Apple iPhone Air​​ 

(​​ Sin reseñas​​ )​​ 
Color​​ :​​  Azul cielo​​ 

Almacenamiento​​ 

Este artículo está en pedido anticipado.​​ 

Entrega a más tardar el vie. 19 de sep.​​ 

Selecciona las opciones de envío al pagar.​​  Detalles​​ 

Apple iPhone Air

Apple iPhone Air​​ 

Precio desde​​  $​​ 27.77​​ /mes​​ 

por​​  36​​  meses, 0% APR​​ 

Apple iPhone 17

Apple iPhone 17​​ 

Precio desde​​  $​​ 23.05​​ /mes​​ 

por​​  36​​  meses, 0% APR​​ 

Apple iPhone 17 Pro

Apple iPhone 17 Pro​​ 

Precio desde​​  $​​ 30.55​​ /mes​​ 

por​​  36​​  meses, 0% APR​​ 

Apple iPhone 16e

Apple iPhone 16e​​ 

Precio desde​​  $​​ 16.66​​ /mes​​ 

por​​  36​​  meses, 0% APR​​ 

Apple iPhone Air​​ 

Vida útil de la batería​​ 

Reproducción de video: hasta 27 horas | Reproducción de video con batería MagSafe del iPhone Air: hasta 40 horas | Reproducción de video (en streaming): hasta 22 horas | Reproducción de video (en streaming) con batería MagSafe del iPhone Air: hasta 35 horas​​ 

Apple iPhone 17​​ 

Vida útil de la batería​​ 

Reproducción de video: hasta 30 horas | Reproducción de video (streaming): hasta 27 horas​​ 

Apple iPhone 17 Pro​​ 

Vida útil de la batería​​ 

Reproducción de video: hasta 33 horas, Reproducción de video (streaming): hasta 30 horas​​ 

Apple iPhone 16e​​ 

Vida útil de la batería​​ 

Reproducción de video: hasta 26 horas​​ 

Apple iPhone Air​​ 

Pantalla​​ 

Pantalla Super Retina XDR | Pantalla OLED de 6.5 pulgadas (diagonal) de pantalla completa | Resolución de 2736 por 1260 píxeles a 460 ppi | Dynamic Island | Pantalla siempre activa | Tecnología ProMotion con frecuencias de actualización adaptativas de hasta 120 Hz | Pantalla HDR | True Tone | Amplio color (P3) | Toque háptico | Relación de contraste 2,000,000:1 (típica) | Brillo máximo de 1000 nits (típico); brillo máximo de 1600 nits (HDR); brillo máximo de 3000 nits (exterior); brillo mínimo de 1 nit | Revestimiento oleofóbico resistente a huellas | Revestimiento antirreflejo | Soporte para la visualización simultánea de múltiples idiomas y caracteres​​ 

Apple iPhone 17​​ 

Pantalla​​ 

Pantalla Super Retina XDR | Pantalla OLED de 6.3 pulgadas (diagonal) de pantalla completa | Resolución de 2622 por 1206 píxeles a 460 ppi | Isla Dinámica | Pantalla siempre activa | Tecnología ProMotion con frecuencias de actualización adaptativas de hasta 120 Hz | Pantalla HDR | True Tone | Gama de colores amplia (P3) | Tacto háptico | Relación de contraste de 2,000,000:1 (típica) | Brillo máximo de 1000 nits (típico); 1600 nits de brillo máximo (HDR); 3000 nits de brillo máximo (exterior); 1 nit de brillo mínimo | Recubrimiento oleofóbico resistente a huellas dactilares | Revestimiento antirreflectante | Soporte para la visualización de múltiples idiomas y caracteres simultáneamente​​ 

Apple iPhone 17 Pro​​ 

Pantalla​​ 

Pantalla Super Retina XDR | Pantalla OLED de 6.3 pulgadas (diagonal) de pantalla completa | Resolución de 2622 por 1206 píxeles a 460 ppi​​ 

Apple iPhone 16e​​ 

Pantalla​​ 

Pantalla Super Retina XDR, diseño de pantalla completa OLED de 6.1 pulgadas (diagonal) y resolución de 2532 x 1170 píxeles a 460 ppi.​​ 

Apple iPhone Air​​ 

Reseñas​​ 

Sin reseñas​​ 

Apple iPhone 17​​ 

Reseñas​​ 

Sin reseñas​​ 

Apple iPhone 17 Pro​​ 

Reseñas​​ 

Sin reseñas​​ 

Apple iPhone 16e​​ 

Reseñas​​ 

Calificación 4.2 de 5​​ 

4.2 (919 reseñas)​​ 

Apple iPhone Air​​ 

Almacenamiento​​ 

256 GB, 512 GB, 1 TB (sujeto a disponibilidad)​​ 

Apple iPhone 17​​ 

Almacenamiento​​ 

512 GB, 256 GB (sujeto a disponibilidad)​​ 

Apple iPhone 17 Pro​​ 

Almacenamiento​​ 

1 TB, 512 GB, 256 GB (sujeto a disponibilidad)​​ 

Apple iPhone 16e​​ 

Almacenamiento​​ 

256 GB, 128 GB, 512 GB (sujeto a disponibilidad)​​ 

Apple iPhone Air​​ 

Cámara trasera​​ 

Cámara principal Fusion de 48 MP: 26 mm, apertura ƒ/1.6, estabilización óptica de imagen por desplazamiento de sensor, 100% de Focus Pixels, compatible con fotos de superalta resolución (24 MP y 48 MP)​​ 

Apple iPhone 17​​ 

Cámara trasera​​ 

Cámara principal de 48 MP Fusion: 26 mm, apertura de ƒ/1.6, estabilización óptica de imagen por desplazamiento de sensor, 100% Focus Pixels, soporte para fotos de superalta resolución (24 MP y 48 MP) | También habilita un teleobjetivo 2x de calidad óptica de 12 MP: 52 mm, apertura de ƒ/1.6, estabilización óptica de imagen por desplazamiento de sensor, 100% Focus Pixels | Cámara ultra gran angular de 48 MP Fusion: 13 mm, apertura de ƒ/2.2 y 120° de campo de visión, Pixeles de Enfoque Híbridos, soporte para fotos de superalta resolución (24 MP y 48 MP) | Zoom óptico 2x de acercamiento, zoom óptico 2x de alejamiento; Rango de zoom óptico 4x | Zoom digital hasta 10x | Cubierta de lente de cristal de zafiro | Flash True Tone | Motor Fotónico | Fusión Profunda | HDR Inteligente 5 | Retratos de última generación con Control de Enfoque y Profundidad | Iluminación de Retratos con seis efectos | Modo nocturno | Panorámica (hasta 63 MP) | Estilos fotográficos de última generación | Fotos espaciales | Fotografía macro de 48 MP | Captura de color amplio para fotos y Live Photos | Corrección de lente (Ultra gran angular Fusion) | Corrección avanzada de ojos rojos | Estabilización automática de imagen | Modo ráfaga | Geoetiquetado de fotos | Formatos de imagen capturados: HEIF y JPEG​​ 

Apple iPhone 17 Pro​​ 

Cámara trasera​​ 

Sistema de cámara Pro Fusion de 48 MP | Cámara Fusion principal de 48 MP: 24 mm, apertura de ƒ/1.78, estabilización óptica de imagen por desplazamiento de sensor de segunda generación, 100% Focus Pixels, admite fotos en superalta resolución (24 MP y 48 MP) | También admite teleobjetivo de 2x de 12 MP de calidad óptica: 48 mm, apertura de ƒ/1.78, estabilización óptica de imagen por desplazamiento de sensor de segunda generación, 100% Focus Pixels | Fusion ultra gran angular de 48 MP: 13 mm, apertura de ƒ/2.2 y ángulo de visión de 120°, Hybrid Focus Pixels, fotos de superalta resolución (48 MP) | Cámara Fusion teleobjetivo de 48 MP: 100 mm (4x), apertura de ƒ/2.8, Hybrid Focus Pixels, estabilización óptica de imagen y enfoque automático con desplazamiento de sensor 3D, diseño de tetraprisma | También permite teleobjetivo de 8x de 12 MP de calidad óptica: 200 mm, apertura de ƒ/2.8, Hybrid Focus Pixels, estabilización óptica de imagen y enfoque automático con desplazamiento de sensor 3D, diseño de tetraprisma​​ 

Apple iPhone 16e​​ 

Cámara trasera​​ 

Fusión de 48 MP: 26 mm, apertura ƒ/1.6, estabilización óptica de imagen, píxeles de enfoque híbrido, fotos en súperalta resolución (24 MP y 48 MP)​​ 

Apple iPhone Air​​ 

Colores​​ 

Apple iPhone 17​​ 

Colores​​ 

Apple iPhone 17 Pro​​ 

Colores​​ 

Apple iPhone 16e​​ 

Colores​​ 

