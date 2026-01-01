Centro de recursos de accesibilidad Salta al contenido principal
Móvil
Internet residencial
Obtén nuestras mejores ofertas en teléfonos, tablets, internet residencial y más.

Llévate el iPhone 16e
y ahorra $300

Llévate el iPhone 16e por $299.99 al
activar una nueva línea en cualquier plan telefónico Verizon Prepaid
Unlimited.

Ahorra con nuestras últimas ofertas

TCL 50 XL NXTPAPER 5G gratis

Ahorra $99.99 al activar una nueva línea en cualquier nuevo plan telefónico Verizon Prepaid Unlimited.

Disfruta de un moto g 2025 gratis

Ahorra $59.99 en un moto g 64GB - 2025 con 5G cuando activas una línea nueva en cualquier plan telefónico Verizon Prepaid Unlimited.

Apple Watch. Pura libertad. $10/mes por línea

Ahora disponible en el plan para smartwatch de Verizon Prepaid.

Ahorra hasta $40/mes por línea con descuentos especiales

Disfruta de descuentos por multilínea y paquete en cada línea adicional de teléfono, tablet, hotspot y router que agregues a tu cuenta.

Conéctate con las mejores ofertas de Verizon

$35/línea para 4 líneas telefónicas con datos 5G Unlimited

Ahorra un total de $100/mes con los descuentos por multilínea y Auto Pay después del primer mes.

Obtén 2 líneas telefónicas Unlimited por solo $80/mes

Primer mes por $100/mes con el descuento por multilínea. Ahorra $20/mes más con Auto Pay después del primer mes.
Busca planes
Disfruta de Wi-Fi seguro y confiable en casa y estés donde estés

Ahorra $30/mes con el descuento por multilínea cuando añadas un plan de hotspot y router a tu cuenta.
Busca planes
Inscríbete en Auto Pay para ahorrar $10/mes por línea telefónica

O ahorra con el paso del tiempo gracias a nuestro programa de descuentos por lealtad.
Busca planes
Ahorra $15/mes en Fios Home Internet

Obtén un descuento en Fios Home Internet de Verizon cuando lo combines con cualquier plan telefónico Verizon Prepaid. Comienza en línea hoy.
Descubre cómo
Agrega un plan para tablet desde tan solo $10/mes

Ahorra con nuestro descuento en paquetes y obtén datos ilimitados para tu tablet para hacer streaming, jugar y trabajar.
Busca planes
Disfruta aún más libertad con un plan de smartwatch

Ahora disponible por $10/mes en Verizon Prepaid.
Busca planes

