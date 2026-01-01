Centro de recursos de accesibilidad Salta al contenido principal
Personal Negocios
English
Móvil
Internet residencial
Obtén nuestras mejores ofertas en teléfonos, tablets, internet residencial y más.

Libertad sin compromisos

Solo excelentes funciones y cobertura
confiable.

Un servicio Prepaid que te da la flexibilidad para
vivir la vida como
tú quieras. Sin preocupaciones. Sin
cargos ocultos. Sin concesiones.

The graphic shows a couple resting under a tree.

Un servicio Premium, con valor excepcional

Con Verizon Prepaid, puedes establecer tus pagos y olvidarte de ellos
con planes económicos
que se ajustan a cualquier presupuesto.
Aprovecha todas nuestras increíbles
funciones,
ya sea que traigas tu propio dispositivo o compres
uno nuevo.

Comprar dispositivos Trae tu dispositivo

$35 por línea para 4
líneas telefónicas
con datos 5G ilimitados

Sin contrato anual
ni verificación de crédito

Ahorra hasta $40 al mes por
línea
con descuentos por multilínea y
paquetes

Todo lo que quieres. Incluso un gran precio.

Llévate el iPhone 16e y ahorra $300

Llévate el iPhone 16e por $299.99 al activar una nueva línea en cualquier plan telefónico Verizon Prepaid Unlimited.

Compra ya

Teléfonos Android, por nuestra cuenta

Teléfonos 5G gratis

Llévate el TCL 50 XL NXTPAPER 5G y el moto g 64GB -
2025 por nuestra cuenta al activar una línea nueva en cualquier
plan telefónico Verizon Prepaid Unlimited.

Compra ya

$35/línea para 4 líneas telefónicas
con datos 5G Unlimited

Ahorra un total de $100/mes con los descuentos por multilínea y Auto Pay
después del primer mes.

Busca planes

Obtén 2 líneas telefónicas
Unlimited
por solo
$80/mes.

Primer mes por $100/mes con el
descuento por multilínea. Ahorra
$20 extra al mes con
Auto Pay después del primer mes.

Busca planes

Disfruta de un
precio
fijo garantizado por 3 años

Para clientes nuevos y existentes con cualquier plan telefónico Verizon Prepaid.

Busca planes

Ahorra hasta $40/mes
por línea
con
descuentos especiales

Descubre cómo puedes ahorrar con descuentos por multilínea y paquete en cada teléfono, tablet, hotspot
y línea de router que agregues a tu cuenta.

Descubre cómo

Ahorra $15/mes en
Fios Home Internet

Obtén un descuento en Fios Home
Internet de Verizon
cuando lo combines con cualquier

plan telefónico Verizon Prepaid. Comienza

en línea hoy mismo.

Descubre cómo

Disfruta de la libertad de
un plan para smartwatch
por $10/mes.

Ahora disponible en Verizon Prepaid.

Activa

Opta
por el servicio prepagado con eSIM

Sin instalación, sin costo adicional, sin complicaciones. Conecta tu
smartphone a la galardonada red de los Estados Unidos en
cuestión de minutos. Descarga My Verizon app para comenzar.

Descarga la aplicación Descubre más

Obtén cobertura 5G donde y cuando lo necesites.

Hemos construido una red que se adapta a la forma en que vives. Obtén acceso completo a la cobertura 5G sin costo adicional en todos nuestros planes Prepaid.

Más de 2.68 millones de millas cuadradas y más del 99% de la población estadounidense Explora el mapa de cobertura

La más premiada por la calidad de su red, 29 veces consecutivas según J.D. Power

Planes con cobertura 5G disponibles para todos los dispositivos, incluidos teléfonos, smartwatches y más. Explora los planes.

Con el pago por uso, Verizon lo hace más fácil.

Disfruta la libertad sin contratos a largo plazo. Nuestros planes no tienen cargos por activación o falta de pago. Cambia de dispositivo o actualiza planes sin costo adicional. Y administra todo en My Verizon app.

Precio fijo garantizado por 3 años en cualquier plan telefónico Prepaid
para clientes nuevos y existentes.

Paga con tarjeta de crédito, débito o efectivo en más de 200,000 ubicaciones
en todo el país.

Automatiza tus pagos con Auto Pay y ahorra hasta $10/mes por línea de teléfono elegible.

Lee los comentarios de los clientes del servicio Prepaid de Verizon.

El servicio Prepaid significa para mí no tener un contrato ni compromisos, y sé que el servicio de Verizon es el mejor”.

Gisele A

Cuando pienso en Verizon, pienso en confiabilidad. La red siempre está ahí cuando la necesito, y funciona bien”.

Kenneth M

El precio es estupendo y me gusta obtener lo último en teléfonos a buen precio”.

Bill H

Mantente conectado
en todo el mundo.

Mantente en contacto incluso si tú o tus seres queridos deciden viajar al exterior.

Planes internacionales

Conéctate con amigos y familiares con Global Calling, Global Calling Plus y Global Choice.

Explora planes internacionales

TravelPass

Lleva tus llamadas, mensajes de texto y datos contigo a más de 140 países al agregar TravelPass a tu plan.

Descubre TravelPass

Textos ilimitados

Disfruta mensajes de texto ilimitados desde EE. UU. a más de 200 países y territorios de todo el mundo.

Planes

¿Tienes preguntas?
Tenemos respuestas.

¿Qué planes telefónicos prepagados ofrece Verizon? ¿Cómo puedo obtener un plan prepagado?

Ofrecemos 4 planes telefónicos prepagados de Verizon que incluyen:

  • Servicio Verizon 5G/4G LTE Nationwide galardonado.
  • Llamadas y textos ilimitados a EE. UU.
  • Llamadas, textos y datos desde y hacia México y Canadá.
  • Mensajes de texto ilimitados a más de 200 países y territorios.
  • Hasta 25 GB de datos premium para hotspot móvil en planes telefónicos Unlimited.
  • Acceso a funciones opcionales*, algunas tienen un costo adicional y otras requieren una suscripción.

Los planes telefónicos prepagados actuales de $45 y superiores son elegibles para un descuento por lealtad de $5/mes después de 3 meses, o de $10/mes después de 9 meses.

Elige un plan telefónico Verizon Prepaid actual:

  • Llamadas y textos: tan solo $30/mes con descuento de Auto Pay de $5/mes. A partir de $35/mes.
  • 15 GB: tan solo $35/mes con $10 de descuento de Auto Pay al mes. A partir de $45/mes.
  • Unlimited: desde tan solo $50/mes con $10 de descuento de Auto Pay al mes. A partir de $60/mes.
  • Unlimited Plus: desde tan solo $60/mes con $10 de descuento de Auto Pay al mes. A partir de $70/mes.

¿Quieres conectar un dispositivo diferente como un smartwatch, una tablet, un hotspot o un router? Comienza en nuestra página de Trae tu propio dispositivo.

*Las funciones opcionales incluyen planes internacionales, TravelPass, Global Choice, la aplicación Call Filter y la aplicación Digital Secure.

¿Qué teléfonos puedo usar con el servicio prepagado de Verizon?

Si quieres comprar un nuevo teléfono prepagado, ve a nuestra página Teléfonos Prepaid para ver todos los teléfonos prepagados disponibles. De lo contrario, visita una tienda de Verizon o un centro de venta nacional autorizado local.

Ve nuestra página Trae tu propio dispositivo para ver si puedes usar un teléfono que ya tengas (incluso un Apple® iPhone®). Descubre más en nuestra página Preguntas frecuentes sobre trae tu propio dispositivo.

Agrega un dispositivo a tu cuenta prepagada existente.

¿Cuántos datos necesito con mi plan prepagado?

La cantidad de datos que necesitas depende de lo que hagas con tus dispositivos conectados. Estos son algunos ejemplos (no tu uso real):

Hábitos de uso Cantidad de datos recomendada por dispositivo
Principalmente hablas y texteas, pero usas redes sociales de vez en cuando Menos de 5 GB/mes
Haces streaming de música, cargas fotos en redes sociales y navegas por internet 5 - 10 GB/mes
Haces streaming de videos y siempre estás en línea Más de 10 GB/mes

Si ya tienes un plan prepagado de Verizon, consulta tus detalles de uso para ver las cifras reales.

Puedes cambiar tu plan o agregar datos a través de My Verizon.

Nota: El uso de datos de los dispositivos con hotspot móvil depende de cuántos dispositivos estén conectados y de lo que estén haciendo. El uso podría ser de 30 GB o más si 3 dispositivos están haciendo streaming de música o video.

¿Qué funciones de llamadas están disponibles con mi servicio prepagado?

Tu servicio prepagado incluye:

* Es posible que el buzón de voz no esté disponibles en algunas áreas. Los buzones de voz que no se instalen dentro de los 60 días se cancelarán. Incurrirás en cargos por tiempo de uso así como en otros tipos de cargos al usar el buzón de voz desde tu teléfono móvil. Los minutos de las llamadas de móvil a móvil no se aplican a la recuperación de mensajes de voz, y se te aplicará un cargo por mantener tu conexión al buzón de voz. Verizon no se hace responsable de los mensajes perdidos o de la eliminación de los mensajes guardados en el buzón de voz.