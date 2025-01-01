CONQUISTAMOS
ÁREAS SIN SEÑAL
Textea a cualquier lugar vía satélite.
La conectividad por satélite requiere ciertos modelos nuevos
de teléfonos con software actualizado.
Debes estar al aire libre con el satélite en tu línea
de visión; es posible que no funcione en algunas partes de Alaska.
Conquista las zonas sin señal
directamente
desde
tu teléfono
En el iPhone
Con iOS 18, los clientes con iPhone 14 y modelos posteriores pueden enviar y recibir mensajes vía satélite para enviar y recibir mensajes de texto, emojis y Tapbacks a través de iMessage y SMS cuando estén fuera de la cobertura celular o Wi-Fi.Llévate el iPhone 16
En Android
Los clientes con dispositivos Samsung Galaxy S25 o Google Pixel 9 pueden enviar y recibir mensajes de texto vía satélite y acceder a SOS de emergencia (con compartir ubicación), incluso cuando están fuera de cobertura móvil o Wi-Fi.Llévate los últimos dispositivos Android