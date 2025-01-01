5G Home Internet en Cincinnati
Elige el mejor plan de internet residencial de Verizon para tus necesidades
Precio fijo garantizado por 3 años
Clientes
nuevos y existentes
Precio
con todo incluido
Sin cargos ocultos,
cargos por equipo
ni límites de datos
Más formas
de ahorrar
Ahorra 45% en el mejor entretenimiento
Ahorra $15 al mes al combinar tu servicio móvil y el de internet residencial
|
Verizon 5G Home
|
Charter
|
Router gratuito continuo con todos los niveles de internet
|
Router gratuito continuo con todos los niveles de internet
Sí
|
No
|
Requiere conexión por cable desde el hogar a internet
|
Requiere conexión por cable desde el hogar a internet
No
|
Sí
|
Descuento permanente en paquetes de internet residencial y móvil
|
Descuento permanente en paquetes de internet residencial y móvil
Sí
|
No
Verizon Home Internet en comparación con Charter
¿Qué proveedor de servicios de internet es el mejor para tu hogar?
¿Verizon 5G Home Internet es mejor que Spectrum?
Decidir si Verizon Home Internet o Spectrum es lo mejor para tu hogar depende realmente de tus necesidades de internet. Verizon 5G Home Internet es un servicio de primer nivel con opciones a precios asequibles.
¿Dónde está disponible Verizon 5G Home Internet?
Verizon 5G Home Internet está disponible en la mayoría de los estados. Para descubrir si 5G Home Internet está disponible cerca de ti o en tu dirección, ingresa tu código postal aquí.
¿Cuál es la velocidad de Verizon 5G Home Internet en comparación con la de Spectrum?
Con Verizon 5G Home, puedes descargar una película en minutos o una canción en segundos.1 ¡Así de rápido!