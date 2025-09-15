Apple Watch Ultra 3
5.0 (1 reseña)
Personaliza tu dispositivo
Caja : Titanio
Color : Titanio natural
Tamaño de la caja : 49mm
Correa
Color de correa : Anchor Blue
Tamaño de la correa : Tamaño único
Este artículo está en pedido anticipado.
Entrega a más tardar el vie. 26 de sep.
1 oferta disponible
de $40 por dispositivo
Compara dispositivos
Viendo ahora
Apple Watch Ultra 3
Precio desde $ 22.22 /mes
por 36 meses, 0% APR
Apple Watch Ultra 2
Precio desde $ 22.22 /mes
por 36 meses, 0% APR
Apple Watch SE 3
Precio desde $ 8.33 /mes
por 36 meses, 0% APR
Apple Watch Series 8
Precio desde $ 12.49 /mes
por 36 meses, 0% APR
Apple Watch Ultra 3
Vida útil de la batería
Hasta 72 horas en modo de ahorro de batería
Apple Watch Ultra 2
Vida útil de la batería
Hasta 36 horas | Hasta 72 horas en modo de ahorro de batería
Apple Watch SE 3
Vida útil de la batería
Hasta 32 horas en modo de ahorro de batería
Apple Watch Series 8
Vida útil de la batería
Hasta 18 horas.*
Apple Watch Ultra 3
Pantalla
Pantalla Retina siempre encendida con OLED de gran angular y LTPO3 | frecuencia de actualización de 1 Hz | Área activa (422 por 514 píxeles, 326 píxeles por pulgada) | Hasta 3000 nits de brillo máximo | 1 nit de brillo mínimo | Modo nocturno para las esferas del Apple Watch Ultra (Modular Ultra, Wayfinder, Orienteering)
Apple Watch Ultra 2
Pantalla
Pantalla Retina LTPO2 OLED siempre activa
Apple Watch SE 3
Pantalla
Always-On Retina display with OLED and LTPO | Tough Ion-X front glass with 4x crack resistance | Up to 1000 nits peak brightness | 2 nits minimum brightness | 326 pixels per inch
Apple Watch Series 8
Pantalla
Pantalla Retina LTPO OLED siempre activa
Apple Watch Ultra 3
Reseñas
Calificación 5.0 de 5
5.0 (1 reseña)
Apple Watch Ultra 2
Reseñas
Calificación 4.5 de 5
4.5 (1.2K reseñas)
Apple Watch SE 3
Reseñas
Sin reseñas
Apple Watch Series 8
Reseñas
Calificación 4.6 de 5
4.6 (2.4K reseñas)
Apple Watch Ultra 3
Almacenamiento
(Sujeto a disponibilidad)
Apple Watch Ultra 2
Almacenamiento
(Sujeto a disponibilidad)
Apple Watch SE 3
Almacenamiento
(Sujeto a disponibilidad)
Apple Watch Series 8
Almacenamiento
(Sujeto a disponibilidad)
Apple Watch Ultra 3
Cámara trasera
Apple Watch Ultra 2
Cámara trasera
Apple Watch SE 3
Cámara trasera
Apple Watch Series 8
Cámara trasera
Apple Watch Ultra 3
Colores
Apple Watch Ultra 2
Colores
Apple Watch SE 3
Colores
Apple Watch Series 8
Colores
Apple Watch Ultra 3
Apple Watch Ultra 2
Apple Watch SE 3
Apple Watch Series 8