Preguntas frecuentes acerca de los programas Verizon Custom Experience

Formarás parte del programa Custom Experience a menos que optes por no participar. (Las instrucciones se facilitan a continuación o en la pregunta n.º 1)



Custom Experience Plus requiere que optes por ser incluido. Si anteriormente te suscribiste a nuestro programa Verizon Selects, se te incluyó automáticamente en Custom Experience Plus cuando cambiamos el nombre del programa Selects a Custom Experience Plus.



Puedes cambiar tu elección en cualquiera de los programas en cualquier momento visitando la página Preferencias de privacidad en el sitio My Verizon o en la página de ajustes de privacidad en My Verizon app. Tus elecciones no afectarán ninguno de tus otros servicios de Verizon.



Si participas en el programa Custom Experience Plus, se te incluirá automáticamente en nuestros programas Custom Experience y Perspectivas de Negocios y Mercadeo Lo que elijas aquí no afectará ninguno de tus otros servicios de Verizon.



También puedes usar la página de preferencias de privacidad o la página de ajustes de privacidad en My Verizon app para saber cómo restablecer cierta información que usamos para los programas de tu línea. Cuando restablezcas, dejaremos de usar la información de navegación por internet, uso de aplicaciones y ubicación que usábamos antes de que restablezcas los programas. Si eres titular de la cuenta o administrador de la cuenta, también puedes bloquear otras líneas de tu cuenta para que no participen en los programas.