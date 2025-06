Preguntas frecuentes acerca de Verizon Mobile Protect

Puedes eliminar Verizon Mobile Protect de tu cuenta en cualquier momento desde la página Servicios y beneficios en My Verizon, o puedes llamar o visitar una tienda. Recibirás un reembolso prorrateado del cargo mensual.



Importante: Si tienes Verizon Mobile Protect en una línea y quieres cambiarte a otra opción de protección de dispositivos, primero debes inscribirte en la nueva opción. No quites Verizon Mobile Protect hasta que se te indique que lo hagas durante el proceso de inscripción.



Puede ocurrir que tu dispositivo no cumpla con los criterios para obtener la otra opción. Asegúrate de que el dispositivo sea elegible antes de cancelar la protección actual.



Consulta nuestra tabla comparativa para protección de dispositivos para conocer otras opciones de protección de dispositivos.