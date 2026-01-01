Servicio Prepaid
internacional
Elige cómo
Agrega fácilmente un plan internacional y
comunícate
con tus seres queridos alrededor del mundo.
Desde EE. UU.
Llama a otros países
y destinos.
para comunicarte con
más de 220 destinos y
aprovechar grandes ahorros.
Fuera de EE. UU.
Utiliza tu plan mientras
viajas al extranjero.
a más de 140 países y
destinos con
Verizon Prepaid TravelPass.
Internacionalízate con
tu
plan nacional
Verizon Prepaid.
Descubre qué beneficios internacionales ya están
incluidos en tu plan nacional,
además de increíbles
adicionales que te harán ahorrar más.
Mensajería internacional
Disfruta de enviar mensajes de texto ilimitados desde EE. UU. a
en todo el mundo
con tu plan nacional.
México, Canadá y más
Llamadas, mensajes de texto y datos ilimitados en
México, Canadá, Puerto Rico y las
Islas Vírgenes de los Estados Unidos con cualquier plan Unlimited.
Servicios adicionales disponibles
Agrega un plan International y paga solo por
lo que necesitas. Nuestro plan Unlimited Plus
ya incluye Global Choice.
¿Aún no erescliente de Verizon Prepaid?
Experimenta la libertad sin compromisos
en casa y en el extranjero. Elige entre planes como
Unlimited Plus
, que incluye Global Choice
sin cargo. Detalles del plan
¿Tienes preguntas?
Tenemos respuestas
¿Puedo usar mi teléfono prepagado para llamar y enviar mensajes de texto a otros países mientras estoy en EE. UU.?
Sí, puedes usar tu teléfono prepagado para hacer llamadas y enviar mensajes de texto internacionales mientras estés en EE. UU.
Para conocer los precios y las instrucciones para llamar, visita nuestra página del Plan de llamadas Prepaid International.
¿Cómo agrego o cambio el plan Prepaid de llamadas internacionales en mi cuenta?
Puedes administrar tu plan Prepaid de llamadas internacionales en My Verizon app o en la página de Funciones del sitio web de My Verizon.
¿Puedo usar mi teléfono prepagado cuando viajo al extranjero?
Sí, puedes usar tu teléfono prepagado cuando viajas al extranjero. Para conocer los precios, visita nuestra página de Prepaid TravelPass.
¿Cómo agrego o elimino Prepaid TravelPass?
TravelPass se agrega automáticamente a tu línea. Descubre más sobre cómo quitar o volver a agregar TravelPass en My Verizon.