificaremos por email para confirmar el envío de un extensor Wi-Fi de Verizon.
4 Elegibilidad para la actualización del router: Podrías ser elegible para una actualización de router sin costo una vez cada tres años, sujeto a las siguientes condiciones: (1) Tu cuenta debe estar sin saldos vencidos. (2) Debes haber mantenido un plan de servicio elegible durante los doce meses anteriores. (3) Debes haber usado el modelo de router actual durante al menos tres años. Tu elegibilidad para una actualización se mostrará luego de iniciar sesión en My Verizon app. El equipo mejorado estará sujeto a disponibilidad al momento de tu elegibilidad. Verizon, a su discreción, podrá ofrecer equipos nuevos o reacondicionados como parte de la actualización. Verizon se reserva el derecho de alterar, limitar, modificar o terminar este Programa de Actualización de Router, incluyendo sus términos, reglas, regulaciones, beneficios, criterios de elegibilidad o cualquier función del mismo, en cualquier momento, con o sin previo aviso. Dichos cambios quedarán a exclusiva discreción de Verizon.
5 Crédito para beneficio por nuestra cuenta: La disponibilidad de cada beneficio está sujeta a términos específicos y requisitos de edad. Requiere un beneficio de pago en una línea telefónica móvil Verizon elegible o un plan de internet residencial elegible. Se aplicará un crédito de hasta $10/mes en tu factura del servicio móvil o de Internet de Verizon siempre y cuando permanezca activo un beneficio pagado en cualquiera de las cuentas. Se cancelará crédito del beneficio si se elimina el beneficio pago, se cancela la línea móvil o el plan de internet residencial, o si se cambia el servicio de internet residencial a un plan no elegible. Las ofertas promocionales de beneficios no son elegibles para el descuento en beneficios. El crédito se aplicará en tu factura en 1 a 2 ciclos de facturación.
¿Qué velocidad tiene Verizon Home Internet Lite?
Verizon Home Internet Lite está diseñado para un uso básico y estable de Internet. Podrás esperar velocidades de descarga típicas entre los 10 y 25 Mbps (con un máximo de 25 Mbps). Para garantizar que todos los usuarios puedan estar conectados, los clientes de Verizon Home Internet Lite tendrán sus velocidades reducidas a un 10 Mbps de descarga y 3 Mbps de carga (velocidades de descarga típicas de 3-10 Mbps y de carga de 1 a 3 Mbps) por el resto de su ciclo de facturación tras exceder los 150 GB de uso de datos en un mes. Los clientes de Verizon Home Internet Lite Extra podrán esperar aquellas mismas velocidades con un aumento en la asignación de datos de hasta 200 GB antes de aplicarse una reducción de velocidad similar.
Si tu unidad familiar requiere velocidades más altas para actividades que necesiten del uso intensivo de datos, recomendamos explorar nuestras opciones de internet de fibra óptica Fios o 5G Home Internet. Puedes ver disponibilidad en tu dirección para ver los servicios más rápidos que están disponibles para ti. Para que conozca más sobre tus necesidades, además puedes ver nuestra guía sobre clasificaciones de velocidad de Internet.
¿Es Verizon Home Internet Lite una buena opción para internet en zonas rurales?
Sí, es una excelente opción para internet en zonas rurales. Muchas opciones de internet en zonas rurales suelen estar limitadas a costosos servicios de satélite o a servicios DSL casi obsoletos. Verizon Home Internet Lite fue diseñado para ofrecer internet a zonas rurales y otras comunidades que permanecen fuera de nuestra cobertura Fios o 5G Home.
Para una alternativa estable y asequible, comprueba si este servicio está disponible en tu zona.
¿Qué tipo de uso de Internet es mejor para Verizon Home Internet Lite? ¿Es bueno para videojuegos o streaming?
Verizon Home Internet Lite es ideal para actividades de datos "Lite" como búsquedas en la web, redes sociales y gestión de correos electrónicos. Ya que está diseñado para conectividad básica, no es ideal para videojuegos competitivos en línea ni para streaming pesado en 4K.
Si los videojuegos son prioridad para tu hogar, es posible que quieras verificar la disponibilidad de Fios o 5G Home Internet en tu área para asegurar una conexión de menor latencia. Aprende más acerca de los requisitos para una experiencia de gaming fluida. en tu dirección para ver el servicio más rápido disponible para ti.
¿Puedo agregar beneficios con Verizon Home Internet Lite?
Claro que sí. Incluso con nuestros planes Lite, podrás personalizar tu experiencia agregando beneficios opcionales como paquetes de streaming o almacenamiento en Cloud por solo $10/mes cada uno. Además, Obtén un beneficio por nuestra cuenta está disponible para el plan elegible Verizon Home Internet Lite Extra con plan móvil. También podrás ahorrar aún más al aprovechar nuestro Mobile + Home Discount si combinas tu internet residencial con un plan móvil de Verizon elegible.
¿Puedo tener tanto Verizon Home Internet Lite como Wi-Fi Backup?
No. Solo puedes obtener Verizon Home Internet Lite o Wi-Fi Backup, pero no ambos a la vez. Sin embargo, si tienes Wi-Fi Backup, sí podrías cambiar tu plan a Verizon Home Internet Lite.
Las ofertas de entretenimiento de terceros requieren un plan de internet con myHome. Una oferta por plan Verizon Home Internet ("VHI") elegible. Se aplican términos adicionales. Ten en cuenta que puede ser necesario administrar tus suscripciones actuales de terceros, como Disney+, Hulu y ESPN+, o Netflix y Max, para evitar múltiples suscripciones y los cargos correspondientes. Debes tener 18 años o más. Puedes cancelar en cualquier momento. Disney+, Hulu y ESPN+: Paquete de $10 que incluye Disney+ (con Comerciales), Hulu (con Comerciales) y ESPN+ (con Comerciales). SUSCRIPTORES EXISTENTES DE DISNEY+, HULU O ESPN+: La oferta no reemplazará automáticamente las suscripciones existentes. Se aplican términos. © 2026 Disney and its related entities. Netflix y Max: el paquete de $10 incluye Planes Netflix Estándar con Comerciales y Max (con Comerciales). Se aplican términos. Max y sus elementos relacionados son propiedad de Home Box Office, Inc.