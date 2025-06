Preguntas frecuentes sobre Company Name ID

Con Company Name ID, tu organización puede elegir cómo aparecen las llamadas salientes para las personas a quien llamas. Por cada línea que tenga Company Name ID, el administrador de la cuenta puede configurar un nombre personalizado (por ej.: el nombre de la empresa, el nombre del departamento, el nombre del empleado, etc.), el número y la imagen.



Descubre más acerca de los roles de acceso a la cuenta My Business y el Centro Empresarial de Verizon.



No sometemos a ningún tipo de verificación previa a la información de Company Name ID que envías al usar este servicio. Para usarlo, debes declarar y garantizarnos que la información provista es precisa, que no tiene como finalidad ofender, imitar a otras personas, desinformar o engañar a otros, y que no infringe ni viola los derechos de otras personas ni las leyes, normas y reglamentos con respecto a la privacidad, la propiedad intelectual o de otra índole.