Preguntas frecuentes acerca del buzón de voz básico

Sí, se pueden hacer copias permanentes de tus mensajes de buzón de voz a través de CBW Productions, Inc. por un cargo mínimo. Visita CBW Productions y selecciona el formato que deseas usar para tu archivo de mensajes.



Nota: Este no es un servicio de Verizon. Antes de poder copiar los mensajes de voz, debes registrarte en CBW Productions.



Para tener una copia de tu(s) mensaje(s), se te pedirá que proporciones a CBW Productions, Inc. tu número telefónico móvil y la contraseña del buzón de voz para que el servicio pueda acceder a tu buzón. Los mensajes que deseas copiar deben estar presentes en tu buzón de mensajes de voz. Si un mensaje ya se ha borrado, no puede recuperarse ni copiarse. Los mensajes del buzón de voz no se pueden optimizar; por lo tanto, las copias serán exactamente como los mensajes que tengas en tu buzón: si el mensaje que te dejaron es confuso, su copia también lo será. Este servicio de archivo no está disponible para mensajes de texto y multimedia. CBW también ofrece servicios notariales para los mensajes de voz a archivar.