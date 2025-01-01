Política de Desbloqueo

Fecha de entrada en vigor: 1 de abril de 2025

Desbloquear un teléfono celular asociado con Verizon Prepaid significa desactivar el software que de otro modo te impediría activar el teléfono celular en la red de otro proveedor de servicio. Sin embargo, debido a las diferentes tecnologías de los proveedores de servicio, es posible que un teléfono celular desbloqueado de Verizon Prepaid no funcione o tenga funcionalidad limitada en la red de otro proveedor de servicio. Verizon Prepaid no se hace responsable de ninguna limitación de servicio, o de otro tipo, que resulte del uso de un teléfono celular desbloqueado en la red de otro proveedor. Verizon Prepaid no puede desbloquear teléfonos celulares que no sean de la marca Verizon Prepaid usando el servicio de Verizon Prepaid (trae tu propio dispositivo).

Para clientes con teléfonos móviles compatibles con desbloqueo remoto (esto incluye la mayoría de los modelos de iPhone y algunos teléfonos móviles Android).

Verizon Prepaid desbloqueará remotamente el teléfono cuando sea elegible para el desbloqueo, siempre que cumpla con las siguientes condiciones:

El celular debe estar en condiciones de funcionamiento y encendido.

El celular no ha sido reportado como robado o perdido y no hay indicios de fraude.

El celular fue activado con el servicio Verizon Prepaid al comprar y canjear un plan de tiempo de uso en ese teléfono específico ("Activación").

Para todos los teléfonos celulares activados antes del 23 de noviembre de 2021 en cualquier red de proveedor de servicio y todos los teléfonos celulares activados en las redes de T-Mobile o AT&T a partir del 23 de noviembre de 2021, el teléfono celular se desbloqueará de forma remota a solicitud del cliente después de doce (12) meses de servicio pagado activo.

Para todos los teléfonos celulares activados en la red Verizon a partir del 23 de noviembre de 2021, el teléfono celular se desbloqueará automáticamente 60 días después de la activación pagada y 60 días de servicio activo pagado.

Para clientes con celulares NO compatibles con desbloqueo remoto (esto incluye la mayoría de los celulares Android comprados antes de junio de 2023).

Verizon Value proporcionará un código o códigos de desbloqueo a los clientes que soliciten el desbloqueo, siempre que los teléfonos celulares cumplan con las siguientes condiciones:

El celular debe estar en condiciones de funcionamiento.

El celular no ha sido reportado como robado o perdido y no hay indicios de fraude.

El celular fue activado con servicio pagado.

Para los celulares activados antes del 23 de noviembre de 2021 en cualquier red de proveedor de servicio y a partir del 23 de noviembre de 2021 en las redes de T-Mobile o AT&T, el celular debe haber estado activo con servicio pagado por al menos doce (12) meses.

Para celulares activados con un nuevo servicio en la red de Verizon a partir del 23 de noviembre de 2021, el celular es elegible para ser desbloqueado después de la activación pagada y 60 días de servicio activo pagado. Se enviará una notificación sobre la elegibilidad para desbloquear el teléfono por SMS, junto con un enlace al sitio web donde puedes acceder al proceso de desbloqueo.

Para ciertos clientes que no están en la red de Verizon o que se activaron en la red de Verizon el 23 de noviembre de 2021 o antes, si no has cumplido con el periodo mínimo requerido de servicio pago activo, Verizon Prepaid puede desbloquear tu teléfono celular, pero incurrirás en una cargar de hasta $300 dependiendo de cuánto tiempo estuvo activo tu servicio antes de la solicitud de desbloqueo.

Política de desbloqueo para el personal militar en servicio:

Si eres cliente de Verizon Prepaid y miembro del servicio militar, y recibes órdenes de reubicación fuera del área de cobertura de Verizon Prepaid, desbloquearemos tu teléfono móvil si así lo solicitas, incluso si aún estás dentro del período de bloqueo posterior a la activación del dispositivo.

Los clientes que quieran verificar si son elegibles o enviar una solicitud de desbloqueo pueden hacerlo en línea con el verificador de estado de desbloqueo en esta página o llamando al 1-888-442-5102.