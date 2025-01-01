Por inactividad, tu sesión finalizará en unos 2 minutos. Extiende tu sesión haciendo clic en Aceptar a continuación.

Cancela o cambia un pedido de teléfonos o accesorios hecho en línea

En algunos casos, es posible que puedas cambiar o cancelar un pedido de teléfono móvil o accesorio que hayas realizado a través de espanol.verizon.com o desde el sitio web de My Verizon o My Verizon app. Averigua si puedes cancelar tu pedido. Descubre cómo volver a realizar un pedido y cómo cambiar la dirección de entrega.

    Los clientes existentes de Verizon pueden cancelar un pedido digital de accesorios:

    • Dentro de los 30 minutos posteriores a haber realizado el pedido.
    • Si el pedido fue de artículos en existencia (no incluía ningún pedido pendiente ni preórdenes).

    Si esta es tu primera compra en Verizon o no tienes una cuenta con nosotros, contáctanos para averiguar si podemos cancelar tu pedido.

    Importante: Si tus accesorios forman parte de un pedido por intercambio, cancelar los accesorios cancelará todo el intercambio. De todas maneras, puedes volver a comenzar tu intercambio.

    En vez de cancelar tu pedido, puedes:

    • Realizar otro pedido en línea y, una vez que recibas ambos pedidos, devuelve o cambia los artículos que no desees.
    • Aguardar a que llegue tu pedido y luego realiza el cambio.

    Si realizas varios pedidos y los facturas a la cuenta, consulta el límite de tu factura mensual. Si el pedido nuevo excede este límite en la facturación, deberás utilizar otro método de pago.

    No puedes cambiar el pedido original (por ejemplo, pedir otro modelo o color del teléfono). Sin embargo, es posible que puedas cancelar el pedido y realiza uno nuevo.

    La posibilidad de cancelar el pedido de un teléfono hecho en línea depende del estado del envío del pedido y del tipo de pedido de teléfono:

    • Teléfonos preordenados y en lista de espera: si tienes una cuenta de My Verizon, puedes consultar el estado en la página Mis pedidos. Si ves el botón Cancelar mi pedido en la página, el teléfono aún no se envió. Usa el botón para cancelar.
    • In-stock phone orders - If you have a My Verizon account, you can cancel your order for an in-stock phone within 30 minutes of placing the order. If it’s been more than 30 minutes since you ordered an in-stock phone, contact us to see if we can cancel or change the order.

    Para todos los tipos de pedidos de teléfonos, si el teléfono ya se envió y el pedido no se puede cancelar, puedes devolverlo o cambiarlo* cuando llegue.

    *Un cargo por devolución de $50 se aplica a todas las devoluciones o cambios de dispositivos móviles (excepto en Hawái). Es posible que existan excepciones. Consulta nuestra página Política de devoluciones para descubrir más.

    ¿Hiciste un pedido en línea y te diste cuenta de que tienes que cambiar la dirección?

    Si:

    • Eres un cliente nuevo de Verizon: por seguridad, los clientes nuevos no pueden cambiar una dirección de envío después de realizar un pedido. En cambio, puedes cancelar el pedido (si aún no se envió) y realizar un pedido nuevo con la dirección correcta.
      • Verifica si se envió tu pedido a través del enlace de estado que se encuentra en el correo electrónico de confirmación. O verifica el estado en My Verizon, en la página Mis pedidos.
      • Si el dispositivo o el accesorio ya se envió, nuestra política de devoluciones te permite devolver o cambiar el producto en un plazo de 30 días* después de recibirlo.
    • Eres un cliente existente: llámanos o haz clic en Chatea con nosotros al final de esta página para ver si podemos cambiar la dirección. Generalmente, los pedidos se procesan de inmediato. Si el dispositivo se está enviando, no se puede cambiar ni actualizar la dirección.

    Si realizaste el pedido en línea y eliges la opción de recoger en la tienda, no puedes cambiar ni cancelar el pedido.

    Sin embargo, el pedido se cancela automáticamente si no retiras los artículos en un plazo de 3 días después de realizarlo. Se te reembolsará el pago en línea. (Los reembolsos con tarjeta de crédito se procesan en un plazo de 3 a 5 días).

    Si hiciste el pedido en línea y elegiste la entrega el mismo día, no podrás cambiar ni cancelar el pedido. Puedes rechazar la entrega si no quieres el artículo.

    Descubre más acerca de la entrega el mismo día.

    Si hiciste tu pedido en línea y elegiste entrega y configuración el mismo día Pro on the Go, no podrás cambiar ni cancelar el pedido. Puedes rechazar la entrega si no quieres el artículo.

    Descubre más acerca de la entrega y configuración el mismo día Pro on the Go.

    *El período de devolución de 30 días comienza el día en que se entregó el equipo o accesorio, o el día después de la compra en la tienda.