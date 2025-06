Cómo configurar y usar Second Number en iOS

How to set up and use Second Number on iOS (1:57)

Consulta la respuesta completa Cómo usar Second Number en iOS



Ahora que tu Second Number está activo, vamos a repasar algunos pasos adicionales.



Primero, etiquetarás tus números para identificar cuál es cuál.



De manera predeterminada, la línea actual se denomina "Principal", pero puedes ponerle el nombre que quieras. Para cambiar la etiqueta, toca sobre ella.



Llamémosle "Número principal".



Para etiquetar tu nuevo Second Number, solo tienes que tocarlo.



Llamémoslo "Second Number".



Estas etiquetas son solo para que identifiques las líneas. Conservarás tu Share Name ID.*



Luego, selecciona la línea predeterminada que deseas usar para realizar llamadas y enviar mensajes de texto.



Puedes personalizarlo más tarde asignando una línea preferente a las personas de tus contactos.



A continuación, elige qué líneas se pueden usar para iMessage y FaceTime.



Puedes seleccionar solo una opción o ambas.



Para tus datos móviles predeterminados, es importante que elijas el número principal de tu plan Verizon. Esta es la línea original en la cual ya pagas por los datos.**



Siempre puedes volver a la configuración del teléfono móvil para actualizar estas selecciones.



Ya puedes comenzar a usar Second Number.



Cuando realices una llamada, verás qué línea estás usando.



Para cambiar de número, solo tienes que tocar y seleccionar tu segundo número.



Eso es todo.



Al iniciar un nuevo mensaje de texto, una línea con la palabra "De" mostrará qué número se está usando.



Toca para cambiarlo. Selecciona tu segundo número y listo.



Y puedes asignar una línea a un contacto concreto para tener más control.



La línea predeterminada que se usa para las nuevas conversaciones aparece encima del nombre del contacto.



Para asignar un número diferente, basta con tocar sobre él y elegir la línea que prefieras.



Tus llamadas y mensajes entrantes son fáciles de identificar, de un vistazo.



Basta con buscar un ícono con la primera letra de la etiqueta de la línea para saber qué número se está usando.



Así de fácil.



Dos números. Un teléfono.



Eso es Second Number.