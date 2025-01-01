Centro de recursos de accesibilidad Salta al contenido principal
Personal Negocios
English
Móvil
Internet residencial
Obtén nuestras mejores ofertas en teléfonos, tablets, internet residencial y más. | Comprar
end of navigation menu

CONQUISTAMOS
ÁREAS SIN SEÑAL

Textea a cualquier lugar vía satélite.

Compra teléfonos

La conectividad por satélite requiere ciertos modelos nuevos
de teléfonos con software actualizado.
Debes estar al aire libre con el satélite en tu línea
de visión; es posible que no funcione en algunas partes de Alaska.

Conquista las zonas sin señal
directamente
desde
tu teléfono

Diapositiva 1 de 2 en iPhone. Llévate el iPhone 16

En el iPhone

Con iOS 18, los clientes con iPhone 14 y modelos posteriores pueden enviar y recibir mensajes vía satélite para enviar y recibir mensajes de texto, emojis y Tapbacks a través de iMessage y SMS cuando estén fuera de la cobertura celular o Wi-Fi.
Llévate el iPhone 16
Diapositiva 2 de 2 En Android Llévate los últimos dispositivos Android

En Android

Los clientes con dispositivos Samsung Galaxy S25 o Google Pixel 9 pueden enviar y recibir mensajes de texto vía satélite y acceder a SOS de emergencia (con compartir ubicación), incluso cuando están fuera de cobertura móvil o Wi-Fi.
Llévate los últimos dispositivos Android

La red más grande
de América
acaba de

mejorar

"La red más grande" - Verizon tiene la mejor cobertura móvil de Estados Unidos, según un análisis realizado por Ookla® sobre los datos de Speedtest Intelligence® correspondientes al tercer y cuarto trimestre de 2024. La conectividad por satélite requiere ciertos modelos nuevos de teléfonos con software actualizado. Se debe estar en el exterior con línea de visión al satélite; puede que no funcione en algunas partes de Alaska.