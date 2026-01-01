Libertad sin compromisos
Solo excelentes funciones
y cobertura
confiable.
Un servicio Prepaid que te da la flexibilidad para
vivir la vida como
tú quieras. Sin preocupaciones. Sin
cargos ocultos. Sin concesiones.
Obtén cobertura 5G dondey cuando lo necesites.
Hemos construido una red que se adapta a la forma en que vives. Obtén acceso completo a la cobertura 5G sin costo adicional en todos nuestros planes Prepaid.
Más de 2.68 millones de millas cuadradasExplora el mapa de coberturay más del 99% de la población estadounidense
La más premiada por la calidad de su red,29 veces consecutivas según J.D. Power
Planes con cobertura 5G disponibles para todos losExplora los planes.dispositivos, incluidos teléfonos, smartwatches y más.
Con el pago poruso, Verizon lo hace más fácil.
Disfruta la libertad sin contratos a largo plazo. Nuestros planes no tienen cargos por activación o falta de pago. Cambia de dispositivo o actualiza planes sin costo adicional. Y administra todo en My Verizon app.
Precio fijo garantizado por 3 años en cualquier plan telefónico Prepaid
para clientes nuevos y existentes.
Paga con tarjeta de crédito, débito o efectivo
en todo el país.
Automatiza tus pagos con Auto Payy ahorra hasta $10/mes por línea de teléfono elegible.
Lee los comentarios de los clientes del servicio Prepaid de Verizon.
“El servicio Prepaid significa para mí no tener un contrato ni compromisos, y sé que el servicio de Verizon es el mejor”.
Gisele A
“Cuando pienso en Verizon, pienso en confiabilidad. La red siempre está ahí cuando la necesito, y funciona bien”.
Kenneth M
“El precio es estupendo y me gusta obtener lo último en teléfonos a buen precio”.
Bill H
Mantente conectado
en todo el mundo.
Mantente en contacto incluso si tú o tus seres queridos deciden viajar al exterior.
Planes internacionales
Conéctate con amigos y familiares con Global Calling, Global Calling Plus y Global Choice.Explora planes internacionales
TravelPass
Lleva tus llamadas, mensajes de texto y datos contigo a más de 140 países al agregar TravelPass a tu plan.Descubre TravelPass
Textos ilimitados
Disfruta mensajes de texto ilimitados desde EE. UU. a más de 200 países y territorios de todo el mundo.Planes
¿Tienes preguntas?
Tenemos respuestas.
¿Qué planes telefónicos prepagados ofrece Verizon? ¿Cómo puedo obtener un plan prepagado?
Ofrecemos 4 planes telefónicos prepagados de Verizon que incluyen:
- Servicio Verizon 5G/4G LTE Nationwide galardonado.
- Llamadas y textos ilimitados a EE. UU.
- Llamadas, textos y datos desde y hacia México y Canadá.
- Mensajes de texto ilimitados a más de 200 países y territorios.
- Hasta 25 GB de datos premium para hotspot móvil en planes telefónicos Unlimited.
- Acceso a funciones opcionales*, algunas tienen un costo adicional y otras requieren una suscripción.
Los planes telefónicos prepagados actuales de $45 y superiores son elegibles para un descuento por lealtad de $5/mes después de 3 meses, o de $10/mes después de 9 meses.
Elige un plan telefónico Verizon Prepaid actual:
- Llamadas y textos: tan solo $30/mes con descuento de Auto Pay de $5/mes. A partir de $35/mes.
- 15 GB: tan solo $35/mes con $10 de descuento de Auto Pay al mes. A partir de $45/mes.
- Unlimited: desde tan solo $50/mes con $10 de descuento de Auto Pay al mes. A partir de $60/mes.
- Unlimited Plus: desde tan solo $60/mes con $10 de descuento de Auto Pay al mes. A partir de $70/mes.
¿Quieres conectar un dispositivo diferente como un smartwatch, una tablet, un hotspot o un router? Comienza en nuestra página de Trae tu propio dispositivo.
*Las funciones opcionales incluyen planes internacionales, TravelPass, Global Choice, la aplicación Call Filter y la aplicación Digital Secure.
¿Qué teléfonos puedo usar con el servicio prepagado de Verizon?
Si quieres comprar un nuevo teléfono prepagado, ve a nuestra página Teléfonos Prepaid para ver todos los teléfonos prepagados disponibles. De lo contrario, visita una tienda de Verizon o un centro de venta nacional autorizado local.
Ve nuestra página Trae tu propio dispositivo para ver si puedes usar un teléfono que ya tengas (incluso un Apple® iPhone®). Descubre más en nuestra página Preguntas frecuentes sobre trae tu propio dispositivo.Agrega un dispositivo a tu cuenta prepagada existente.
¿Cuántos datos necesito con mi plan prepagado?
La cantidad de datos que necesitas depende de lo que hagas con tus dispositivos conectados. Estos son algunos ejemplos (no tu uso real):
|Hábitos de uso
|Cantidad de datos recomendada por dispositivo
|Principalmente hablas y texteas, pero usas redes sociales de vez en cuando
|Menos de 5 GB/mes
|Haces streaming de música, cargas fotos en redes sociales y navegas por internet
|5 - 10 GB/mes
|Haces streaming de videos y siempre estás en línea
|Más de 10 GB/mes
Si ya tienes un plan prepagado de Verizon, consulta tus detalles de uso para ver las cifras reales.
Puedes cambiar tu plan o agregar datos a través de My Verizon.
Nota: El uso de datos de los dispositivos con hotspot móvil depende de cuántos dispositivos estén conectados y de lo que estén haciendo. El uso podría ser de 30 GB o más si 3 dispositivos están haciendo streaming de música o video.
¿Qué funciones de llamadas están disponibles con mi servicio prepagado?
Tu servicio prepagado incluye:
-
-
Identificador de llamadas y bloqueo de identificador de llamadas
-
-
-
-
-
* Es posible que el buzón de voz no esté disponibles en algunas áreas. Los buzones de voz que no se instalen dentro de los 60 días se cancelarán. Incurrirás en cargos por tiempo de uso así como en otros tipos de cargos al usar el buzón de voz desde tu teléfono móvil. Los minutos de las llamadas de móvil a móvil no se aplican a la recuperación de mensajes de voz, y se te aplicará un cargo por mantener tu conexión al buzón de voz. Verizon no se hace responsable de los mensajes perdidos o de la eliminación de los mensajes guardados en el buzón de voz.