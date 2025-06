Preguntas frecuentes sobre cómo descargar el uso de mensajes de texto y datos móviles

No. Solo está disponible la información de mensajería de texto SMS/MMS. No puedes consultar ni bajar a través de tu cuenta de Verizon ninguna información sobre mensajes de texto enviados desde aplicaciones de servicios de mensajería (p. ej., iMessage, RCS, WhatsApp, etc.). Esto incluye:

Enviado o recibido (es decir, hora, fecha)

Cantidad de mensajes enviados y/o recibidos.

Información sobre el remitente y/o los destinatarios

Los mensajes en sí.