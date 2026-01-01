Llévate el iPhone 16e
y ahorra $300
Llévate el iPhone 16e por $299.99 al
activar una nueva línea en cualquier plan telefónico Verizon Prepaid
Unlimited.
Ahorra con nuestras últimas ofertas
Conéctate con las mejores ofertas de Verizon
Obtén 2 líneas telefónicas Unlimited por solo $80/mes
Primer mes por $100/mes con el descuento por multilínea. Ahorra $20/mes más con Auto Pay después del primer mes.Busca planes
Diapositiva 2 de 2 Disfruta de Wi-Fi seguro y confiable en casa y estés donde estés Explora los planes
Disfruta de Wi-Fi seguro y confiable en casa y estés donde estés
Ahorra $30/mes con el descuento por multilínea cuando añadas un plan de hotspot y router a tu cuenta.Busca planes
Diapositiva 1 de 2 Inscríbete en Auto Pay para ahorrar $10/mes por línea telefónica Explora los planes
Inscríbete en Auto Pay para ahorrar $10/mes por línea telefónica
O ahorra con el paso del tiempo gracias a nuestro programa de descuentos por lealtad.Busca planes
Ahorra $15/mes en Fios Home Internet
Obtén un descuento en Fios Home Internet de Verizon cuando lo combines con cualquier plan telefónico Verizon Prepaid. Comienza en línea hoy.Descubre cómo
Agrega un plan para tablet desde tan solo $10/mes
Ahorra con nuestro descuento en paquetes y obtén datos ilimitados para tu tablet para hacer streaming, jugar y trabajar.Busca planes
Disfruta aún más libertad con un plan de smartwatch
Ahora disponible por $10/mes en Verizon Prepaid.Busca planes