Preguntas frecuentes acerca de las ofertas de reembolso de dispositivos móviles de Verizon - Teléfonos, tablets, relojes

Podrías perder la elegibilidad para una promoción si realizas cambios en tu línea o cuenta que anulen los requisitos para mantener la promoción. El monto del reembolso también puede cambiar si se dejan de cumplir los términos de la oferta promocional.



Algunas promociones requieren:

That you maintain mobile service on a specific plan.

Un acuerdo de pago del dispositivo.

Que devuelvas el dispositivo original para procesar tu reembolso. Esto puede incluir ofertas para nuevos clientes al traer tu número telefónico de tu operador de telefonía móvil.



Good to know: Promotion requirements are listed in the promotion Terms and Conditions. You can locate the offer Terms and Conditions on your rebate submission in My Verizon. Review the promotional requirements in Notifications, then click View Details.