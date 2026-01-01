Combina y
ahorra $15/mes
en internet de Fios
Disfruta de un descuento al combinar un plan telefónico Verizon Prepaid
con los servicios Fios Home Internet.
Conexiones rápidas,
grandes ahorros
Inscríbete hoy para disfrutar del descuento de Verizon Prepaid + Fios
con ahorros de hasta $180 al año.
Todo lo que necesitas es un plan telefónico Prepaid
y el servicio Fios Home
Internet.
Planes telefónicos Verizon Prepaid
Únete a Verizon Prepaid para obtener acceso completo a nuestra galardonada
red
sin contratos, sin verificaciones de crédito
y sin cargos por activación.
Fios Home Internet
Aprovecha nuestra red 100% fibra óptica para obtener
velocidad ultraalta,
latencia ultrabaja y un potente ancho de banda para
múltiples dispositivos, a un precio garantizado.
Inscríbete en 3 simples pasos
Ahorra $15/mes y mantente conectado con
la red rápida y confiable de Verizon, ya sea que
estés haciendo streaming en vivo de un concierto al aire libre o
mirando tu programa favorito en casa.
-
Conviértete en suscriptor de Fios Home Internet
Si aún no tienes Fios, puedes
pedirlo hoy mismo.
-
Obtén un plan telefónico Verizon Prepaid.
Si aún no tienes un plan existente,
únete a Verizon Prepaid hoy.
-
Inscríbete en el descuento de Verizon Prepaid +
Fios.
Tu descuento se aplicará a tu
factura de Fios en 1 a 2 ciclos de facturación.
¿Tienes preguntas?
¿Puedo combinar cualquier plan telefónico Verizon Prepaid con cualquier plan de Fios Home Internet?
Sí, cualquier plan Verizon Prepaid califica.
Si aún no tienes un teléfono Verizon Prepaid, puedes elegir cualquiera de nuestros planes sin contrato:
- Plan telefónico Verizon Prepaid Unlimited Plus
- Plan telefónico Verizon Prepaid Unlimited
- Plan telefónico Verizon Prepaid de 15 GB
- Plan telefónico Verizon Prepaid para llamadas y mensajes de texto
¿Pueden los clientes existentes recibir un descuento en Fios Home Internet?
Sí, los clientes nuevos y existentes son elegibles.
¿Por qué debería considerar Fios?
Fios 1 Gig ofrece internet ultrarrápida con el poder de una capacidad descomunal, porque al usar fibra se obtiene una mayor capacidad de carga. Para que puedas tener más ancho de banda para todas las personas de tu casa al mismo tiempo. Fios ofrece ancho de banda suficiente para todos. Nuestro router tribanda más reciente con Wi-Fi 6 tiene uno de los mayores anchos de banda, para que toda la familia pueda estar conectada al mismo tiempo.
Fios también tiene una latencia ultrabaja, lo que puede significar conexiones de video más fluidas y un lag ultrabajo al jugar. Además, Fios ha sido la red más premiada por su velocidad de internet y satisfacción del cliente en los últimos 10 años. La red Fios ofrece alta confiabilidad, además de velocidades ultrarrápidas y capacidad masiva, prácticamente sin interrupciones.
¿Cómo sabré si Fios está disponible en mi área?
Verizon Fios está disponible en el área del Atlántico Medio y Nueva Inglaterra. Visita nuestra página de Verizon Fios Home Internet para verificar si Fios está disponible en tu dirección.
¿Qué sucede con mi descuento cuando dejo de estar suscrito a Verizon Prepaid?
Si cancelas tu plan telefónico Verizon Prepaid o no reanudas el servicio en un plan móvil elegible dentro de los 30 días, ya no recibirás el descuento de $15/mes en Verizon Prepaid + Fios.