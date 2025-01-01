Cancela o cambia un pedido de teléfonos o accesorios hecho en línea

Los clientes existentes de Verizon pueden cancelar un pedido digital de accesorios:
- Dentro de los 30 minutos posteriores a haber realizado el pedido.
- Si el pedido fue de artículos en existencia (no incluía ningún pedido pendiente ni preórdenes).
Si esta es tu primera compra en Verizon o no tienes una cuenta con nosotros, contáctanos para averiguar si podemos cancelar tu pedido.
Importante: Si tus accesorios forman parte de un pedido por intercambio, cancelar los accesorios cancelará todo el intercambio. De todas maneras, puedes volver a comenzar tu intercambio.
En vez de cancelar tu pedido, puedes:
- Realizar otro pedido en línea y, una vez que recibas ambos pedidos, devuelve o cambia los artículos que no desees.
- Aguardar a que llegue tu pedido y luego realiza el cambio.
Si realizas varios pedidos y los facturas a la cuenta, consulta el límite de tu factura mensual. Si el pedido nuevo excede este límite en la facturación, deberás utilizar otro método de pago.