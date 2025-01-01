Cancela o cambia un pedido de teléfonos o accesorios hecho en línea

Los clientes existentes de Verizon pueden cancelar un pedido digital de accesorios:

Dentro de los 30 minutos posteriores a haber realizado el pedido.

Si el pedido fue de artículos en existencia (no incluía ningún pedido pendiente ni preórdenes).

Si esta es tu primera compra en Verizon o no tienes una cuenta con nosotros, contáctanos para averiguar si podemos cancelar tu pedido.



Importante: Si tus accesorios forman parte de un pedido por intercambio, cancelar los accesorios cancelará todo el intercambio. De todas maneras, puedes volver a comenzar tu intercambio.

En vez de cancelar tu pedido, puedes:

Realizar otro pedido en línea y, una vez que recibas ambos pedidos, devuelve o cambia los artículos que no desees.

Aguardar a que llegue tu pedido y luego realiza el cambio.

Si realizas varios pedidos y los facturas a la cuenta, consulta el límite de tu factura mensual. Si el pedido nuevo excede este límite en la facturación, deberás utilizar otro método de pago.