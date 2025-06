Openbank es una división de Santander Bank, N.A. Miembro de la FDIC. Verizon y sus afiliados no son

instituciones aseguradas por la FDIC. Todos los depósitos se mantienen en Santander Bank, N.A. Los depósitos en Santander Bank, N.A. y su división Openbank

se combinan para efectos del seguro de la FDIC (Cert. FDIC 29950) y no están asegurados de manera independiente. El seguro de depósito de la FDIC cubre un máximo

de $250,000 por depositante para cada categoría de titularidad de cuenta.

Visita FDIC.gov para obtener más información. Verizon no es una institución bancaria autorizada y no está asegurada por la FDIC.