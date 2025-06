Preguntas frecuentes sobre uso de datos

No, las categorías de Uso de datos solo capturan una parte de tu uso real de los datos y solo reflejan los datos usados en la red móvil de Verizon.



Por ejemplo, las categorías no incluyen:

El uso de roaming o uso por el cual tenemos una demora en la recepción de los registros

Datos usados a través de Wi-Fi

Detalles de uso, como sitios web específicos, URL visitadas o aplicaciones utilizadas

El uso de datos reflejado en estas categorías no está diseñado para coincidir con el uso en tu estado de cuenta de facturación. Los porcentajes que se muestran no se pueden traducir en las unidades de medida que están en tu factura (por ejemplo: GB, MB o KB). Las categorías genéricas de uso de datos se proporcionan como guía para darte una comprensión general de cómo estás usando los datos en la red móvil de Verizon.



Puedes controlar la cantidad real de datos que has usado llamando a #DATA desde tu teléfono móvil o visitando la página Mi Uso en My Verizon.



Nota: Si te preocupan los excesos de uso de datos, considera usar Safety Mode del nuevo Plan Verizon, o una de nuestras opciones de planes Unlimited .