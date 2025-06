Preguntas frecuentes sobre el uso de datos móviles de Verizon

Puedes ver tu uso de datos móviles en My Verizon, a través de nuestro widget de datos, por mensaje de texto o en Verizon Family.



My Verizon:

Cuentas móviles mensuales : la página Mi uso en Mi Verizon muestra el uso de llamadas, mensajes de texto y datos de cada línea de tu cuenta. Haz clic en Ve el uso anterior para consultar el uso de datos móviles mensual. También puedes configurar las alertas de uso de datos en esta página.



Visita Preguntas frecuentes sobre cómo bajar mensajes de texto y uso de datos móviles para obtener más información. Nota: Para obtener más información sobre el uso de datos de hotspot móvil en el teléfono, que es diferente de un dispositivo de hotspot móvil independiente, visita nuestras Preguntas frecuentes sobre la función y la aplicación de hotspot móvil.

El widget de datos de My Verizon: controla la cantidad de datos que estás usando en tu ciclo de facturación actual. Ve nuestros videos sobre los pasos para instalar el widget para dispositivos Android™ o i OS.



Llama al #MIN y #DATA: llama desde tu teléfono móvil de Verizon para escuchar los detalles de uso. Puedes encontrarlos en tu lista de contactos.



Verizon Family es gratis (no incluye servicios de ubicación).



Verizon Family Plus cuesta $14.99/mes por cuenta (incluye servicios de ubicación).



Verizon Family y Verizon Family Plus: controla la actividad de cada dispositivo en tu cuenta, establece límites de uso para cada dispositivo y ayuda a los dependientes a comprender cómo usar sus dispositivos de manera responsable y segura.