Obtén nuestras mejores ofertas en teléfonos, tablets, internet residencial y más.

Llévate el iPhone 16e
y ahorra $300

Llévate el iPhone 16e por $299.99 al
activar una nueva línea en cualquier plan telefónico Verizon Prepaid
Unlimited.

Disfruta de múltiples formas de ahorrar con Verizon Prepaid.

¿Cuántas líneas activarás?

1

Inscríbete en Auto Pay para ahorrar $10/mes por línea.

Activado

O ahorra con el paso del tiempo gracias a nuestro programa de descuentos por lealtad.

15 GB

Obtén más datos y descuentos.

$35

/mes con Auto Pay

Primer mes por $45/mes

  1. 3 años de precio fijo garantizado

Detalles del plan

  • Hotspot móvil de la asignación del plan
Detalles del plan

Unlimited

Obtén más libertad con llamadas, textos y datos ilimitados.

$50

/mes con Auto Pay

Primer mes por $60/mes

  1. 3 años de precio fijo garantizado

Detalles del plan

  • Hotspot móvil de 5G
Detalles del plan

Incluye "5G Ultra Wideband"

Unlimited Plus

Experimenta una velocidad y ahorros sin precedentes.

$60

/mes con Auto Pay

Primer mes por $70/mes

  1. 3 años de precio fijo garantizado

Detalles del plan

  • 5G Ultra Wideband 
  • Acceso a la red premium de 50 GB
  • 25 GB de datos premium de hotspot móvil
  • Global Choice sin costo adicional para 1 país/mes
Detalles del plan

Todos los planes incluyen

Llamadas y textos ilimitados

5G / 4G LTE

Bloqueo de spam de Call Filter

Verizon Protect (Básico)

Textos internacionales

Llamadas, textos y datos para México y Canadá

También disponible, nuestro plan de $35 con llamadas y textos.
Ve detalles del plan

Pueden aplicarse impuestos y cargos adicionales.

También puedes usar la eSIM para activar tu nuevo plan telefónico.

Descubre más

Conéctate con las mejores ofertas de Verizon

Teléfonos 5G gratis

Llévate el TCL 50 XL NXTPAPER 5G y el moto g 64GB -
2025 por nuestra cuenta cuando actives una línea nueva en cualquier plan telefónico
Verizon Prepaid Unlimited.

Compra ya

Ahorra $15/mes en
Fios Home Internet

Obtén un descuento en Fios Home
Internet de Verizon
cuando lo combines con cualquier

plan telefónico Verizon Prepaid. Comienza
en línea hoy mismo.

Descubre cómo

Disfruta de un precio fijo garantizado por 3 años

Para clientes nuevos y existentes con cualquier plan telefónico de Verizon Prepaid.

Compra teléfonos Trae tu dispositivo

Mantente conectado en casa y en el extranjero

Desde EE. UU.

Llama a otros países
y destinos

Elige entre nuestros planes internacionales
para comunicarte con
más de 220 destinos y
aprovechar grandes ahorros.
Explora las llamadas internacionales

Fuera de EE. UU.

Usa tu plan mientras
viajas al extranjero

Lleva tus llamadas, textos y datos contigo
a más de 140 países y
destinos con
Verizon Prepaid TravelPass.
Descubre TravelPass

Explora todos los planes Verizon Prepaid

Planes para smartwatches


Mantente conectado sin necesidad de Wi-Fi o incluso de teléfono.

Phone plans

Planes para tablets


Haz streaming de programas, juega o trabaja con nuestros planes ilimitados para tablet.

Tablet plans

Planes de hotspot y router


Explora los planes para conectar tus dispositivos en casa y mientras estás en movimiento.

Hotspot and router plans

¿Tienes preguntas? Tenemos las respuestas.

¿Qué teléfonos puedo usar con el servicio prepagado de Verizon?

Si quieres comprar un nuevo teléfono prepagado, ve a nuestra página Teléfonos Prepaid para ver todos los teléfonos prepagados disponibles. De lo contrario, visita una tienda de Verizon o un centro de venta nacional autorizado local.

Consulta nuestra página Trae tu propio dispositivo para ver si puedes usar un teléfono que ya tengas (incluido un Apple iPhone).

Agrega un dispositivo a tu cuenta prepagada existente.

¿Puedo hacer llamadas internacionales con mi servicio prepagado?

Sí, puedes usar tu teléfono Prepaid para realizar llamadas al extranjero con la tarifa por minuto más los cargos por minuto que se encuentran en la página Llamadas internacionales con Prepaid.

Si llamas a menudo a otros países, ofrecemos:

Las redes internacionales cambian con frecuencia, por lo que es posible que algunas ubicaciones no estén disponibles en todo momento. Los precios están sujetos a cambios sin aviso. Los minutos de noche/fin de semana ilimitados no se aplican a las llamadas internacionales.

¿Cuántos datos necesito con mi plan prepagado?

La cantidad de datos que necesitas depende de lo que hagas con tu dispositivo. Estos son algunos ejemplos (no tu uso real):

Hábitos de uso Cantidad de datos recomendada por dispositivo
Principalmente hablas y texteas, pero usas redes sociales de vez en cuando Menos de 5 GB/mes
Haces streaming de música, cargas fotos en redes sociales y navegas por internet 5 - 10 GB/mes
Haces streaming de videos y siempre estás en línea Más de 10 GB/mes

Si ya tienes un plan Verizon Prepaid, consulta tus detalles de uso para ver las cifras reales.

Puedes cambiar tu plan o agregar datos a través de My Verizon.

Nota: El uso de datos de los dispositivos con hotspot móvil depende de cuántos dispositivos estén conectados y de lo que estén haciendo. El uso podría ser de 30 GB o más si 3 dispositivos están haciendo streaming de música o video.

¿Está 5G disponible en el servicio prepagado?

Sí, obtienes acceso a 5G con nuestros planes Prepaid actuales*.

5G Ultra Wideband* solo se incluye en estos planes prepagados:

  • Plan Prepaid Unlimited Plus para smartphone de $70
  • Plan Prepaid de datos de 100 GB
  • Plan Prepaid de datos de 150 GB

Nota: El plan de llamadas y textos se limita a velocidades de datos 2G.

*El acceso a 5G Ultra Wideband requiere un dispositivo compatible con 5G dentro del área de cobertura 5G Ultra Wideband. Incluye streaming en calidad 4K UHD en dispositivos compatibles. Descargas a través de 5G Ultra Wideband.

¿Cómo desbloqueo mi teléfono Verizon Prepaid?

Los dispositivos que compras en Verizon y ciertos dispositivos comprados en uno de nuestros distribuidores autorizados están bloqueados durante 60 días después de la activación. Una vez transcurridos 60 días de servicio activo pagado y uso ordinario, los desbloquearemos de manera automática, a menos que el dispositivo se considere robado o comprado de manera fraudulenta. Después del período de bloqueo de 60 días posterior a la compra del dispositivo, no bloqueamos los teléfonos en ningún momento. Para obtener más información, visita nuestra página de Política de desbloqueo de dispositivo Prepaid.