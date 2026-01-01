Centro de recursos de accesibilidad Salta al contenido principal
Personal Negocios
English
Móvil
Internet residencial
Obtén nuestras mejores ofertas en teléfonos, tablets, internet residencial y más.

Servicio Prepaid
internacional

Two women sitting and looking at the horizon

Elige cómo
conectarte.

Agrega fácilmente un plan internacional y
comunícate
con tus seres queridos alrededor del mundo.

Desde EE. UU.

Llama a otros países
y destinos.

Elige entre nuestros planes de llamadas internacionales
para comunicarte con
más de 220 destinos y
aprovechar grandes ahorros.
Explora las llamadas internacionales

Fuera de EE. UU.

Utiliza tu plan mientras
viajas al extranjero.

Lleva tus llamadas, textos y datos contigo
a más de 140 países y
destinos con
Verizon Prepaid TravelPass.
Descubre TravelPass

Internacionalízate con
tu
plan nacional
Verizon Prepaid.

Descubre qué beneficios internacionales ya están
incluidos en tu plan nacional,
además de increíbles
adicionales que te harán ahorrar más.

Messaging Icon

Mensajería internacional

Disfruta de enviar mensajes de texto ilimitados desde EE. UU. a

en todo el mundo

con tu plan nacional.

Interneational Icon

México, Canadá y más

Llamadas, mensajes de texto y datos ilimitados en

México, Canadá, Puerto Rico y las

Islas Vírgenes de los Estados Unidos con cualquier plan Unlimited.

AddOn Icon

Servicios adicionales disponibles

Agrega un plan International y paga solo por

lo que necesitas. Nuestro plan Unlimited Plus

ya incluye Global Choice.

¿Aún no eres cliente de Verizon Prepaid?

Experimenta la libertad sin compromisos
en casa y en el extranjero. Elige entre planes como
Unlimited Plus
, que incluye Global Choice
sin cargo. Detalles del plan

Compra teléfonos Trae tu dispositivo

¿Tienes preguntas?
Tenemos respuestas

Ir a las Preguntas frecuentes

Sí, puedes usar tu teléfono prepagado para hacer llamadas y enviar mensajes de texto internacionales mientras estés en EE. UU.

Para conocer los precios y las instrucciones para llamar, visita nuestra página del Plan de llamadas Prepaid International.

Puedes administrar tu plan Prepaid de llamadas internacionales en My Verizon app o en la página de Funciones del sitio web de My Verizon.

Sí, puedes usar tu teléfono prepagado cuando viajas al extranjero. Para conocer los precios, visita nuestra página de Prepaid TravelPass.

TravelPass se agrega automáticamente a tu línea. Descubre más sobre cómo quitar o volver a agregar TravelPass en My Verizon.