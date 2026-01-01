Obtén cobertura 5G donde

y cuando lo necesites.

Hemos construido una red que se adapta a la forma en que vives. Obtén acceso completo a la cobertura 5G sin costo adicional en todos nuestros planes Prepaid.

Más de 2.68 millones de millas cuadradas

y más del 99% de la población estadounidense

Explora el mapa de cobertura

La más premiada por la calidad de su red,

29 veces consecutivas

según

J.D. Power

Planes con cobertura 5G disponibles para todos los

dispositivos, incluidos

teléfonos, smartwatches

y más. Explora los planes.