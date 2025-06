1. Disponible para reclamos de seguro aprobados en ciertas ubicaciones, que están sujetos a cambios en cualquier momento, en función de ciertos criterios, como el tiempo de aprobación del reclamo, la ubicación del cliente y la disponibilidad del técnico. Ciertos smartphones, según disponibilidad de inventario. La elegibilidad se determina en el momento de la aprobación de la reclamo. Los dispositivos de reemplazo pueden ser nuevos o reacondicionados. Esta prestación es proporcionada por Wireless Phone Protection.



2. Disponible en determinados lugares y para determinados dispositivos, que están sujetos a cambios en cualquier momento. Se aplica a los nuevos dispositivos comprados en verizon.com, si se presenta en el momento de la compra del dispositivo, y está supeditada a ciertos criterios, incluido el tiempo de compra del dispositivo, la disponibilidad del dispositivo, la ubicación del cliente y la disponibilidad del técnico.



3. Digital Secure: Se requiere un smartphone para descargar la aplicación Digital Secure con el fin de acceder a las funciones de seguridad, como seguridad de Wi-Fi y las opciones de VPN segura. Se puede acceder a ciertas funciones en tablets y computadoras. Se aplican restricciones del sistema operativo: Android 4.4+ e iOS 11+. Inscríbete en la protección contra el robo de identidad a través de la aplicación. Verizon no monitorea todas las transacciones y no puede proteger contra el robo de identidad. El cliente debe contactar a las tres agencias nacionales de crédito para controlar el informe crediticio. Call Filter Plus: se requiere un smartphone compatible; las funciones incluidas varían según el dispositivo. No compatible con tablets, smartwatches ni teléfonos básicos. Se aplican los siguientes requisitos del sistema operativo: Android 9.4.0+ e iOS 2.1.1+. Las llamadas de spam de alto riesgo se bloquean y se envían al buzón de voz automáticamente. Descarga la aplicación Call Filter para administrar todas las configuraciones y acceder a los ajustes personalizados. Este beneficio es provisto por Mobile Secure.



4. La aplicación Tech Coach recopila datos del dispositivo del usuario para facilitar ciertos servicios de Tech Coach, incluidos, entre otros, Tocar para llamar, Tocar para chatear y las funcionalidades de optimización e información del dispositivo. Estos datos se usan únicamente para los servicios de Tech Coach. Asurion Mobile Applications, LLC facilita la app Tech Coach. Para conocer todos los detalles, consulta los términos de servicio de Tech Coach. El dispositivo debe estar encendido y dentro del área de cobertura de la red de datos de Verizon Wireless para que funcione la aplicación Tech Coach. Se aplica uso de datos por descargas y uso. Las funcionalidades de autoayuda y asistencia proactiva están disponibles sin ningún cargo para los dispositivos elegibles.