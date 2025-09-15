Reproducción de video: hasta 27 horas | Reproducción de video con batería MagSafe del iPhone Air: hasta 40 horas | Reproducción de video (en streaming): hasta 22 horas | Reproducción de video (en streaming) con batería MagSafe del iPhone Air: hasta 35 horas​​

Pantalla Super Retina XDR | Pantalla OLED de 6.5 pulgadas (diagonal) de pantalla completa | Resolución de 2736 por 1260 píxeles a 460 ppi | Dynamic Island | Pantalla siempre activa | Tecnología ProMotion con frecuencias de actualización adaptativas de hasta 120 Hz | Pantalla HDR | True Tone | Amplio color (P3) | Toque háptico | Relación de contraste 2,000,000:1 (típica) | Brillo máximo de 1000 nits (típico); brillo máximo de 1600 nits (HDR); brillo máximo de 3000 nits (exterior); brillo mínimo de 1 nit | Revestimiento oleofóbico resistente a huellas | Revestimiento antirreflejo | Soporte para la visualización simultánea de múltiples idiomas y caracteres​​

Apple iPhone 17 Pro Max​​ Cámara trasera​​ Sistema de cámara Pro Fusion de 48 MP | Cámara Fusion principal de 48 MP: 24 mm, apertura de ƒ/1.78, estabilización óptica de imagen por desplazamiento de sensor de segunda generación, 100% Focus Pixels, admite fotos en superalta resolución (24 MP y 48 MP) | También admite teleobjetivo de 2x de 12 MP de calidad óptica: 48 mm, apertura de ƒ/1.78, estabilización óptica de imagen por desplazamiento de sensor de segunda generación, 100% Focus Pixels | Fusion ultra gran angular de 48 MP: 13 mm, apertura de ƒ/2.2 y ángulo de visión de 120°, Hybrid Focus Pixels, fotos de superalta resolución (48 MP) | Cámara Fusion teleobjetivo de 48 MP: 100 mm (4x), apertura de ƒ/2.8, Hybrid Focus Pixels, estabilización óptica de imagen y enfoque automático con desplazamiento de sensor 3D, diseño de tetraprisma | También permite teleobjetivo de 8x de 12 MP de calidad óptica: 200 mm, apertura de ƒ/2.8, Hybrid Focus Pixels, estabilización óptica de imagen y enfoque automático con desplazamiento de sensor 3D, diseño de tetraprisma​​

Apple iPhone Air​​ Cámara trasera​​ Cámara principal Fusion de 48 MP: 26 mm, apertura ƒ/1.6, estabilización óptica de imagen por desplazamiento de sensor, 100% de Focus Pixels, compatible con fotos de superalta resolución (24 MP y 48 MP)​​

