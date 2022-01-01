Centro de recursos de accesibilidad Salta al contenido principal
Obtén nuestras mejores ofertas en teléfonos, tablets, internet residencial y más.

Trae tu
propio dispositivo

Ahorra $35 sin cargo por activación
al activar cualquier
dispositivo con
una SIM o eSIM compatible. Si
necesitas una
nueva tarjeta SIM física, te
enviaremos una sin costo.

Verifiquemos si tu dispositivo
es compatible.

Ingresa tu número de IMEI para confirmar la compatibilidad de tu dispositivo con la red de Verizon.

¿Dónde está tu IMEI?

Explora planes para
tu dispositivo

Siempre que tu dispositivo sea compatible, tenemos
un plan que se adapta a tus necesidades.

Inscríbete en Auto Pay para ahorrar $10/mes por línea.

O ahorra con el paso del tiempo gracias a nuestro programa de descuentos por lealtad.

15 GB

Obtén más datos y descuentos.

$35

/mes con Auto Pay

Primer mes por $45/mes

Hotspot and router plans 3 años de precio fijo garantizado

Detalles del plan

  • Hotspot móvil de la asignación del plan
Unlimited

Obtén más libertad con llamadas, textos y datos ilimitados.

$50

/mes con Auto Pay

Primer mes por $60/mes

Hotspot and router plans 3 años de precio fijo garantizado

Detalles del plan

  • Hotspot móvil de 5G
Incluye "5G Ultra Wideband"

Unlimited Plus

Experimenta una velocidad y ahorros sin precedentes.

$60

/mes con Auto Pay

Primer mes por $70/mes

Hotspot and router plans 3 años de precio fijo garantizado

Detalles del plan

  • Hotspot and router plans 5G Ultra Wideband 
  • 25 GB de datos premium de hotspot móvil
  • Acceso a la red premium de 50 GB
  • talk and text Llamadas y textos ilimitados
  • Global Choice sin costo adicional para 1 país/mes
Todos los planes incluyen

Llamadas y textos ilimitados

5G / 4G LTE

Bloqueo de spam de Call Filter

Verizon Protect (Básico)

Textos internacionales

Llamadas, textos y datos para México y Canadá

También disponible, nuestro plan de $35 con llamadas y textos.
Pueden aplicarse impuestos y cargos adicionales.

También puedes usar la eSIM para activar tu nuevo plan telefónico.

Descubre más

¿Tienes preguntas?
Tenemos respuestas

Ver todas las preguntas frecuentes

¿Qué teléfonos puedo usar con el servicio prepagado de Verizon?

Si quieres comprar un nuevo teléfono prepagado, ve a nuestra página Teléfonos Prepaid para ver todos los teléfonos prepagados disponibles. De lo contrario, visita una tienda de Verizon o un centro de venta nacional autorizado local.

Consulta nuestra página Trae tu propio dispositivo para ver si puedes usar un teléfono que ya tengas (incluido un Apple iPhone).

Agrega un dispositivo a tu cuenta prepagada existente.

¿Puedo hacer llamadas internacionales con mi servicio prepagado?

Sí, puedes usar tu teléfono Prepaid para realizar llamadas al extranjero con la tarifa por minuto más los cargos por minuto que se encuentran en la página Llamadas internacionales con Prepaid.

Si llamas a menudo a otros países, ofrecemos:

Las redes internacionales cambian con frecuencia, por lo que es posible que algunas ubicaciones no estén disponibles en todo momento. Los precios están sujetos a cambios sin aviso. Los minutos de noche/fin de semana ilimitados no se aplican a las llamadas internacionales.

¿Cómo obtengo un plan Prepaid para un smartwatch que ya tengo?

Si eliges un plan Prepaid Connected para un smartwatch que ya tienes, puedes obtener los planes a través de la aplicación del smartwatch en tu teléfono. Una vez que confirmes la compatibilidad de tu smartwatch, descarga la aplicación del reloj en tu smartphone desde la tienda de tu smartphone para comenzar el proceso de activación. Se te pedirá:

  1. Selecciona el plan Unlimited Standalone Prepaid o el plan Unlimited Number Share Prepaid.
  2. Sigue las indicaciones para configurar el servicio para tu nuevo smartwatch.

Puedes Contactarnos o visitar una tienda de Verizon para obtener ayuda.

¿Cuántos datos necesito con mi plan prepagado?

La cantidad de datos que necesitas depende de lo que hagas con tu dispositivo. Estos son algunos ejemplos (no tu uso real):

Hábitos de uso Cantidad de datos recomendada por dispositivo
Principalmente hablas y texteas, pero usas redes sociales de vez en cuando Menos de 5 GB/mes
Haces streaming de música, cargas fotos en redes sociales y navegas por internet 5 - 10 GB/mes
Haces streaming de videos y siempre estás en línea Más de 10 GB/mes

Si ya tienes un plan Verizon Prepaid, consulta tus detalles de uso para ver las cifras reales.

Puedes cambiar tu plan o agregar datos a través de My Verizon.

Nota: El uso de datos de los dispositivos con hotspot móvil depende de cuántos dispositivos estén conectados y de lo que estén haciendo. El uso podría ser de 30 GB o más si 3 dispositivos están haciendo streaming de música o video.

¿Está 5G disponible en el servicio prepagado?

Sí, obtienes acceso a 5G con nuestros planes Prepaid actuales*.

5G Ultra Wideband* solo se incluye en estos planes prepagados:

  • Plan Prepaid Unlimited Plus para smartphone de $70
  • Plan Prepaid de datos de 100 GB
  • Plan Prepaid de datos de 150 GB

Nota: El plan de llamadas y textos se limita a velocidades de datos 2G.

*El acceso a 5G Ultra Wideband requiere un dispositivo compatible con 5G dentro del área de cobertura 5G Ultra Wideband. Incluye streaming en calidad 4K UHD en dispositivos compatibles. Descargas a través de 5G Ultra Wideband.