Preguntas frecuentes sobre cómo encontrar documentos y recibos de tu cuenta móvil de Verizon

No, tu contrato completo no se guarda en línea. Sin embargo, puedes ver la fecha de finalización del contrato de cada dispositivo de tu cuenta en My Verizon.



Para ver la fecha de finalización del contrato:

Ve a la página Resumen del dispositivo en My Verizon. Selecciona un dispositivo en la sección Mis dispositivos. La fecha de finalización de tu contrato y la fecha de finalización del contrato de datos (si tienes uno) aparecerá en el extremo superior izquierdo de la página, junto a la imagen de tu dispositivo.